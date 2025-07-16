O que é a Redacted Coin (RDAC)? Um novo motor impulsionando um ecossistema diversificado de IA + Web3

À medida que a Web3 entra em uma nova fase de integração multichain e multisscenário, a Redacted Coin (RDAC) está construindo um ecossistema inovador que abrange DeFi, IA, SocialFi, pagamentos, jogos e NFTs, por meio de um modelo composto de aceleradora + matriz de aplicações + economia de dados. Aproveitando o mecanismo de incentivo de seu token nativo, o RDAC, a Redacted transforma a atividade real dos usuários em valor de ativos on-chain, criando novos caminhos de crescimento para a Web3.









A Redacted Coin é uma plataforma global de aceleração para startups Web3, construída sobre um modelo de motor duplo que prioriza utilidade e crescimento de usuários. Ao contrário das plataformas tradicionais focadas em um único projeto, a Redacted Coin desenvolve uma matriz de ecossistema composta por produtos diversos, com o objetivo de reduzir a barreira de entrada para novos usuários na Web3 e oferecer suporte abrangente a desenvolvedores em tráfego, financiamento e tecnologia.





Seu token nativo, RDAC, funciona como o token de utilidade central do ecossistema - permitindo governança na plataforma, acesso a funcionalidades e servindo como o principal meio para interações dos usuários, como negociações, staking, airdrops e contribuições de dados.









A Redacted lançou diversos produtos de camada de aplicação que já demonstram tração inicial no mercado, abrangendo setores-chave como jogos blockchain, IA, negociação, pagamentos, NFTs e plataformas sociais. Entre suas principais plataformas estão:





RampX : Plataforma de bridge cross-chain com zero taxa de gás, oferecendo transferências de ativos rápidas e seguras.

iAgent : Sistema de jogos on-chain que combina treinamento visual de dados com motores de IA — a primeira plataforma Web3 com IA + DePIN do mundo.

Mintify : Terminal de negociação de criptoativos de alta velocidade, com volume total negociado superior a $25 milhões.

FlashX : Bot de negociação cripto baseado no Twitter (X), com estratégias de IA e suporte a múltiplos ativos, com mais de $18,5 milhões em transações.

Maxis : Plataforma de NFT gamificada com volume total de negociação de $96 milhões.

Swipooor : “Tinder cripto” que une GameFi e SocialFi, permitindo aos usuários ganhar enquanto socializam.

BipTap : Infraestrutura de banking cripto com mais de 200.000 usuários e volume mensal de transações acima de $120 milhões.

PG Capital: Plataforma comunitária de venture Web3 que permite participação em rodadas iniciais de financiamento e governança de projetos.





Esses produtos não apenas oferecem valor prático aos usuários, como também geram demanda genuína por RDAC dentro do ecossistema.









O modelo econômico do RDAC baseia-se em um sistema de ciclo fechado de uso-incentivo-reuso, com um diferencial inovador: a integração do staking comportamental.





Incentivos multiplataforma : Fazer hold ou usar RDAC concede benefícios em todo o ecossistema, como descontos, airdrops e acesso exclusivo.

Sistema de níveis : Os níveis de usuário aumentam com base no volume em staking e na participação ativa, desbloqueando mais oportunidades de ganhos.

Ativos de dados on-chain: Comportamentos dos usuários - como negociações, interações e envio de dados - são convertidos em ativos de dados em staking, permitindo que os usuários recebam recompensas do ecossistema. Isso dá vida ao conceito de “contribuição é igual a valor”.





Segundo informações públicas, o fornecimento máximo de RDAC é de 1 bilhão de tokens, distribuídos conforme abaixo:









Alocação Categoria Descrição 26,66% Ecossistema Apoio ao desenvolvimento da Redacted, incluindo incubação de produtos, incentivos a desenvolvedores e infraestrutura. 25,00% Comunidade Incentivo à participação e contribuições da comunidade, distribuído parcialmente por meio de airdrops. 13,00% Contribuidores Recompensa para colaboradores e desenvolvedores principais do projeto. 11,30% Rodada Seed Investidores iniciais que apoiaram o desenvolvimento inicial do projeto. 6,00% Liquidez Disponibilização de liquidez em exchanges e garantia de circulação. 5,00% Consultores Recompensa para o time de conselheiros por seu suporte estratégico. 4,54% Rodada Anjo Apoio de investidores anjo na fase inicial. 4,30% Venda pública 1,41% desbloqueado no TGE, com cliff de 1 mês e vesting linear em 2 meses. 4,20% Venda privada 0,83% desbloqueado no TGE, com cliff de 1 mês e vesting linear em 9 meses.





Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures e Manifold Trading. A Redacted define seu modelo de tokenomics como “quanto mais você usa, maiores as recompensas”, visando estimular engajamento contínuo e acúmulo de valor. Segundo dados públicos, a Redacted completou duas rodadas de captação com apoio de instituições como





Rodada Seed : Em junho de 2024, : Em junho de 2024, captou $10 milhões liderados pela Spartan Group, com participação de Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures e outros.

Venda pública: Em março de 2025, arrecadou $3 milhões por meio da venda pública de tokens.





O valor total arrecadado é de $13 milhões, destinados ao desenvolvimento e expansão do ecossistema Redacted.









A Redacted não é apenas mais um token de plataforma ou de governança. Trata-se de um sistema econômico multidimensional baseado em produtos reais e nas necessidades dos usuários, com o objetivo de resolver dois grandes desafios comuns a projetos Web3: falta de base de usuários e ausência de receita real.





Ao canalizar a receita gerada por seus produtos de ecossistema para dentro do valor do RDAC, a Redacted cria uma sinergia profunda entre o token e suas aplicações. Ao mesmo tempo, usa dados comportamentais e contribuições dos usuários para identificar perfis com valor real de longo prazo, promovendo um modelo de crescimento orgânico.





Além disso, a Redacted busca oferecer uma plataforma compartilhada entre usuários institucionais e individuais, que una usabilidade e lucratividade, quebrando as barreiras entre investimento e aplicação. A visão da Redacted Coin é se tornar uma rede colaborativa de ativos baseada em aplicações dentro do universo Web3 - conectando de forma eficiente desenvolvedores, usuários, capital e dados. Por meio da colaboração entre múltiplos atores, a Redacted pretende alimentar continuamente o crescimento do ecossistema e alcançar uma descentralização sustentável de fato.









O RDAC não é um simples token de projeto isolado, mas um representante de um novo tipo de ecossistema construído sobre casos de uso reais, múltiplas aplicações e incentivos orientados por dados. Seja você investidor, desenvolvedor ou usuário comum, a Redacted oferece caminhos claros de participação e captura de valor.





Atualmente, a MEXC oferece o token RDAC em seus mercados Spot e de Futuros . Para negociar, siga os passos abaixo:

1) Acesse e faça login no aplicativo da MEXC ou no site oficial

2) Pesquise por “RDAC” na barra de pesquisa e selecione o par desejado (Spot ou Futuros).

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade, o preço e confirme a negociação.









Você também pode participar da campanha de airdrop acessando a página do evento Airdrop+ da MEXC e ganhar recompensas adicionais!



