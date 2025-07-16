O que é Redbrick (BRIC)? Um motor de criação de jogos Web3 impulsionado por IA

Em meio ao rápido desenvolvimento da Web3, a criação de conteúdo está passando por uma mudança de paradigma sem precedentes. O Redbrick se destaca como um projeto inovador nessa onda, com o objetivo dEm meio ao rápido desenvolvimento da Web3, a criação de conteúdo está passando por uma mudança de paradigma sem precedentes. O Redbrick se destaca como um projeto inovador nessa onda, com o objetivo d
Em meio ao rápido desenvolvimento da Web3, a criação de conteúdo está passando por uma mudança de paradigma sem precedentes. O Redbrick se destaca como um projeto inovador nessa onda, com o objetivo de transformar a produção e o consumo de jogos 3D e conteúdos para o metaverso por meio de tecnologia de IA, programação visual e modelos econômicos on-chain.

Com seu motor proprietário OOBC, ferramentas avançadas com assistência de IA, uma rede global de usuários e uma tokenomia robusta, o Redbrick reduz as barreiras técnicas à criação de conteúdo enquanto estabelece um ecossistema “Crie-Jogue-Lucre”. Isso oferece a desenvolvedores, criadores e usuários novas formas de capturar valor.

1. Visão geral do projeto: o que é Redbrick?


Redbrick é uma plataforma Web3 em nuvem, alimentada por IA, que facilita a criação de jogos 3D, mundos virtuais e conteúdos para o metaverso. Utilizando seu sistema de programação visual OOBC (Object-Oriented Block Coding) junto com a tecnologia de texto-para-código, os usuários podem criar funcionalidades interativas e ambientes 3D apenas com linguagem natural, sem necessidade de experiência em programação.

O Redbrick oferece uma cadeia completa de ferramentas desde a criação até a monetização, aplicável em educação, marketing, interação social e jogos Web3. Por meio de seu mecanismo C2E (Create-to-Earn), os criadores podem ganhar tokens BRIC alugando ou possuindo terrenos virtuais e publicando conteúdo, promovendo incentivos e co-desenvolvimento do ecossistema.

2. Principais destaques e arquitetura técnica


A arquitetura técnica do Redbrick equilibra usabilidade, escalabilidade e suporte ao criador. Alimentada por ferramentas baseadas em IA e compatível com múltiplas blockchains, a plataforma oferece liberdade e eficiência sem precedentes na criação de conteúdo.

2.1 Ferramentas de criação com IA


  • Acelera a geração de cenas, modelos e animações com o uso de IA, oferecendo assistência de código em tempo real.
  • Suporta a edição visual de cenas 3D em vários dispositivos (PC, tablet e celular).

2.2 Metaverso Web3 aberto


  • Plataforma totalmente baseada na web, sem necessidade de instalação; compatível com múltiplas blockchains e interações com metaversos de terceiros.
  • Oferece SDK de metaverso aberto e agendamento de conteúdo multiplataforma para construir uma plataforma de colaboração verdadeiramente cross-chain.

2.3 Recursos avançados e suporte a SDK


  • Biblioteca de ativos integrada (malhas, interfaces gráficas, efeitos sonoros, componentes de publicidade etc.) para construção rápida de cenas.
  • Suporte à Play Store e plugin Unity, com compatibilidade para integração de ativos externos.

3. Estágio de desenvolvimento e escala do ecossistema


O Redbrick segue evoluindo tecnicamente, enquanto alcança avanços significativos em crescimento de comunidade e desenvolvimento do ecossistema, estabelecendo uma base sólida para o sucesso de longo prazo como plataforma de conteúdo Web3. Atualmente, o Redbrick atingiu marcos importantes em ferramentas de criação, emissão de NFTs e engajamento comunitário:

Emissão de terrenos Genesis: A pré-venda dos NFTs de terrenos Genesis foi concluída (3.500 unidades, 500 vendidas), e os benefícios e recompensas em tokens para os detentores já foram lançados. A primeira pré-venda distribuiu com sucesso 1.000 tokens BRIC via airdrop para os holders, além de recompensas por staking e acesso prioritário ao IEO.


Receita contínua e incentivos para criadores: Os holders de terrenos Genesis recebem airdrops de BRIC e podem ganhar recompensas adicionais ao fazer staking de seus terrenos. Também têm acesso exclusivo a eventos comunitários online/offline e participação prioritária em projetos futuros.

4. Tokenomics do Redbrick


BRIC é o token nativo do ecossistema da plataforma Redbrick, utilizado para incentivos, negociações, governança e benefícios relacionados a terrenos:

Airdrop de terrenos: Cada pré-venda de terreno Genesis concede 1.000 BRIC; os detentores podem ganhar recompensas adicionais por meio de programas Earn-to-Stake.
Venda de conteúdo: Os usuários negociam ativos do jogo, como skins e melhorias, no marketplace usando BRIC.
Modelo de publicidade: Anunciantes utilizam BRIC para veicular anúncios, e os usuários ganham parte da receita por meio do consumo de conteúdo e engajamento.
Acesso prioritário ao IEO: Os holders de terrenos têm acesso antecipado ao Launchpad do BRIC e ao IEO, aproveitando os benefícios on-chain iniciais.
Mecanismo de queima: A plataforma planeja utilizar parte da receita com transações para recompras e queima de tokens, estabilizando o valor do BRIC.

5. Planos futuros e visão


O Redbrick possui um roadmap claro de desenvolvimento, focado em construir seu ecossistema de conteúdo, aprimorar a tecnologia e expandir globalmente para garantir crescimento sustentável.

5.1 Avanços tecnológicos


  • Desenvolver uma Play Store com compatibilidade para Unity, integrando conteúdo Web2 e Web3.
  • Implementar suporte ao Telegram para cobrir cenários Web2.
  • Reforçar o suporte a criadores por meio de ferramentas, APIs e estímulo à inovação dentro do ecossistema.

5.2 Implementação do ecossistema metaverso


  • Expandir o SDK de metaverso aberto para melhorar a colaboração e interação cross-chain.
  • Continuar ampliando o sistema de publicidade e o marketplace para completar o ciclo “Crie-para-Lucrar” (C2E).

5.3 Educação e expansão de negócios em blockchain


  • Aprofundar os serviços de educação Web2, com foco em mercados como o Sudeste Asiático e o Japão.
  • Colaborar com governos e grandes instituições para ampliar a influência da plataforma.

6. Como comprar tokens BRIC na MEXC


O Redbrick utiliza IA e OOBC para simplificar a criação de conteúdo, integrando carteiras, templates e SDKs em um ecossistema “Crie-Jogue-Lucre” (C2E). Com uma comunidade sólida e um modelo tokenômico bem estruturado, a plataforma tem base forte e grande potencial de crescimento. Ao expandir o suporte multi-chain e aprimorar eficiência de conteúdo e publicidade, o Redbrick busca se tornar uma plataforma central do metaverso Web3. Para quem acredita no potencial de jogos Web3, educação, espaços virtuais e ferramentas baseadas em IA, o Redbrick é um projeto para ficar de olho e participar.

BRIC está atualmente listada na MEXC disponível para negociação com taxas ultrabaixas. Para comprar BRIC na MEXC:

1) Inicie sessão no aplicativo da MEXC ou site oficial.
2) Digite por "BRIC" na barra de pesquisa e selecione negociação Spot ou Futuros.
3) Escolha o tipo de ordem, insira a qiuantidade e o preço, e conclua a negociação.

Você também pode visitar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar das campanhas de airdrop de BRIC e ganhar recompensas adicionais!


Isenção de reponsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributos, questões legais, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para fins de referência e não oferece consultoria de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

