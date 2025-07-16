O que é Shardeum (SHM)? Revelando a revolução da blockchain com escalonamento automático em 2025





No cenário dinâmico e em constante evolução das blockchains, a escalabilidade continua sendo um dos maiores desafios. Apesar da crescente adoção de criptomoedas e aplicações descentralizadas, taxas elevadas e baixa capacidade de processamento dificultam a popularização dessas tecnologias. A Shardeum surge como uma solução inovadora para esses problemas, oferecendo uma tecnologia revolucionária que permite escalabilidade sem precedentes, preservando a descentralização e a segurança.









Shardeum é uma blockchain de Layer 1 compatível com EVM (Ethereum Virtual Machine), que se destaca por implementar escalonamento horizontal, ou seja, a adição de novos nós para ampliar a rede. Essa arquitetura permite o processamento simultâneo de múltiplas transações, mantendo taxas permanentemente baixas. Utilizando fragmentação de estado dinâmica (dynamic state sharding) e escalonamento automático, a Shardeum supera as limitações dos sistemas atuais, alcançando a escalabilidade típica de soluções Web2. SHM é o token nativo da rede, utilizado para pagamento de taxas, validação via staking, governança e distribuição de recompensas.





Shardeum refere-se a toda a plataforma blockchain e sua infraestrutura, enquanto SHM é a criptomoeda nativa da rede, semelhante à relação entre Ethereum e ETH. O SHM desempenha múltiplas funções no ecossistema da Shardeum, incluindo atuar como principal meio de troca, pagamento de taxas de transação e Gas, facilitação da governança da rede e mecanismo de staking e recompensa para validadores.









1) Fragmentação de estado dinâmica: A Shardeum divide a rede, na camada de protocolo, em múltiplos shards, cada um processando transações de forma independente. Ao contrário das blockchains tradicionais que processam transações de forma sequencial em uma única cadeia, a Shardeum permite execução paralela de transações, aumentando significativamente a capacidade da rede enquanto preserva a composabilidade atômica.





2) Capacidade de escalonamento automático: Como pioneira no setor, a Shardeum apresenta escalonamento automático que ajusta a capacidade com base na demanda da rede em tempo real. Quando o volume de transações aumenta, a Shardeum expande dinamicamente shards adicionais para lidar com a carga, garantindo alto desempenho sem afetar a velocidade ou o custo. O sistema mede a carga da rede a cada 60 segundos e ajusta automaticamente o número de nós validadores necessários.





3) Escalabilidade linear e taxas de transação baixas: Ao combinar o processamento de transações sem blocos com a fragmentação de estado dinâmica, a Shardeum alcança verdadeira escalabilidade linear. Por exemplo, se 100 nós entregam 50 transações por segundo (TPS), então 200 nós entregarão 100 TPS. Graças ao escalonamento automático, a Shardeum mantém custos de manutenção da rede baixos em qualquer nível de demanda, fornecendo consistentemente taxas baixas para os usuários finais.





4) Composabilidade atômica entre shards: Diferente de muitas redes fragmentadas, a Shardeum mantém a capacidade de chamar e vincular múltiplos contratos inteligentes dentro de uma única transação, mesmo quando esses contratos estão distribuídos entre diferentes shards. Isso oferece melhor experiência ao usuário e menores custos de transação, permitindo a execução de operações complexas em uma única transação.





5) Compatibilidade com EVM e baixa exigência para nós validadores: A Shardeum é baseada na EVM e compatível com as ferramentas, carteiras e funcionalidades de contratos inteligentes do Ethereum. Essa compatibilidade permite que desenvolvedores portem facilmente aplicações do Ethereum para a Shardeum sem precisar aprender uma nova linguagem ou estrutura. Além disso, a Shardeum reduz os requisitos de hardware para execução de nós validadores, permitindo que mais membros da comunidade participem e promovendo maior descentralização.









Após o Evento de Geração de Token (TGE) no início de 2025, a Shardeum adotou um modelo de oferta responsiva dinâmica com uma oferta inicial de 249 milhões de SHM, distribuídos da seguinte forma:

Venda: 91.440.000 SHM (36,72%) – Cliff de 3 meses seguido por vesting linear diário por 2 anos

Equipe: 76.200.000 SHM (30,6%) – Cliff de 3 meses seguido por vesting linear diário por 2 anos

Fundação: 55.880.000 SHM (22,44%) – Desbloqueado no TGE

Ecossistema e airdrops: 25.480.000 SHM (10,23%) – Desbloqueado no TGE





Funções do token SHM no ecossistema Shardeum:

Staking: Validadores fazem staking de SHM para participar da rede. Se um nó agir de forma inadequada, o valor em staking pode ser reduzido (slashing) para garantir a segurança da rede.

Taxas de transação: SHM é utilizado para pagamento de taxas e Gas na rede Shardeum, com todas as taxas sendo queimadas para criar um mecanismo deflacionário.

Governança: Holders de SHM podem participar da governança da rede votando em propostas e mudanças nos parâmetros da rede .

Recompensas: SHM é distribuído como recompensa pela participação na rede, incluindo recompensas para validadores e incentivos do ecossistema.









A Shardeum representa um avanço significativo na tecnologia blockchain, oferecendo uma solução para alcançar escalabilidade sem sacrificar descentralização ou segurança. Sua capacidade de manter taxas de transação consistentemente baixas, independentemente da sobrecarga da rede, abre caminho para aplicações anteriormente inviáveis. À medida que se aproxima do lançamento da sua mainnet, a Shardeum está posicionada para se tornar uma plataforma líder para aplicações descentralizadas de próxima geração, uma solução verdadeiramente escalável e segura que apoia o crescimento da Web3 para bilhões de usuários.





