O que é Paradise Tycoon? Um guia completo sobre o token MOANI e a economia do jogo









1) Paradise Tycoon é um jogo multijogador no metaverso em mundo aberto onde os jogadores podem construir suas próprias ilhas, interagir socialmente, negociar ativos e desfrutar de uma experiência imersiva no estilo tycoon. é um jogo multijogador no metaverso em mundo aberto onde os jogadores podem construir suas próprias ilhas, interagir socialmente, negociar ativos e desfrutar de uma experiência imersiva no estilo tycoon.

2) A economia do jogo é baseada no token MOANI, com todos os ativos do jogo existindo como NFTs, permitindo propriedade e negociação on-chain de ilhas, decorações, skins de personagens e mais.

3) Paradise Tycoon apresenta um modelo play-and-earn que facilita a entrada de novos jogadores, reduzindo significativamente a barreira de acesso aos jogos Web3.

4) O jogo é desenvolvido pela Empires Not Vampires, um estúdio finlandês de elite com uma equipe experiente, possuindo anos de desenvolvimento de jogos AAA e expertise em blockchain.

5) Paradise Tycoon tem um roteiro claro, visando expansão global em 2025 e a criação de uma economia de metaverso impulsionada pela comunidade.





À medida que os jogos blockchain ( GameFi ) e o metaverso continuam a evoluir, mais projetos exploram maneiras de unir experiências tradicionais de jogos a economias baseadas em criptomoedas, criando mundos digitais pertencentes aos jogadores. Paradise Tycoon é um desses jogos Web3 que combina construção, interação social e mecânicas de ganhos. Com seu modelo único de token, ambiente virtual artisticamente elaborado e alto grau de liberdade de jogabilidade, o jogo tem atraído atenção significativa.









Paradise Tycoon é um jogo inovador de blockchain que mescla tecnologia Web3 com elementos sandbox de mundo aberto e jogabilidade no estilo simulação. Os jogadores começam em uma ilha deserta e gradualmente a transformam em seu paraíso de férias ideal por meio de coleta de recursos, melhorias de construções, negociação e interações sociais. Ao longo do caminho, os jogadores podem colaborar com outros ao redor do mundo e negociar ativos NFT no jogo para ganhos potenciais.





Paradise Tycoon é desenvolvido pelo experiente estúdio indie finlandês Empires Not Vampires , cujos jogos anteriores alcançaram milhões de downloads em plataformas móveis. O jogo integra seu profundo entendimento de experiência do usuário, economias internas e design orientado pela comunidade. Seu objetivo é quebrar o estereótipo de jogos blockchain serem de alto limiar, baixa qualidade e com pouca jogabilidade, criando um jogo on-chain verdadeiramente adequado para o público geral. Paradise Tycoon incentiva os jogadores a construir seu ambiente de vida ideal, em vez de adotar modelos play-to-earn que consomem recursos. Seus conceitos centrais de design incluem:





Sem sistema de combate: Ênfase na paz e construção, em vez de sistemas de luta contra monstros e level-up de MMORPGs tradicionais.

Social em primeiro lugar: Bairros, sistemas de encontro e colaboração em guildas contribuem para a construção de uma comunidade no metaverso.

Incentivos à criação: Os jogadores podem criar e vender designs de ilhas, móveis, skins e outros conteúdos UGC (conteúdo gerado pelo usuário).

Alta compatibilidade técnica: Suporte integrado a dispositivos móveis, carteiras Web3 e marketplaces de NFT.









O modelo econômico de Paradise Tycoon gira em torno do token de governança MOANI, combinando ativos NFT negociáveis e marketplaces on-chain para construir uma economia virtual sustentável e dirigida pelos jogadores.









O token MOANI tem uma ampla gama de aplicações que melhoram a experiência do jogo, com sua funcionalidade esperada para crescer junto com a comunidade de jogadores. Os principais casos de uso incluem:

Casa de leilões: Usado para negociar recursos não disponíveis na própria ilha do jogador.

Loja no jogo: Compra de itens consumíveis, decorações personalizadas e outros itens.

Taxas de entrada em competições: Necessário para participar de eventos e torneios oficiais ou organizados pela comunidade.

Negociação ou aluguel de ilhas: Usado para comprar ou alugar terrenos e ativos de ilhas.

Pagamentos funcionais para conteúdo gerado pelo usuário (UGC): Para publicar, promover ou aprimorar conteúdo criado pelos jogadores.









Para garantir a estabilidade do ecossistema a longo prazo, o fornecimento total de MOANI é limitado a 6 bilhões de tokens. A alocação é distribuída estrategicamente entre diversos participantes e propósitos:





Segmento de alocação Fornecimento Período de vesting Rodada pré-seed 10.8% 3.75% no TGE, cliff de 3 meses, depois vesting mensal por 24 meses Rodada seed 6% 5% no TGE, cliff de 2 meses, depois vesting mensal por 16 meses Rodada privada 4.4% 7% no TGE, cliff de 1 mês, depois vesting mensal por 12 meses Rodada KOL 0.6% 10% no TGE, cliff de 1 mês, depois vesting mensal por 10 meses Rodada pública 4% 15% no TGE, cliff de 1 mês, depois mensalmente por 8 meses *Recompensas de jogo e UGC 30% 5% no TGE, depois vesting linear mensal por 5 anos Conselheiros 3% Cliff de 1 ano, depois vesting mensal de 10% por 10 meses Equipe e recrutas 14.2% Cliff de 12 meses, depois vesting mensal de 4.167% por 24 meses Operações e marketing 17% 3% no TGE, depois vesting mensal por 36 meses Provisão de liquidez 10% 33.3% no TGE, depois 33.3% em FDV de $29M, e 33.3% em FDV de $46M





O modelo de alocação do token MOANI reflete uma filosofia "jogador primeiro, orientada para o longo prazo", visando equilibrar os interesses de investidores, jogadores e desenvolvedores para promover crescimento sustentável. Além disso, a equipe do Paradise Tycoon continua a introduzir novas formas de os jogadores usarem MOANI, aprimorando ainda mais a experiência geral do jogo.













O preço do token MOANI será influenciado por múltiplos fatores, incluindo oferta e demanda do mercado, condições gerais do mercado de criptomoedas, desenvolvimento do ecossistema do jogo Paradise Tycoon, atividade dos usuários e parcerias externas. Se a jogabilidade continuar a evoluir e a base de usuários se expandir, a demanda por MOANI deve aumentar, potencialmente elevando seu valor de mercado.





É importante notar que ativos cripto são inerentemente voláteis e são afetados por políticas, liquidez, sentimento do mercado e outras variáveis. O preço de MOANI permanece altamente incerto. Investidores devem monitorar de perto o progresso do roteiro do projeto, o uso on-chain de MOANI e o feedback do mercado em corretoras como MEXC e Uniswap.





Recomenda-se que os investidores mantenham-se racionais e evitem seguir tendências cegamente. Decisões de investimento devem ser tomadas com cautela, baseadas na tolerância ao risco e na perspectiva de médio a longo prazo do mercado. Embora MOANI possa ter potencial, atenção também deve ser dada aos riscos trazidos por negociações especulativas e sentimentos de curto prazo.









MOANI ainda não está listado publicamente para negociação. Atualmente, os jogadores podem adquirir tokens MOANI pelos seguintes métodos:





Ganhar MOANI completando tarefas do Paradise Pass, missões temporárias e negociações no jogo.

Vencer MOANI participando de eventos e competições oficiais ou organizados pela comunidade.

Negociar com outros jogadores na Casa de Leilões para obter MOANI.

Usar MOANI para criar conteúdo e construir seu próprio caminho para se tornar um tycoon.













Paradise Tycoon é um jogo de simulação Web3 multijogador onde os jogadores assumem o papel de tycoons construindo seu próprio paraíso tropical por meio de construção, produção, negociação e interação social.





1) Construção de ilhas e coleta de recursos: Os jogadores possuem uma ilha privada personalizável onde podem coletar recursos como madeira, minério e cultivos para construção, melhorias e negociação.

2) Progressão de carreira e desenvolvimento de habilidades: Escolha entre profissões como lenhador, artesão ou fazendeiro. Os jogadores podem ganhar recompensas criando itens e processando materiais, desbloqueando gradualmente habilidades avançadas.

3) Cooperação social e espaços públicos: O jogo apresenta mercados e zonas de encontro onde os jogadores podem colaborar em construções, negociar recursos ou unir-se a guildas para atividades coletivas.

4) Missões de aventura e desafios: Os jogadores podem embarcar em expedições fora da ilha e missões temporárias para ganhar itens, pontos de experiência e recompensas em tokens MOANI.

5) Mercado aberto e Casa de Leilões: Itens podem ser negociados por meio de uma casa de leilões no jogo usando MOANI, contribuindo para a economia virtual do jogo.

6) Sistema de conteúdo gerado pelo usuário (UGC): Ferramentas UGC serão lançadas gradualmente, permitindo que os jogadores enviem construções e itens personalizados que podem ser negociados como ativos.

7) Acesso multiplataforma: Disponível via navegador e mobile, o jogo suporta login com um clique para reduzir a barreira de entrada tanto para novatos quanto para jogadores familiarizados com criptomoedas.

Paradise Tycoon combina jogabilidade de simulação com elementos Web3, oferecendo uma experiência imersiva baseada em criatividade, interação social e uma economia de tokens funcional.









Em Paradise Tycoon, NFTs não são meramente "itens" ou "avatars", eles servem como base para propriedade de ativos e vantagens no jogo:





NFTs de ilha: Os jogadores podem usar tokens MOANI para comprar ilhas Raras, Épicas e Lendárias. Essas ilhas maiores suportam mais construções, permitindo que os jogadores coletem mais recursos e ganhem vantagem competitiva em criação e eventos.

NFTs de ferramentas: Cada NFT de ferramenta tem seu próprio nível, raridade e combinação de atributos. Ferramentas de nível superior oferecem melhores estatísticas, enquanto NFTs Épicos e Lendários podem ter habilidades únicas e bônus de conjunto.

NFTs de passe: Possuir um Paradise Pass NFT desbloqueia recompensas maiores conforme o jogador sobe de nível, incluindo bônus em tokens MOANI.

NFTs de acessórios e pets: Esses NFTs fornecem melhorias decorativas tanto para os personagens quanto para as casas dos jogadores.













Paradise Tycoon é desenvolvido pela Empires Not Vampires, um estúdio finlandês com ampla experiência em desenvolvimento de jogos e tecnologia blockchain.





Equipe principal:

Anssi Jäppinen (CEO): Possui mais de 15 anos de experiência na indústria de jogos, com foco em jogos sandbox e de simulação.

Juuso Heinisuo (Diretor criativo): Veterano de vários estúdios europeus, com forte ênfase em design narrativo e jogabilidade dirigida pelo jogador.

Heikki Rautio (Diretor de operações): Liderou estratégia de negócios e crescimento de comunidade para múltiplos projetos blockchain.





Equipe de conselheiros:

Os conselheiros vêm de projetos líderes Web3 como Animoca Brands, Polygon e YGG SEA, oferecendo insights profissionais em design de tokenomics, implantação cross-chain e engajamento comunitário.









A missão da equipe do Paradise Tycoon é construir um jogo blockchain interoperável e socialmente impulsionado, com um sistema econômico sustentável e propriedade durável de ativos digitais, criando valor que perdure por décadas.





A equipe busca demonstrar que a tecnologia blockchain, por meio da propriedade digital, pode melhorar significativamente a qualidade dos jogos mainstream. Oferecendo uma experiência acessível de entrada e engajamento superior, Paradise Tycoon visa atrair usuários não-cripto para o ecossistema de jogos Web3 e liderar a próxima geração de jogos Web3.









Paradise Tycoon é mais do que um jogo de mundo aberto centrado em construção, exploração e interação social. Ele representa um experimento visionário no ecossistema de jogos Web3. Com uma abordagem "jogador primeiro", integra economia sustentável, verdadeira propriedade de ativos digitais e governança descentralizada no dia a dia do jogo, incorporando a visão de "criar, possuir e ganhar jogando".





À medida que a economia do token MOANI amadurece, o sistema de NFTs se expande e a equipe continua a inovar tanto em tecnologia quanto em conteúdo, Paradise Tycoon está moldando um paraíso digital aberto, inclusivo e dinâmico. Isso não é apenas um avanço nos jogos blockchain, mas também um passo ousado rumo à fusão entre entretenimento e valor do mundo real.



