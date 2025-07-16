À medida que a Web3 entra em uma nova fase de integração multichain e multisscenário, a Redacted Coin (RDAC) está construindo um ecossistema inovador que abrange DeFi, IA, SocialFi, pagamentos, jogos À medida que a Web3 entra em uma nova fase de integração multichain e multisscenário, a Redacted Coin (RDAC) está construindo um ecossistema inovador que abrange DeFi, IA, SocialFi, pagamentos, jogos
O que é a Redacted Coin (RDAC)? Um novo motor impulsionando um ecossistema diversificado de IA + Web3

16 de julho de 2025
Redacted Coin
UMA
NovaTrade
Realio
DeFi
À medida que a Web3 entra em uma nova fase de integração multichain e multisscenário, a Redacted Coin (RDAC) está construindo um ecossistema inovador que abrange DeFi, IA, SocialFi, pagamentos, jogos e NFTs, por meio de um modelo composto de aceleradora + matriz de aplicações + economia de dados. Aproveitando o mecanismo de incentivo de seu token nativo, o RDAC, a Redacted transforma a atividade real dos usuários em valor de ativos on-chain, criando novos caminhos de crescimento para a Web3.

1. O que é a Redacted Coin (RDAC)?


A Redacted Coin é uma plataforma global de aceleração para startups Web3, construída sobre um modelo de motor duplo que prioriza utilidade e crescimento de usuários. Ao contrário das plataformas tradicionais focadas em um único projeto, a Redacted Coin desenvolve uma matriz de ecossistema composta por produtos diversos, com o objetivo de reduzir a barreira de entrada para novos usuários na Web3 e oferecer suporte abrangente a desenvolvedores em tráfego, financiamento e tecnologia.

Seu token nativo, RDAC, funciona como o token de utilidade central do ecossistema - permitindo governança na plataforma, acesso a funcionalidades e servindo como o principal meio para interações dos usuários, como negociações, staking, airdrops e contribuições de dados.

2. Matriz do ecossistema: múltiplos subprodutos que cobrem setores essenciais


A Redacted lançou diversos produtos de camada de aplicação que já demonstram tração inicial no mercado, abrangendo setores-chave como jogos blockchain, IA, negociação, pagamentos, NFTs e plataformas sociais. Entre suas principais plataformas estão:


  • RampX: Plataforma de bridge cross-chain com zero taxa de gás, oferecendo transferências de ativos rápidas e seguras.
  • iAgent: Sistema de jogos on-chain que combina treinamento visual de dados com motores de IA — a primeira plataforma Web3 com IA + DePIN do mundo.
  • Mintify: Terminal de negociação de criptoativos de alta velocidade, com volume total negociado superior a $25 milhões.
  • FlashX: Bot de negociação cripto baseado no Twitter (X), com estratégias de IA e suporte a múltiplos ativos, com mais de $18,5 milhões em transações.
  • Maxis: Plataforma de NFT gamificada com volume total de negociação de $96 milhões.
  • Swipooor: “Tinder cripto” que une GameFi e SocialFi, permitindo aos usuários ganhar enquanto socializam.
  • BipTap: Infraestrutura de banking cripto com mais de 200.000 usuários e volume mensal de transações acima de $120 milhões.
  • PG Capital: Plataforma comunitária de venture Web3 que permite participação em rodadas iniciais de financiamento e governança de projetos.

Esses produtos não apenas oferecem valor prático aos usuários, como também geram demanda genuína por RDAC dentro do ecossistema.

3. Mecanismo do token: evolução do staking para a economia de dados


O modelo econômico do RDAC baseia-se em um sistema de ciclo fechado de uso-incentivo-reuso, com um diferencial inovador: a integração do staking comportamental.

  • Incentivos multiplataforma: Fazer hold ou usar RDAC concede benefícios em todo o ecossistema, como descontos, airdrops e acesso exclusivo.
  • Sistema de níveis: Os níveis de usuário aumentam com base no volume em staking e na participação ativa, desbloqueando mais oportunidades de ganhos.
  • Ativos de dados on-chain: Comportamentos dos usuários - como negociações, interações e envio de dados - são convertidos em ativos de dados em staking, permitindo que os usuários recebam recompensas do ecossistema. Isso dá vida ao conceito de “contribuição é igual a valor”.

Segundo informações públicas, o fornecimento máximo de RDAC é de 1 bilhão de tokens, distribuídos conforme abaixo:


Alocação
Categoria
Descrição
26,66%
Ecossistema
Apoio ao desenvolvimento da Redacted, incluindo incubação de produtos, incentivos a desenvolvedores e infraestrutura.
25,00%
Comunidade
Incentivo à participação e contribuições da comunidade, distribuído parcialmente por meio de airdrops.
13,00%
Contribuidores
Recompensa para colaboradores e desenvolvedores principais do projeto.
11,30%
Rodada Seed
Investidores iniciais que apoiaram o desenvolvimento inicial do projeto.
6,00%
Liquidez
Disponibilização de liquidez em exchanges e garantia de circulação.
5,00%
Consultores
Recompensa para o time de conselheiros por seu suporte estratégico.
4,54%
Rodada Anjo
Apoio de investidores anjo na fase inicial.
4,30%
Venda pública
1,41% desbloqueado no TGE, com cliff de 1 mês e vesting linear em 2 meses.
4,20%
Venda privada
0,83% desbloqueado no TGE, com cliff de 1 mês e vesting linear em 9 meses.

A Redacted define seu modelo de tokenomics como “quanto mais você usa, maiores as recompensas”, visando estimular engajamento contínuo e acúmulo de valor. Segundo dados públicos, a Redacted completou duas rodadas de captação com apoio de instituições como Spartan Group, Animoca Brands, Polygon Ventures e Manifold Trading.

  • Rodada Seed: Em junho de 2024, captou $10 milhões liderados pela Spartan Group, com participação de Saison Capital, Animoca Brands, Polygon Ventures e outros.
  • Venda pública: Em março de 2025, arrecadou $3 milhões por meio da venda pública de tokens.

O valor total arrecadado é de $13 milhões, destinados ao desenvolvimento e expansão do ecossistema Redacted.

4. Posicionamento de mercado: um modelo de crescimento baseado em aplicações


A Redacted não é apenas mais um token de plataforma ou de governança. Trata-se de um sistema econômico multidimensional baseado em produtos reais e nas necessidades dos usuários, com o objetivo de resolver dois grandes desafios comuns a projetos Web3: falta de base de usuários e ausência de receita real.

Ao canalizar a receita gerada por seus produtos de ecossistema para dentro do valor do RDAC, a Redacted cria uma sinergia profunda entre o token e suas aplicações. Ao mesmo tempo, usa dados comportamentais e contribuições dos usuários para identificar perfis com valor real de longo prazo, promovendo um modelo de crescimento orgânico.

Além disso, a Redacted busca oferecer uma plataforma compartilhada entre usuários institucionais e individuais, que una usabilidade e lucratividade, quebrando as barreiras entre investimento e aplicação. A visão da Redacted Coin é se tornar uma rede colaborativa de ativos baseada em aplicações dentro do universo Web3 - conectando de forma eficiente desenvolvedores, usuários, capital e dados. Por meio da colaboração entre múltiplos atores, a Redacted pretende alimentar continuamente o crescimento do ecossistema e alcançar uma descentralização sustentável de fato.

5. Como comprar RDAC na MEXC


O RDAC não é um simples token de projeto isolado, mas um representante de um novo tipo de ecossistema construído sobre casos de uso reais, múltiplas aplicações e incentivos orientados por dados. Seja você investidor, desenvolvedor ou usuário comum, a Redacted oferece caminhos claros de participação e captura de valor.

Atualmente, a MEXC oferece o token RDAC em seus mercados Spot e de Futuros. Para negociar, siga os passos abaixo:
1) Acesse e faça login no aplicativo da MEXC ou no site oficial.
2) Pesquise por “RDAC” na barra de pesquisa e selecione o par desejado (Spot ou Futuros).
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade, o preço e confirme a negociação.


Você também pode participar da campanha de airdrop acessando a página do evento Airdrop+ da MEXC e ganhar recompensas adicionais!

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

