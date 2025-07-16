O que é a Reddio? Revolucionando o desempenho da Layer-2 com paralelismo e aceleração por GPU

Reddio é uma solução de escalabilidade Layer-2 baseada em Ethereum e de alto desempenho, projetada para resolver os gargalos de escalabilidade e eficiência computacional das blockchains tradicionais por meio de execução paralela e tecnologias de aceleração por GPU.









Com a rápida evolução da tecnologia blockchain, as limitações de desempenho se tornaram um grande obstáculo à adoção em massa. A Máquina Virtual Ethereum (EVM) tradicional, que processa transações de forma serial, tem dificuldades para atender a aplicações com alta demanda de throughput. Com o crescimento da demanda em setores como finanças descentralizadas (DeFi), jogos em blockchain e inteligência artificial (IA), há uma necessidade crescente por infraestrutura computacional mais poderosa. A Reddio surge como uma solução inovadora para esse desafio.





A Reddio busca resolver os gargalos enfrentados pela EVM no processamento de transações. Ao introduzir execução paralela e aceleração por GPU, o projeto melhora drasticamente o throughput e a eficiência da blockchain, oferecendo uma infraestrutura robusta para aplicações de alto desempenho em DeFi, jogos e soluções baseadas em IA.













A Reddio implementa um mecanismo de execução paralela que permite que as transações dentro de um mesmo bloco sejam processadas simultaneamente em múltiplos threads. Isso aproveita de forma eficaz os recursos de servidores multicore, aumentando significativamente o throughput e reduzindo os custos de transação.









A Reddio desenvolveu uma EVM paralela compatível com CUDA (CuEVM), que traduz os opcodes da EVM em instruções CUDA. Ao utilizar o poder de computação paralela das GPUs, a Reddio atinge uma eficiência computacional sem precedentes.









Baseada no framework Yu, escrito em Golang, a Reddio apresenta um design modular que permite a integração flexível de diferentes máquinas virtuais, camadas de disponibilidade de dados e mecanismos de consenso. Os desenvolvedores podem adaptar os ambientes de execução a diferentes casos de uso, aproveitando recursos avançados como suporte à disponibilidade de dados, resistência a MEV e consenso de alto desempenho. Esse design garante escalabilidade e compatibilidade total com o ecossistema Ethereum.













Nome do token: RDO

Fornecimento total: 10 bilhões de RDO









A estratégia de distribuição do token da Reddio equilibra descentralização, crescimento do ecossistema, incentivos aos participantes e sustentabilidade de longo prazo. A alocação é a seguinte:





Comunidade: 8.00%

Incentivos de segurança e rede: 25.00%

Crescimento do ecossistema: 22.76%

Tesouraria: 6.96%

Contribuidores: 21.80%

Investidores estratégicos: 15.48%













O RDO é o token utilitário nativo do ecossistema Reddio, atuando como motor econômico que impulsiona as operações da rede, incentiva a participação da comunidade e sustenta a estabilidade do ecossistema. Suas principais utilidades incluem pagamento de taxas de transação, recompensas de staking, participação de validadores, direitos de voto em governança comunitária e iniciativas de crescimento do ecossistema.









A Reddio oferece avanços revolucionários de desempenho ao ecossistema Ethereum por meio de sua arquitetura de execução paralela e tecnologia de aceleração por GPU. O lançamento de seu token nativo, RDO, marca um novo capítulo no desenvolvimento do projeto. Seja você um desenvolvedor ou investidor, a Reddio apresenta uma solução Layer-2 de alto desempenho que merece sua atenção. À medida que o ecossistema continua a se expandir e amadurecer, a Reddio está posicionada para se tornar uma infraestrutura fundamental para as aplicações Web3 da próxima geração, impulsionando a adoção em larga escala da tecnologia blockchain.





O token RDO já está listado na plataforma MEXC, onde você pode negociá-lo com taxas ultra-baixas





Passo a passo para comprar RDO na MEXC:





1) Entre no aplicativo MEXC ou inicie sessão no site oficial

2) Digite “RDO” na barra de pesquisa e selecione o mercado de Spot ou Futuros

3) Escolha o tipo de ordem, insira o montante e o preço, e conclua a transação





Você também pode visitar a página do Airdrop+ da MEXC para participar de eventos de depósito e negociação de RDO com a chance de ganhar recompensas incríveis!





Isenção de responsabilidade: Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento, fiscal, jurídico, financeiro, contábil ou de qualquer outro tipo, nem representa uma recomendação para compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não deve ser considerado como orientação de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



