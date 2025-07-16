Principais pontos: 1) Paradise Tycoon é um jogo multijogador no metaverso em mundo aberto onde os jogadores podem construir suas próprias ilhas, interagir socialmente, negociar ativos e desfrutar de uPrincipais pontos: 1) Paradise Tycoon é um jogo multijogador no metaverso em mundo aberto onde os jogadores podem construir suas próprias ilhas, interagir socialmente, negociar ativos e desfrutar de u
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é Par...mia do jogo

O que é Paradise Tycoon? Um guia completo sobre o token MOANI e a economia do jogo

Iniciante
16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
Dino Tycoon
TYCOON$0.02541-2.34%
TokenFi
TOKEN$0.007072-2.56%
UMA
UMA$1.0239-2.94%
Eclipse
ES$0.10255-2.79%
PlaysOut
PLAY$0.02401+2.51%

Principais pontos:


1) Paradise Tycoon é um jogo multijogador no metaverso em mundo aberto onde os jogadores podem construir suas próprias ilhas, interagir socialmente, negociar ativos e desfrutar de uma experiência imersiva no estilo tycoon.
2) A economia do jogo é baseada no token MOANI, com todos os ativos do jogo existindo como NFTs, permitindo propriedade e negociação on-chain de ilhas, decorações, skins de personagens e mais.
3) Paradise Tycoon apresenta um modelo play-and-earn que facilita a entrada de novos jogadores, reduzindo significativamente a barreira de acesso aos jogos Web3.
4) O jogo é desenvolvido pela Empires Not Vampires, um estúdio finlandês de elite com uma equipe experiente, possuindo anos de desenvolvimento de jogos AAA e expertise em blockchain.
5) Paradise Tycoon tem um roteiro claro, visando expansão global em 2025 e a criação de uma economia de metaverso impulsionada pela comunidade.

À medida que os jogos blockchain (GameFi) e o metaverso continuam a evoluir, mais projetos exploram maneiras de unir experiências tradicionais de jogos a economias baseadas em criptomoedas, criando mundos digitais pertencentes aos jogadores. Paradise Tycoon é um desses jogos Web3 que combina construção, interação social e mecânicas de ganhos. Com seu modelo único de token, ambiente virtual artisticamente elaborado e alto grau de liberdade de jogabilidade, o jogo tem atraído atenção significativa.

1. O que é Paradise Tycoon?


Paradise Tycoon é um jogo inovador de blockchain que mescla tecnologia Web3 com elementos sandbox de mundo aberto e jogabilidade no estilo simulação. Os jogadores começam em uma ilha deserta e gradualmente a transformam em seu paraíso de férias ideal por meio de coleta de recursos, melhorias de construções, negociação e interações sociais. Ao longo do caminho, os jogadores podem colaborar com outros ao redor do mundo e negociar ativos NFT no jogo para ganhos potenciais.

Paradise Tycoon é desenvolvido pelo experiente estúdio indie finlandês Empires Not Vampires, cujos jogos anteriores alcançaram milhões de downloads em plataformas móveis. O jogo integra seu profundo entendimento de experiência do usuário, economias internas e design orientado pela comunidade. Seu objetivo é quebrar o estereótipo de jogos blockchain serem de alto limiar, baixa qualidade e com pouca jogabilidade, criando um jogo on-chain verdadeiramente adequado para o público geral. Paradise Tycoon incentiva os jogadores a construir seu ambiente de vida ideal, em vez de adotar modelos play-to-earn que consomem recursos. Seus conceitos centrais de design incluem:

  • Sem sistema de combate: Ênfase na paz e construção, em vez de sistemas de luta contra monstros e level-up de MMORPGs tradicionais.
  • Social em primeiro lugar: Bairros, sistemas de encontro e colaboração em guildas contribuem para a construção de uma comunidade no metaverso.
  • Incentivos à criação: Os jogadores podem criar e vender designs de ilhas, móveis, skins e outros conteúdos UGC (conteúdo gerado pelo usuário).
  • Alta compatibilidade técnica: Suporte integrado a dispositivos móveis, carteiras Web3 e marketplaces de NFT.

2. A economia de tokens do Paradise Tycoon


O modelo econômico de Paradise Tycoon gira em torno do token de governança MOANI, combinando ativos NFT negociáveis e marketplaces on-chain para construir uma economia virtual sustentável e dirigida pelos jogadores.

2.1 Casos de uso do token MOANI


O token MOANI tem uma ampla gama de aplicações que melhoram a experiência do jogo, com sua funcionalidade esperada para crescer junto com a comunidade de jogadores. Os principais casos de uso incluem:
  • Casa de leilões: Usado para negociar recursos não disponíveis na própria ilha do jogador.
  • Loja no jogo: Compra de itens consumíveis, decorações personalizadas e outros itens.
  • Taxas de entrada em competições: Necessário para participar de eventos e torneios oficiais ou organizados pela comunidade.
  • Negociação ou aluguel de ilhas: Usado para comprar ou alugar terrenos e ativos de ilhas.
  • Pagamentos funcionais para conteúdo gerado pelo usuário (UGC): Para publicar, promover ou aprimorar conteúdo criado pelos jogadores.

2.2 Mecanismo de alocação do token MOANI


Para garantir a estabilidade do ecossistema a longo prazo, o fornecimento total de MOANI é limitado a 6 bilhões de tokens. A alocação é distribuída estrategicamente entre diversos participantes e propósitos:

Segmento de alocação
Fornecimento
Período de vesting
Rodada pré-seed
10.8%
3.75% no TGE, cliff de 3 meses, depois vesting mensal por 24 meses
Rodada seed
6%
5% no TGE, cliff de 2 meses, depois vesting mensal por 16 meses
Rodada privada
4.4%
7% no TGE, cliff de 1 mês, depois vesting mensal por 12 meses
Rodada KOL
0.6%
10% no TGE, cliff de 1 mês, depois vesting mensal por 10 meses
Rodada pública
4%
15% no TGE, cliff de 1 mês, depois mensalmente por 8 meses
*Recompensas de jogo e UGC
30%
5% no TGE, depois vesting linear mensal por 5 anos
Conselheiros
3%
Cliff de 1 ano, depois vesting mensal de 10% por 10 meses
Equipe e recrutas
14.2%
Cliff de 12 meses, depois vesting mensal de 4.167% por 24 meses
Operações e marketing
17%
3% no TGE, depois vesting mensal por 36 meses
Provisão de liquidez
10%
33.3% no TGE, depois 33.3% em FDV de $29M, e 33.3% em FDV de $46M

O modelo de alocação do token MOANI reflete uma filosofia "jogador primeiro, orientada para o longo prazo", visando equilibrar os interesses de investidores, jogadores e desenvolvedores para promover crescimento sustentável. Além disso, a equipe do Paradise Tycoon continua a introduzir novas formas de os jogadores usarem MOANI, aprimorando ainda mais a experiência geral do jogo.

3. Preço do token MOANI e como obtê-lo


3.1 Perspectiva e previsão do preço do token MOANI


O preço do token MOANI será influenciado por múltiplos fatores, incluindo oferta e demanda do mercado, condições gerais do mercado de criptomoedas, desenvolvimento do ecossistema do jogo Paradise Tycoon, atividade dos usuários e parcerias externas. Se a jogabilidade continuar a evoluir e a base de usuários se expandir, a demanda por MOANI deve aumentar, potencialmente elevando seu valor de mercado.

É importante notar que ativos cripto são inerentemente voláteis e são afetados por políticas, liquidez, sentimento do mercado e outras variáveis. O preço de MOANI permanece altamente incerto. Investidores devem monitorar de perto o progresso do roteiro do projeto, o uso on-chain de MOANI e o feedback do mercado em corretoras como MEXC e Uniswap.

Recomenda-se que os investidores mantenham-se racionais e evitem seguir tendências cegamente. Decisões de investimento devem ser tomadas com cautela, baseadas na tolerância ao risco e na perspectiva de médio a longo prazo do mercado. Embora MOANI possa ter potencial, atenção também deve ser dada aos riscos trazidos por negociações especulativas e sentimentos de curto prazo.

3.2 Como obter tokens MOANI


MOANI ainda não está listado publicamente para negociação. Atualmente, os jogadores podem adquirir tokens MOANI pelos seguintes métodos:

  • Ganhar MOANI completando tarefas do Paradise Pass, missões temporárias e negociações no jogo.
  • Vencer MOANI participando de eventos e competições oficiais ou organizados pela comunidade.
  • Negociar com outros jogadores na Casa de Leilões para obter MOANI.
  • Usar MOANI para criar conteúdo e construir seu próprio caminho para se tornar um tycoon.

*BTN-Negocie agora&BTNURL=https://www.mexc.com/exchange/BTC_USDT*

4. Visão geral da jogabilidade do Paradise Tycoon


Paradise Tycoon é um jogo de simulação Web3 multijogador onde os jogadores assumem o papel de tycoons construindo seu próprio paraíso tropical por meio de construção, produção, negociação e interação social.

1) Construção de ilhas e coleta de recursos: Os jogadores possuem uma ilha privada personalizável onde podem coletar recursos como madeira, minério e cultivos para construção, melhorias e negociação.
2) Progressão de carreira e desenvolvimento de habilidades: Escolha entre profissões como lenhador, artesão ou fazendeiro. Os jogadores podem ganhar recompensas criando itens e processando materiais, desbloqueando gradualmente habilidades avançadas.
3) Cooperação social e espaços públicos: O jogo apresenta mercados e zonas de encontro onde os jogadores podem colaborar em construções, negociar recursos ou unir-se a guildas para atividades coletivas.
4) Missões de aventura e desafios: Os jogadores podem embarcar em expedições fora da ilha e missões temporárias para ganhar itens, pontos de experiência e recompensas em tokens MOANI.
5) Mercado aberto e Casa de Leilões: Itens podem ser negociados por meio de uma casa de leilões no jogo usando MOANI, contribuindo para a economia virtual do jogo.
6) Sistema de conteúdo gerado pelo usuário (UGC): Ferramentas UGC serão lançadas gradualmente, permitindo que os jogadores enviem construções e itens personalizados que podem ser negociados como ativos.
7) Acesso multiplataforma: Disponível via navegador e mobile, o jogo suporta login com um clique para reduzir a barreira de entrada tanto para novatos quanto para jogadores familiarizados com criptomoedas.
Paradise Tycoon combina jogabilidade de simulação com elementos Web3, oferecendo uma experiência imersiva baseada em criatividade, interação social e uma economia de tokens funcional.

5. O sistema NFT do Paradise Tycoon


Em Paradise Tycoon, NFTs não são meramente "itens" ou "avatars", eles servem como base para propriedade de ativos e vantagens no jogo:

NFTs de ilha: Os jogadores podem usar tokens MOANI para comprar ilhas Raras, Épicas e Lendárias. Essas ilhas maiores suportam mais construções, permitindo que os jogadores coletem mais recursos e ganhem vantagem competitiva em criação e eventos.
NFTs de ferramentas: Cada NFT de ferramenta tem seu próprio nível, raridade e combinação de atributos. Ferramentas de nível superior oferecem melhores estatísticas, enquanto NFTs Épicos e Lendários podem ter habilidades únicas e bônus de conjunto.
NFTs de passe: Possuir um Paradise Pass NFT desbloqueia recompensas maiores conforme o jogador sobe de nível, incluindo bônus em tokens MOANI.
NFTs de acessórios e pets: Esses NFTs fornecem melhorias decorativas tanto para os personagens quanto para as casas dos jogadores.


6. Visão geral da equipe do Paradise Tycoon


Paradise Tycoon é desenvolvido pela Empires Not Vampires, um estúdio finlandês com ampla experiência em desenvolvimento de jogos e tecnologia blockchain.

Equipe principal:
Anssi Jäppinen (CEO): Possui mais de 15 anos de experiência na indústria de jogos, com foco em jogos sandbox e de simulação.
Juuso Heinisuo (Diretor criativo): Veterano de vários estúdios europeus, com forte ênfase em design narrativo e jogabilidade dirigida pelo jogador.
Heikki Rautio (Diretor de operações): Liderou estratégia de negócios e crescimento de comunidade para múltiplos projetos blockchain.

Equipe de conselheiros:
Os conselheiros vêm de projetos líderes Web3 como Animoca Brands, Polygon e YGG SEA, oferecendo insights profissionais em design de tokenomics, implantação cross-chain e engajamento comunitário.

7. Missão da equipe do Paradise Tycoon


A missão da equipe do Paradise Tycoon é construir um jogo blockchain interoperável e socialmente impulsionado, com um sistema econômico sustentável e propriedade durável de ativos digitais, criando valor que perdure por décadas.

A equipe busca demonstrar que a tecnologia blockchain, por meio da propriedade digital, pode melhorar significativamente a qualidade dos jogos mainstream. Oferecendo uma experiência acessível de entrada e engajamento superior, Paradise Tycoon visa atrair usuários não-cripto para o ecossistema de jogos Web3 e liderar a próxima geração de jogos Web3.

8. Conclusão


Paradise Tycoon é mais do que um jogo de mundo aberto centrado em construção, exploração e interação social. Ele representa um experimento visionário no ecossistema de jogos Web3. Com uma abordagem "jogador primeiro", integra economia sustentável, verdadeira propriedade de ativos digitais e governança descentralizada no dia a dia do jogo, incorporando a visão de "criar, possuir e ganhar jogando".

À medida que a economia do token MOANI amadurece, o sistema de NFTs se expande e a equipe continua a inovar tanto em tecnologia quanto em conteúdo, Paradise Tycoon está moldando um paraíso digital aberto, inclusivo e dinâmico. Isso não é apenas um avanço nos jogos blockchain, mas também um passo ousado rumo à fusão entre entretenimento e valor do mundo real.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

O que é Bitlayer (BTR)? Um guia para a próxima geração de soluções Layer-2 do Bitcoin

À medida que o Bitcoin se consolidou como a rede blockchain mais segura e descentralizada, suas limitações em escalabilidade e programabilidade tornaram-se mais evidentes. Embora o Bitcoin estabeleça

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

IA × Blockchain × Ciência de dados: Como a Codatta está transformando a economia de dados da Web3

Em meio à crescente convergência entre as tecnologias de blockchain e IA, a Codatta surge como um protocolo de dados descentralizado e revolucionário, enfrentando um dos principais desafios da Web3: c

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

LABUBU: Dos brinquedos da moda aos memes, a jornada fantástica de uma sensação global

Mesmo que você ainda não tenha um Labubu, há grandes chances de já ter ouvido falar desse fenômeno cultural global.1. O que é Labubu?Labubu, protagonista da série &#34;Monsters&#34; criada pelo artist

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Inovação em blockchain: como a Pi Network está moldando o futuro das criptomoedas

Ao entrar em 2025, a Pi Network se encontra em um ponto crítico de oportunidades e desafios. O que começou como um experimento ambicioso de mineração móvel se transformou em um dos projetos blockchain

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus