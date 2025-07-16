Principais pontos: 1) pump.fun é uma plataforma descentralizada de criação de memecoins baseada na blockchain Solana. Ela oferece um ambiente flexível e acessível, permitindo que qualquer pessoa lancePrincipais pontos: 1) pump.fun é uma plataforma descentralizada de criação de memecoins baseada na blockchain Solana. Ela oferece um ambiente flexível e acessível, permitindo que qualquer pessoa lance
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é a p...s na Solana

O que é a pump.fun? Um guia para iniciantes sobre o Launchpad de memecoins na Solana

Iniciante
16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
pump.fun
PUMP$0.003902+2.36%
FUNToken
FUN$0.002271+1.38%
UMA
UMA$1.0239-2.94%
ELA
ELA$1.322+0.45%
TokenFi
TOKEN$0.007065-2.65%

Principais pontos:


1) pump.fun é uma plataforma descentralizada de criação de memecoins baseada na blockchain Solana. Ela oferece um ambiente flexível e acessível, permitindo que qualquer pessoa lance um token com a mesma facilidade de postar um tweet.
2) A plataforma utiliza um mecanismo de precificação por curva de ligação (bonding curve), em que os preços dos tokens se ajustam automaticamente com base na atividade de compra e venda. Isso elimina a necessidade de pools de liquidez tradicionais e reduz a manipulação de mercado.
3) pump.fun disponibiliza uma API aberta que fornece acesso a dados de mercado em tempo real, monitoramento de carteiras e ferramentas de rastreamento de tokens.
4) pump.fun oferece o Pump Fun Bot, que pode ser integrado ao Telegram e Discord para enviar atualizações em tempo real sobre tokens em alta, novas listagens e atividades on-chain.
5) Qualquer usuário pode lançar seu próprio token cripto em poucos minutos, sem necessidade de experiência em programação.
6) O token nativo da plataforma, PUMP, tem papel fundamental na governança, incentivos à comunidade e financiamento do ecossistema, sendo a base do pump.fun.


1. O que é a pump.fun?


A pump.fun é uma plataforma que permite a qualquer pessoa criar uma memecoin em apenas alguns minutos. Lançada em 2023 e construída sobre a blockchain Solana, ela prioriza descentralização, acesso irrestrito e ausência de censura - tudo isso sem exigir conhecimento em programação.

O processo tradicional de emissão de tokens envolve escrever contratos inteligentes, passar por auditorias e ser listado em DEXs. A pump.fun reúne todas essas etapas em um processo simples: basta inserir um nome, fazer upload de um logo e pagar uma pequena quantia em SOL para lançar o token.

Graças ao alto desempenho e baixo custo da Solana, a criação e negociação de tokens na pump.fun é rápida e acessível — ideal para memecoins, que se caracterizam por viralidade, experimentação e apelo social.

2. API Pump Fun: ferramenta de automação para pesquisa e arbitragem


Com o crescimento do ecossistema pump.fun, mais desenvolvedores e usuários profissionais têm aderido à plataforma. A Pump Fun API (PumpPortal) está disponível para ferramentas externas, permitindo estratégias de trading, coleta de inteligência e criação de serviços comunitários.

2.1 O que a API da Pump Fun pode fazer?


A API da Pump Fun oferece diversos recursos para desenvolvedores e traders, incluindo:

  • Acesso a dados de tokens: obtenha métricas essenciais como preço, número de transações de compra/venda, data de criação e número de carteiras com o token.
  • Análise de comportamento de carteiras: insira um endereço de carteira e visualize seu histórico de negociações, tokens comprados, ativos atuais e mais.
  • Monitoramento de tendências de mercado: identifique tokens em alta em tempo real com base em atividade e frequência de negociações.
  • Serviço de notificações de eventos: configure alertas instantâneos para lançamentos de novos tokens ou movimentos bruscos de preço.
  • Geração de gráficos de negociação: crie gráficos visuais para pesquisa, criação de conteúdo ou atividades da comunidade.

Essas funcionalidades tornam a API uma ferramenta poderosa para pesquisa, desenvolvimento de bots, arbitragem e acompanhamento do mercado de memecoins.

2.2 Casos de uso da API da Pump Fun


A API da Pump Fun permite uma ampla variedade de cenários de desenvolvimento, incluindo:

  • Criação de bots sniper que compram automaticamente novos tokens assim que são lançados
  • Desenvolvimento de painéis de dados para monitorar tendências de memecoins em tempo real
  • Implementação de bots sociais que compartilham automaticamente a atividade de carteiras em grupos do Telegram
  • Integração de lógica de negociação automatizada para aplicar estratégias de "comprar na baixa e vender na alta"

Com esses recursos, a pump.fun deixa de ser apenas uma plataforma de criação de tokens e se transforma em uma base sólida para o desenvolvimento de ferramentas financeiras e aplicações estratégicas.

3. Pump Fun Bot: ferramenta de sniping de alta eficiência


No universo acelerado das memecoins, a velocidade da informação é tudo. Por isso, a pump.fun lançou o Pump Fun Bot.

3.1 Funcionalidades do bot


Operando em plataformas como Telegram e Discord, o bot oferece:

  • Alertas de novos tokens: envia notificações em tempo real sobre lançamentos.
  • Atualizações de tokens em alta: destaca tokens com alto volume ou crescimento rápido.
  • Rastreamento de carteiras: monitora endereços específicos e suas operações.
  • Alertas de mercado: envia avisos sobre variações bruscas de preço.
  • Acesso rápido à negociação: links diretos para a interface de trading.

3.2 Valor do Pump Fun Bot


O Pump Fun Bot atua tanto como um centro de informações quanto como um canal de engajamento entre usuários e novos projetos.

  • Membros da comunidade podem participar das discussões dos projetos e se manter atualizados sobre tokens em alta por meio do Bot.
  • Usuários técnicos podem testar e monitorar a execução de suas estratégias de negociação.
  • Investidores obtêm insights oportunos para tomar decisões mais informadas e reduzir a especulação às cegas.

Com esses recursos, a negociação de memecoins deixa de ser uma "aposta às cegas" e se transforma em uma "arena de investimento social".

4. Token nativo da pump.fun: PUMP


PUMP é o token nativo da plataforma pump.fun, desempenhando múltiplas funções, incluindo governança da plataforma, incentivos econômicos e suporte a desenvolvedores. Ele atua como um elo crucial entre criadores, traders e a comunidade.

A pump.fun está se aproximando de um marco importante: o próximo Evento de Geração de Token (TGE) do PUMP. Esse evento marcará a entrada oficial do PUMP na circulação no mercado secundário, dando início a uma nova fase para suas funções econômicas e de governança. Mais detalhes sobre a tokenomics do PUMP serão revelados gradualmente à medida que o token for lançado.

4.1 Como participar do TGE do PUMP e comprar PUMP


O token PUMP está se aproximando de seu Evento de Geração de Token (TGE), e a comunidade acompanha de perto as atualizações sobre o lançamento oficial e o mecanismo de distribuição. Até o momento, a data e os detalhes específicos do TGE ainda não foram anunciados. Os usuários devem acompanhar os canais oficiais da pump.fun para obter informações atualizadas e precisas.

Assim que o TGE estiver ativo, os usuários poderão participar da oferta de tokens por meio das plataformas oficiais. O PUMP também será listado gradualmente nas principais exchanges, oferecendo aos participantes iniciais a oportunidade de se posicionarem antes dos movimentos do mercado e aproveitarem os possíveis ganhos em estágio inicial.

*BTN-Negocie agora&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

Observe que, por ser um token recém-lançado, o PUMP pode apresentar alta volatilidade, especialmente durante a fase inicial do TGE, com possíveis oscilações rápidas de preço e alta frequência de negociações. Os usuários devem avaliar sua própria tolerância ao risco e evitar decisões impulsivas. Utilize sempre os canais oficiais para acessar informações sobre o TGE e a compra de tokens, e tenha cautela com sites falsos e golpes para garantir a segurança dos seus ativos. Este artigo tem finalidade exclusivamente informativa e não constitui aconselhamento de investimento.

5. Como criar seu próprio token na pump.fun?


5.1 Etapas para criar um token na pump.fun


1) Acesse o site oficial e conecte uma carteira: a pump.fun é compatível com as principais carteiras da Solana, como Phantom e Backpack.
2) Insira as informações básicas do token: preencha o nome, símbolo, envie um ícone (opcional) e forneça uma descrição do projeto (opcional).
3) Inicie a criação e o lançamento automático: o sistema gerará automaticamente uma página de negociação e o endereço do contrato.
4) Lance e divulgue o token para atrair atenção: os links do token podem ser compartilhados em plataformas como X, Telegram e Discord. A visibilidade também pode ser ampliada com o recurso de classificação da pump.fun e com o suporte do Pump Fun Bot, que oferece atualizações de mercado em tempo real e ajuda a atrair o interesse da comunidade em geral.

5.2 Diretrizes e recomendações


  • Escolha nomes chamativos e relevantes a memes ou cultura da internet.
  • Engaje a comunidade com grupos e airdrops.
  • Quem já possui audiência pode usar o Bot para impulsionar o alcance.
  • Evite conteúdo ilegal, sensível ou protegido por direitos autorais.

6. Como funciona a pump.fun?


6.1 Modelo de precificação por curva de ligação


Cada token possui um modelo de curva de ligação em que:

  • O preço sobe a cada compra.
  • O preço cai a cada venda.
  • A curva ajusta oferta e demanda automaticamente.

Implicações:

  • Compradores iniciais têm maior potencial de lucro.
  • Entradas tardias enfrentam preços mais altos e maior risco.
  • Tokens sem atenção podem cair a zero rapidamente.

Esse mecanismo é ideal para negociações de alta frequência, engajamento da comunidade e promoções virais.

6.2 Vantagens do modelo totalmente on-chain


Todas as atividades na pump.fun são executadas diretamente na blockchain Solana, incluindo a criação de contratos de tokens, registros de emissão, transmissão de transações on-chain e cálculos automatizados de preços. Isso garante total transparência e evita qualquer interferência ou manipulação manual.

7. pump.fun: um novo palco para criatividade no cripto


O surgimento da pump.fun marca um novo capítulo na fusão entre a cultura dos memes e a tecnologia Web3. Com um processo simplificado, mecanismos inovadores on-chain e um ambiente criativo aberto, a plataforma se tornou um espaço experimental sem precedentes para usuários do mundo todo. Seja você um entusiasta de memes, criador de conteúdo, especulador ou desenvolvedor Web3, a pump.fun desbloqueia uma nova dimensão do “cripto para todos”, em que a criação de tokens é conduzida pelos próprios usuários e impulsionada pela comunidade.

À medida que a narrativa cripto continua a evoluir, a pump.fun está prestes a se tornar um marco cultural e tecnológico. Ao reduzir as barreiras de entrada e injetar mais inclusão e leveza no ecossistema, ela redefine como criatividade e liquidez se encontram no mundo descentralizado.

Isencão de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus