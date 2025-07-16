O que é Side Protocol? Um guia para a nova infraestrutura financeira do Bitcoin





No espaço blockchain, o Bitcoin sempre serviu como a base das finanças descentralizadas. No entanto, à medida que a demanda global por aplicações financeiras mais diversas cresce, a escalabilidade e a funcionalidade nativas do Bitcoin se tornam cada vez mais limitadas. É nesse cenário que surge o Side Protocol . Side introduz uma solução revolucionária de expansão para o ecossistema Bitcoin, capacitando desenvolvedores e usuários de novas maneiras e ajudando o BTC a evoluir para uma moeda soberana verdadeiramente global.









O Side Protocol é uma camada de escalabilidade para o Bitcoin e a primeira blockchain Layer-1 dPoS (Delegated Proof of Stake) totalmente compatível com o Bitcoin. Ele foi projetado para liderar o desenvolvimento futuro das finanças em Bitcoin, combinando a segurança do Bitcoin com a escalabilidade de redes de alto desempenho, proporcionando uma nova infraestrutura para o desenvolvimento de aplicações descentralizadas (dApps). O objetivo do Side Protocol é atrair bilhões de usuários em todo o mundo e ajudar o BTC a se tornar uma moeda amplamente reconhecida e dominante.





As principais características do Side Protocol incluem:

Totalmente compatível com ativos de Bitcoin, permitindo que BTC circule sem pontes cross-chain.

Utiliza um mecanismo de consenso dPoS para garantir governança on-chain eficiente, segura e escalável.

Arquitetura modular que suporta escalabilidade flexível, facilitando para desenvolvedores a construção de diversas aplicações, como DeFi, pagamentos e gestão de ativos.

Infraestrutura de internet centrada no Bitcoin, projetada para atender bilhões de usuários globalmente.

Com o Side Protocol, o Bitcoin evolui de um simples reserva de valor para uma força fundamental por trás de um ecossistema financeiro abrangente.









Dentro do ecossistema do Side Protocol, enquanto o BTC serve como o principal ativo em todos os produtos, o SIDE é o token utilitário nativo do Side Protocol e desempenha um papel crítico na rede. Suas principais funções incluem:













Como uma camada de expansão financeira para o Bitcoin, o Side Protocol apresenta um modelo de receita claro. As taxas geradas por produtos como Side Finance, Side Chain, Side Hub, Side Bridge, a DEX nativa e futuras aplicações são usadas pelo protocolo para recomprar e queimar tokens SIDE regularmente. Este mecanismo deflacionário aumenta gradualmente a escassez e o valor do SIDE.









Na rede Side, além do BTC, os usuários podem optar por pagar taxas de transação com tokens SIDE. Todas as operações de rede (como transferências e execuções de contratos) geram taxas que são usadas para recompensar os participantes dos nós e para prevenir transações spam e ataques de negação de serviço, garantindo que a rede permaneça segura e estável.









Side Chain é um componente crucial da arquitetura do Side Protocol, operando em um mecanismo de Proof-of-Stake (PoS) permissionless com suporte nativo para delegação. Os usuários podem delegar seus tokens SIDE para nós validadores para ganhar recompensas de staking enquanto contribuem ativamente para a segurança e estabilidade operacional da rede.









Detentores de SIDE têm o direito de participar da governança descentralizada do protocolo. Isso inclui votar em decisões importantes da rede, como ajustes de parâmetros do protocolo, atualizações do sistema e alocações do tesouro. Através dos tokens SIDE, a comunidade ganha controle real sobre a direção futura do Side Protocol.









Já em novembro de 2024, o Side Protocol lançou seu evento Genesis Drop, a primeira iniciativa de distribuição de tokens voltada para recompensar os primeiros usuários, desenvolvedores e parceiros.





De acordo com informações oficiais divulgadas pelo Side Protocol, o evento distribuiu um total de 100 milhões de tokens SIDE. As proporções de alocação específicas estão organizadas na tabela a seguir:





Categoria Proporção de alocação Critério Notas Usuários ativos de Bitcoin 30% Despesa em taxas de rede superior a 0,005 BTC Limitado a 50.000 endereços, 600 SIDE por endereço Membros de comunidades de NFT 10.50% Membros convidados de comunidades de NFTs Cobre ecossistemas BTC, Cosmos, Solana e Ethereum Stakers de ATOM 15% Usuários que fizeram staking de ATOM no ecossistema Cosmo Inclui usuários Hydro Testnet Insiders 32% Usuários que concluíram tarefas no testnet e enviaram endereços Dividido em 11 níveis de recompensas, sem restrição de ordem Validadores e operadores de ponte Recompensas designadas Participaram ativamente no testnet e operações de ponte cross-chain Distribuição manual via Discord Contribuidores de bens públicos 1% Participantes que apoiaram projetos de bens públicos da AEZ Inclui doadores da DoraHacks, eleitores e stakers de DORA Participantes de eventos sociais 5% Eventos sociais com whitelist Detalhes serão divulgados futuramente

O Side Protocol está redefinindo as possibilidades para aplicações on-chain do Bitcoin. No coração de tudo isso está o token SIDE: uma força central que não apenas representa direitos de governança e participação dentro da rede, mas também carrega um potencial significativo para crescimento de valor. O evento Genesis Drop é mais do que apenas um airdrop; é uma oportunidade para se tornar um dos primeiros construtores no ecossistema Side.









Como a primeira blockchain Layer 1 dPoS totalmente compatível com o Bitcoin, o Side Protocol não apenas expande os limites de aplicação do Bitcoin, mas também constrói uma infraestrutura financeira segura, descentralizada e de alto desempenho para usuários em todo o mundo. Com mecanismos como captura de valor, incentivos de rede e empoderamento por governança, o Side está criando um ecossistema vibrante e escalável, com potencial de crescimento a longo prazo.





Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento e seus resultados são de responsabilidade exclusiva do usuário.



