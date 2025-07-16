No cenário dinâmico e em constante evolução das blockchains, a escalabilidade continua sendo um dos maiores desafios. Apesar da crescente adoção de criptomoedas e aplicações descentralizadas, taxas elNo cenário dinâmico e em constante evolução das blockchains, a escalabilidade continua sendo um dos maiores desafios. Apesar da crescente adoção de criptomoedas e aplicações descentralizadas, taxas el
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é Sha...ico em 2025

O que é Shardeum (SHM)? Revelando a revolução da blockchain com escalonamento automático em 2025

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
Shardeum
SHM$0.0003721+1.77%
FUNTICO
TICO$0.001844+2.55%
Realio
RIO$0.1666-3.75%
Eclipse
ES$0.10257-2.74%
UMA
UMA$1.0257-2.76%

No cenário dinâmico e em constante evolução das blockchains, a escalabilidade continua sendo um dos maiores desafios. Apesar da crescente adoção de criptomoedas e aplicações descentralizadas, taxas elevadas e baixa capacidade de processamento dificultam a popularização dessas tecnologias. A Shardeum surge como uma solução inovadora para esses problemas, oferecendo uma tecnologia revolucionária que permite escalabilidade sem precedentes, preservando a descentralização e a segurança.

1. O que é Shardeum? Uma análise do token SHM e da plataforma blockchain


Shardeum é uma blockchain de Layer 1 compatível com EVM (Ethereum Virtual Machine), que se destaca por implementar escalonamento horizontal, ou seja, a adição de novos nós para ampliar a rede. Essa arquitetura permite o processamento simultâneo de múltiplas transações, mantendo taxas permanentemente baixas. Utilizando fragmentação de estado dinâmica (dynamic state sharding) e escalonamento automático, a Shardeum supera as limitações dos sistemas atuais, alcançando a escalabilidade típica de soluções Web2. SHM é o token nativo da rede, utilizado para pagamento de taxas, validação via staking, governança e distribuição de recompensas.

1.1 Qual a relação entre Shardeum e o token SHM?

Shardeum refere-se a toda a plataforma blockchain e sua infraestrutura, enquanto SHM é a criptomoeda nativa da rede, semelhante à relação entre Ethereum e ETH. O SHM desempenha múltiplas funções no ecossistema da Shardeum, incluindo atuar como principal meio de troca, pagamento de taxas de transação e Gas, facilitação da governança da rede e mecanismo de staking e recompensa para validadores.

2. Os 5 principais recursos técnicos da Shardeum: resolvendo os problemas de escalabilidade das blockchains


1) Fragmentação de estado dinâmica: A Shardeum divide a rede, na camada de protocolo, em múltiplos shards, cada um processando transações de forma independente. Ao contrário das blockchains tradicionais que processam transações de forma sequencial em uma única cadeia, a Shardeum permite execução paralela de transações, aumentando significativamente a capacidade da rede enquanto preserva a composabilidade atômica.

2) Capacidade de escalonamento automático: Como pioneira no setor, a Shardeum apresenta escalonamento automático que ajusta a capacidade com base na demanda da rede em tempo real. Quando o volume de transações aumenta, a Shardeum expande dinamicamente shards adicionais para lidar com a carga, garantindo alto desempenho sem afetar a velocidade ou o custo. O sistema mede a carga da rede a cada 60 segundos e ajusta automaticamente o número de nós validadores necessários.

3) Escalabilidade linear e taxas de transação baixas: Ao combinar o processamento de transações sem blocos com a fragmentação de estado dinâmica, a Shardeum alcança verdadeira escalabilidade linear. Por exemplo, se 100 nós entregam 50 transações por segundo (TPS), então 200 nós entregarão 100 TPS. Graças ao escalonamento automático, a Shardeum mantém custos de manutenção da rede baixos em qualquer nível de demanda, fornecendo consistentemente taxas baixas para os usuários finais.

4) Composabilidade atômica entre shards: Diferente de muitas redes fragmentadas, a Shardeum mantém a capacidade de chamar e vincular múltiplos contratos inteligentes dentro de uma única transação, mesmo quando esses contratos estão distribuídos entre diferentes shards. Isso oferece melhor experiência ao usuário e menores custos de transação, permitindo a execução de operações complexas em uma única transação.

5) Compatibilidade com EVM e baixa exigência para nós validadores: A Shardeum é baseada na EVM e compatível com as ferramentas, carteiras e funcionalidades de contratos inteligentes do Ethereum. Essa compatibilidade permite que desenvolvedores portem facilmente aplicações do Ethereum para a Shardeum sem precisar aprender uma nova linguagem ou estrutura. Além disso, a Shardeum reduz os requisitos de hardware para execução de nós validadores, permitindo que mais membros da comunidade participem e promovendo maior descentralização.

3. Tokenomics do SHM e funcionalidades da rede Shardeum


Após o Evento de Geração de Token (TGE) no início de 2025, a Shardeum adotou um modelo de oferta responsiva dinâmica com uma oferta inicial de 249 milhões de SHM, distribuídos da seguinte forma:
  • Venda: 91.440.000 SHM (36,72%) – Cliff de 3 meses seguido por vesting linear diário por 2 anos
  • Equipe: 76.200.000 SHM (30,6%) – Cliff de 3 meses seguido por vesting linear diário por 2 anos
  • Fundação: 55.880.000 SHM (22,44%) – Desbloqueado no TGE
  • Ecossistema e airdrops: 25.480.000 SHM (10,23%) – Desbloqueado no TGE

Funções do token SHM no ecossistema Shardeum:
  • Staking: Validadores fazem staking de SHM para participar da rede. Se um nó agir de forma inadequada, o valor em staking pode ser reduzido (slashing) para garantir a segurança da rede.
  • Taxas de transação: SHM é utilizado para pagamento de taxas e Gas na rede Shardeum, com todas as taxas sendo queimadas para criar um mecanismo deflacionário.
  • Governança: Holders de SHM podem participar da governança da rede votando em propostas e mudanças nos parâmetros da rede.
  • Recompensas: SHM é distribuído como recompensa pela participação na rede, incluindo recompensas para validadores e incentivos do ecossistema.

4. Como comprar SHM na MEXC: Guia de negociação passo a passo


Para investidores interessados em adquirir tokens SHM, a MEXC oferece uma plataforma segura e direta. Aqui está um guia passo a passo para comprar SHM na MEXC:

Etapas para compra na plataforma de negociação MEXC:


1) Cadastre-se na MEXC: Acesse o site oficial da MEXC e conclua o processo de cadastro.
2) Deposite fundos: Deposite USDT na sua conta da MEXC.
3) Encontre o par de negociação SHM: Na área de negociação da MEXC, pesquise por "SHM" para localizar o par SHM/USDT.
4) Coloque sua ordem: Decida o valor e o preço de SHM que deseja comprar e confirme a negociação.

Vantagens de negociar SHM na MEXC:


1) Alta liquidez: A MEXC oferece um livro de ordens profundo para execução rápida de negociações.
2) Interface intuitiva: A plataforma é intuitivamente projetada tanto para iniciantes quanto para traders experientes.
3) Medidas de segurança robustas: Diversas camadas de segurança protegem seus ativos.
4) Atendimento ao cliente 24/7: Assistência disponível a qualquer hora.
5) Estrutura de taxas competitiva: A MEXC oferece taxas de negociação razoáveis em comparação a outras exchanges.

5. Participe do airdrop da Shardeum e ganhe recompensas em SHM


Quer receber tokens SHM gratuitamente? A MEXC está atualmente promovendo um evento de airdrop exclusivo da Shardeum. Ao concluir tarefas simples, você terá a chance de ganhar recompensas como tokens SHM. Junte-se a esse projeto revolucionário de blockchain com escalonamento automático e experimente o futuro da escalabilidade blockchain. Visite agora a página Airdrop+ da MEXC para participar e fazer parte do futuro dessa plataforma de contratos inteligentes com baixas taxas e alto desempenho.

Inscreva-se já para participar do airdrop de Shardeum >>

A Shardeum representa um avanço significativo na tecnologia blockchain, oferecendo uma solução para alcançar escalabilidade sem sacrificar descentralização ou segurança. Sua capacidade de manter taxas de transação consistentemente baixas, independentemente da sobrecarga da rede, abre caminho para aplicações anteriormente inviáveis. À medida que se aproxima do lançamento da sua mainnet, a Shardeum está posicionada para se tornar uma plataforma líder para aplicações descentralizadas de próxima geração, uma solução verdadeiramente escalável e segura que apoia o crescimento da Web3 para bilhões de usuários.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil, consultivo ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela, pois todas as ações de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus