O que é a Privasea AI? Uma força emergente que está reformulando a segurança em IA por meio da computação de privacidade

Com o avanço acelerado da inteligência artificial (IA), os desafios relacionados à privacidade e à segurança dos dados tornaram-se críticos. Modelos tradicionais de IA exigem acesso a dados em texto puro para treinamento e inferência, o que pode levar facilmente ao vazamento de informações sensíveis. A Privasea AI surgiu para resolver esse problema com tecnologia de computação de privacidade, eliminando silos de dados e oferecendo fortes garantias de segurança e confidencialidade para operações de IA.









Privasea é uma rede descentralizada de IA que utiliza tecnologia de criptografia totalmente homomórfica (FHE), permitindo que cálculos sejam realizados diretamente em dados criptografados enquanto mantém a privacidade total durante todo o processo. Ao empregar FHE, a Privasea facilita a circulação do valor dos dados e fornece recursos de computação distribuída para operações de IA, criando um ambiente seguro e eficiente para computação de IA com preservação de privacidade.













HESea é o núcleo da Privasea, integrando implementações de alto desempenho dos principais esquemas de criptografia totalmente homomórfica (FHE), como TFHE, CKKS, BGV e BFV. Esta biblioteca de código aberto fornece aos desenvolvedores ferramentas para realizar operações aritméticas e lógicas em dados criptografados, além de melhorar significativamente o desempenho da computação criptografada por meio de otimizações como empacotamento e processamento em lote de textos cifrados.









A API da Privasea é construída sobre a biblioteca HESea e oferece um conjunto completo de protocolos e ferramentas de desenvolvimento, permitindo que desenvolvedores criem aplicativos de IA focados em privacidade. Com essa API, os desenvolvedores podem integrar facilmente a tecnologia FHE em seus sistemas ou produtos para realizar criptografia de dados, inferência de modelos, treinamento e funções relacionadas.









Privanetix é a rede de computação da Privasea, composta por vários nós descentralizados que executam tarefas de computação em dados criptografados. Ao distribuir tarefas e colaborar, a rede aumenta a escalabilidade e a tolerância a falhas do sistema, além de prevenir efetivamente o vazamento de informações sensíveis.









Para gerenciar e incentivar os nós de computação, a Privasea oferece um conjunto dedicado de contratos inteligentes. Esse kit supervisiona a operação da rede Privanetix e garante uma colaboração suave entre os nós. Ele também implementa mecanismos de incentivo para encorajar mais nós a juntarem-se à rede de computação, melhorando assim o desempenho geral.













A Privasea estabeleceu um ecossistema de aplicações diversificado, incluindo, mas não limitado a:





1) ImHuman: Um aplicativo que usa mecanismos biométricos e de autenticação criptografada para gerar NFTs de "Identidade Humana" on-chain, evitando bots em plataformas sociais.

2) BotOr_NotABot: Uma ferramenta para verificar a autenticidade do usuário, amplamente utilizada em contextos DeFi, sociais e DAO.

3) DeepSea: Uma camada de infraestrutura que permite que agentes de IA funcionem com segurança, evitando vazamentos de informações sensíveis.









PRAI é o token utilitário nativo do ecossistema Privasea, suportando DeepSea e ImHuman. Os usuários podem pagar por serviços de IA com preservação de privacidade usando PRAI, como computação criptografada, execução de modelos de IA e ativação de agentes de IA personalizados. Além disso, o PRAI pode ser usado para pagar taxas de transação, suportar funções de staking e governança, e alimentar serviços avançados de verificação humana no aplicativo ImHuman.









Nome do token: Privasea AI PRAI (PRAI)

Fornecimento total: 1.000.000.000 PRAI









A alocação do token PRAI é a seguinte:





Alocação Porcentagem Mineração 1 30,00% Investidores 13,45% Marketing e comunidade 12,97% Reserva 10,05% Contribuidores iniciais 9,04% Equipe 8,00% Mineração 2 5,00% Liquidez 4,00% Airdrop futuro 3,00% Carteira Binance IDO 2,00% Marketing e comunidade 2 2,00% Estratégico 0,50%













A Privasea AI é uma infraestrutura inovadora de computação em privacidade que utiliza criptografia totalmente homomórfica (FHE) para permitir operações de IA em dados criptografados sem necessidade de descriptografia. Ela não apenas resolve os principais desafios de privacidade nas aplicações de IA atuais, mas também reduz drasticamente a barreira para desenvolvedores e usuários finais se envolverem com IA que preserva a privacidade.





Em sua rápida expansão, a parceria da Privasea AI com a MEXC, uma das principais exchanges globais, forneceu um forte impulso para seu crescimento. Com taxas ultrabaixas, negociações em alta velocidade, ampla cobertura de ativos e liquidez profunda, a MEXC conquistou a confiança de investidores em todo o mundo. Seu foco agudo em projetos emergentes e suporte também a tornam uma incubadora ideal para tokens de alta qualidade.





A MEXC listou o PRAI para negociações no Spot e de Futuros , permitindo que você negocie com taxas ultrabaixas.





1) Abra e inicie sessão no aplicativo da MEXC ou visite o site oficial

2) Na barra de pesquisa, procure por "PRAI" e selecione negociação Spot ou de Futuros

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e complete a transação.









