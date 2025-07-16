O que é Redbrick (BRIC)? Um motor de criação de jogos Web3 impulsionado por IA

Em meio ao rápido desenvolvimento da Web3, a criação de conteúdo está passando por uma mudança de paradigma sem precedentes. O Redbrick se destaca como um projeto inovador nessa onda, com o objetivo de transformar a produção e o consumo de jogos 3D e conteúdos para o metaverso por meio de tecnologia de IA, programação visual e modelos econômicos on-chain.





Com seu motor proprietário OOBC, ferramentas avançadas com assistência de IA, uma rede global de usuários e uma tokenomia robusta, o Redbrick reduz as barreiras técnicas à criação de conteúdo enquanto estabelece um ecossistema “Crie-Jogue-Lucre”. Isso oferece a desenvolvedores, criadores e usuários novas formas de capturar valor.









Redbrick é uma plataforma Web3 em nuvem, alimentada por IA, que facilita a criação de jogos 3D, mundos virtuais e conteúdos para o metaverso. Utilizando seu sistema de programação visual OOBC (Object-Oriented Block Coding) junto com a tecnologia de texto-para-código, os usuários podem criar funcionalidades interativas e ambientes 3D apenas com linguagem natural, sem necessidade de experiência em programação.





O Redbrick oferece uma cadeia completa de ferramentas desde a criação até a monetização, aplicável em educação, marketing, interação social e jogos Web3. Por meio de seu mecanismo C2E (Create-to-Earn), os criadores podem ganhar tokens BRIC alugando ou possuindo terrenos virtuais e publicando conteúdo, promovendo incentivos e co-desenvolvimento do ecossistema.









A arquitetura técnica do Redbrick equilibra usabilidade, escalabilidade e suporte ao criador. Alimentada por ferramentas baseadas em IA e compatível com múltiplas blockchains, a plataforma oferece liberdade e eficiência sem precedentes na criação de conteúdo.









Acelera a geração de cenas, modelos e animações com o uso de IA, oferecendo assistência de código em tempo real.

Suporta a edição visual de cenas 3D em vários dispositivos (PC, tablet e celular).









Plataforma totalmente baseada na web, sem necessidade de instalação; compatível com múltiplas blockchains e interações com metaversos de terceiros.

Oferece SDK de metaverso aberto e agendamento de conteúdo multiplataforma para construir uma plataforma de colaboração verdadeiramente cross-chain.









Biblioteca de ativos integrada (malhas, interfaces gráficas, efeitos sonoros, componentes de publicidade etc.) para construção rápida de cenas.

Suporte à Play Store e plugin Unity, com compatibilidade para integração de ativos externos.









O Redbrick segue evoluindo tecnicamente, enquanto alcança avanços significativos em crescimento de comunidade e desenvolvimento do ecossistema, estabelecendo uma base sólida para o sucesso de longo prazo como plataforma de conteúdo Web3. Atualmente, o Redbrick atingiu marcos importantes em ferramentas de criação, emissão de NFTs e engajamento comunitário:





Emissão de terrenos Genesis: A : A pré-venda dos NFTs de terrenos Genesis foi concluída (3.500 unidades, 500 vendidas), e os benefícios e recompensas em tokens para os detentores já foram lançados. A primeira pré-venda distribuiu com sucesso 1.000 tokens BRIC via airdrop para os holders, além de recompensas por staking e acesso prioritário ao IEO.





Receita contínua e incentivos para criadores: Os holders de terrenos Genesis recebem airdrops de BRIC e podem ganhar recompensas adicionais ao fazer staking de seus terrenos. Também têm acesso exclusivo a eventos comunitários online/offline e participação prioritária em projetos futuros.









BRIC é o token nativo do ecossistema da plataforma Redbrick, utilizado para incentivos, negociações, governança e benefícios relacionados a terrenos:





Airdrop de terrenos: Cada pré-venda de terreno Genesis concede 1.000 BRIC; os detentores podem ganhar recompensas adicionais por meio de programas Earn-to-Stake.

Venda de conteúdo: Os usuários negociam ativos do jogo, como skins e melhorias, no marketplace usando BRIC.

Modelo de publicidade: Anunciantes utilizam BRIC para veicular anúncios, e os usuários ganham parte da receita por meio do consumo de conteúdo e engajamento.

Acesso prioritário ao IEO: Os holders de terrenos têm acesso antecipado ao Launchpad do BRIC e ao IEO, aproveitando os benefícios on-chain iniciais.

Mecanismo de queima: A plataforma planeja utilizar parte da receita com transações para recompras e queima de tokens, estabilizando o valor do BRIC.









O Redbrick possui um roadmap claro de desenvolvimento, focado em construir seu ecossistema de conteúdo, aprimorar a tecnologia e expandir globalmente para garantir crescimento sustentável.









Desenvolver uma Play Store com compatibilidade para Unity, integrando conteúdo Web2 e Web3.

Implementar suporte ao Telegram para cobrir cenários Web2.

Reforçar o suporte a criadores por meio de ferramentas, APIs e estímulo à inovação dentro do ecossistema.









Expandir o SDK de metaverso aberto para melhorar a colaboração e interação cross-chain.

Continuar ampliando o sistema de publicidade e o marketplace para completar o ciclo “Crie-para-Lucrar” (C2E).









Aprofundar os serviços de educação Web2, com foco em mercados como o Sudeste Asiático e o Japão.

Colaborar com governos e grandes instituições para ampliar a influência da plataforma.





O Redbrick utiliza IA e OOBC para simplificar a criação de conteúdo, integrando carteiras, templates e SDKs em um ecossistema “Crie-Jogue-Lucre” (C2E). Com uma comunidade sólida e um modelo tokenômico bem estruturado, a plataforma tem base forte e grande potencial de crescimento. Ao expandir o suporte multi-chain e aprimorar eficiência de conteúdo e publicidade, o Redbrick busca se tornar uma plataforma central do metaverso Web3. Para quem acredita no potencial de jogos Web3, educação, espaços virtuais e ferramentas baseadas em IA, o Redbrick é um projeto para ficar de olho e participar.

