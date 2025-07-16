À medida que a adoção de blockchain acelera, as redes tradicionais de camada 1 enfrentam crescentes dificuldades para atender à demanda por transações de alta taxa de transferência e aplicações descenÀ medida que a adoção de blockchain acelera, as redes tradicionais de camada 1 enfrentam crescentes dificuldades para atender à demanda por transações de alta taxa de transferência e aplicações descen
O que é a SOON? Uma solução de rollup baseada na Solana VM para construir um ecossistema cross-chain de alta performance

À medida que a adoção de blockchain acelera, as redes tradicionais de camada 1 enfrentam crescentes dificuldades para atender à demanda por transações de alta taxa de transferência e aplicações descentralizadas complexas. Embora soluções de escalabilidade de camada 2, como Optimism e zkSync, tenham surgido para enfrentar essas limitações, sua dependência da Ethereum Virtual Machine (EVM) frequentemente restringe o desempenho e a escalabilidade geral.

A SOON apresenta uma abordagem inovadora ao integrar a Solana Virtual Machine (SVM) em uma arquitetura de camada 2. Essa solução revolucionária proporciona uma taxa de transferência significativamente maior, menor latência e escalabilidade aprimorada - abrindo caminho para ecossistemas descentralizados cross-chain de nova geração.

1. O que é a SOON?


A SOON é uma solução de rollup de alta performance baseada na Solana Virtual Machine (SVM), desenvolvida para enfrentar os desafios de escalabilidade, interoperabilidade e experiência do usuário por meio de uma arquitetura modular. Em vez de se limitar ao ecossistema Solana, a SOON leva seu ambiente de execução de alto desempenho a outras blockchains de camada 1, como Ethereum e BNB Chain, oferecendo aos desenvolvedores uma plataforma de desenvolvimento blockchain compatível com múltiplas cadeias e fácil de implementar.

2. Produtos principais da SOON


As principais soluções oferecidas pela SOON incluem:

  • SOON Mainnet: Uma rede de camada 2 de uso geral na Ethereum que utiliza uma SVM desacoplada como camada de execução.
  • SOON Stack: Um conjunto de ferramentas de infraestrutura que permite a implementação de soluções de camada 2 baseadas em SVM em qualquer blockchain de camada 1.
  • InterSOON: Um protocolo de mensagens cross-chain baseado no Hyperlane, permitindo a comunicação fluida entre diferentes blockchains.

3. Principais funcionalidades e características da SOON


3.1 Arquitetura SVM desacoplada


Um dos avanços mais inovadores da SOON está em sua arquitetura SVM desacoplada. Tradicionalmente, a Solana Virtual Machine (SVM) é integrada diretamente na blockchain Solana. A SOON, no entanto, extrai a SVM e a modulariza como um componente independente e plugável. Isso permite que desenvolvedores implementem e executem aplicações baseadas na SVM em qualquer blockchain compatível - não apenas dentro do ecossistema Solana. Ao desacoplar a SVM, a SOON amplia significativamente sua versatilidade e promove a interoperabilidade entre blockchains, oferecendo aos desenvolvedores um ambiente de desenvolvimento mais amplo e flexível.

3.2 Processamento paralelo de alta performance


Aproveitando as capacidades de processamento paralelo da SVM, a SOON proporciona alto desempenho e baixa latência no processamento de transações. Isso a torna especialmente adequada para aplicações que exigem alto desempenho, como DeFi, jogos e inteligência artificial.

3.3 Interoperabilidade cross-chain


Impulsionada pelo protocolo InterSOON, a SOON viabiliza mensagens e comunicações cross-chain de forma fluida. Seja na SOON Mainnet, SOON Stack ou outras blockchains de camada 1, o InterSOON garante a interação fluida entre redes, oferecendo aos usuários uma experiência consistente entre ecossistemas. Esse nível de interoperabilidade cross-chain amplia a flexibilidade, escalabilidade e contribui para um ecossistema blockchain mais conectado e dinâmico.

3.4 Design modular


O projeto SOON adota um design modular, composto por SOON Mainnet, SOON Stack e InterSOON. A SOON Mainnet atua como uma solução de camada 2 de uso geral, oferecendo um ambiente de execução de alta performance; o SOON Stack é um conjunto de ferramentas interoperáveis que suportam a implementação e operação de SVM Layer 2 em qualquer camada 1 subjacente; e o InterSOON é um protocolo de mensagens cross-chain que garante a interação fluida entre diferentes redes blockchain. Esse design modular torna o projeto SOON altamente flexível, escalável e capaz de se adaptar às mudanças do mercado.

4. O que é o token SOON?


4.1 Visão geral do token SOON


  • Nome do token: SOON
  • Fornecimento inicial total: 1 bilhão
  • Taxa de inflação anual: 3%

4.2 Distribuição do token


  • Comunidade - 51%: Distribuído por meio de emissão justa e recompensas para apoiadores de longo prazo.
  • Ecossistema - 25%: Alocado para fomentar o crescimento do ecossistema e parcerias.
  • Airdrops e liquidez - 8%: Utilizado para atrair novos usuários e fornecer liquidez às exchanges.
  • Fundação/tesouraria - 6%: Reservado para sustentabilidade a longo prazo e operações do projeto.
  • Equipe e contribuidores principais - 10%: Recompensas para a equipe principal e os primeiros contribuidores.


4.3 Utilidade do token


Governança: Holders podem participar das decisões de governança da SOON Mainnet e do SOON Stack, incluindo atualizações de protocolo, alocação de recursos e mecanismos de incentivo.

Incentivos ao ecossistema: Estimula a inovação e participação por meio de recompensas para desenvolvedores e projetos do ecossistema.

Staking: O staking de SOON fortalece a segurança da rede. Os participantes recebem um rendimento anual de 3%.

5. Como comprar SOON na MEXC


A SOON entrega uma solução de camada 2 escalável e de alta performance por meio de sua arquitetura SVM desacoplada, capacidades de processamento paralelo, suporte multi-chain e design modular flexível. Sua tokenômica inovadora e governança orientada pela comunidade trazem nova vitalidade ao ecossistema blockchain. Com o crescimento do suporte por mais redes de camada 1 e o contínuo amadurecimento da tecnologia, a SOON está bem posicionada para alcançar uma adoção mais ampla e um impacto maior no espaço blockchain.

À medida que a SOON continua a se expandir, sua parceria com a exchange global MEXC oferece forte impulso para o crescimento futuro. Conhecida por suas baixas taxas de negociação, velocidades ultra-rápidas de transação, ampla cobertura de ativos e profunda liquidez, a MEXC conquistou a confiança de investidores ao redor do mundo. Sua visão apurada para projetos emergentes e suporte abrangente tornam-na um terreno fértil para o desenvolvimento de inovações blockchain de alto potencial.

Atualmente, o token SOON está disponível para negociação Spot e Futuros na MEXC. Você pode negociar o token com taxas ultra-baixas seguindo estes passos:

1) Acesse o aplicativo MEXC ou o site oficial
2) Digite "SOON" na barra de pesquisa e selecione negociação Spot ou Futuros
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço desejado e finalize sua ordem

Além da negociação Spot, não perca o evento de airdrop da SOON na página Airdrop+ da MEXC - participe agora para ter a chance de ganhar recompensas incríveis!

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento em investimentos, tributário, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece estas informações apenas para fins de referência e não fornece consultoria de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

