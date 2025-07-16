"A descentralização não é uma escolha, é o único caminho sustentável para o desenvolvimento na infraestrutura da blockchain." - Obol Collective 1. O que é a Obol Collective? A Obol Collective é o maio"A descentralização não é uma escolha, é o único caminho sustentável para o desenvolvimento na infraestrutura da blockchain." - Obol Collective 1. O que é a Obol Collective? A Obol Collective é o maio
O que é a Obol Collective? Um guia para a rede de validadores distribuídos de próxima geração

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Tendências do mercado
"A descentralização não é uma escolha, é o único caminho sustentável para o desenvolvimento na infraestrutura da blockchain." - Obol Collective

1. O que é a Obol Collective?


A Obol Collective é o maior ecossistema global de operadores descentralizados, dedicado a expandir as redes de infraestrutura descentralizada. Por meio da tecnologia de Validadores Distribuídos (DV) de acesso aberto, a Obol fortalece a segurança, a escalabilidade e a descentralização de blockchains como a Ethereum. O ecossistema da Obol reúne mais de 50 nomes importantes do staking e da infraestrutura cripto, como EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One e Dappnode.

As principais inovações tecnológicas da Obol Collective incluem:
1) Camada de fundamento: Charon, um cliente middleware que permite que validadores operem de forma distribuída e tolerante a falhas.
2) Camada de configuração:
  • Launchpad de validadores distribuídos: uma interface gráfica para configurar validadores distribuídos.
  • Obol SDK e API: ferramentas que facilitam a configuração e operação em larga escala de clusters de validadores distribuídos, ideal para protocolos de staking e aplicações semelhantes.
3) Launcher: Nó Validador Distribuído Charon da Obol (CDVN).
4) Camada de recompensas: Obol Splits, um conjunto de contratos inteligentes em Solidity criado para distribuir as recompensas de validadores distribuídos entre múltiplos operadores de nó.

A Obol impulsiona o crescimento do ecossistema por meio de um modelo único de financiamento retroativo, acelerando a adoção da tecnologia de Validadores Distribuídos (DVs) e promovendo a escalabilidade sustentável de redes fundamentais como a Ethereum.

2. Visão geral do token da OBOL: Principais utilidades, lançamento e alocação de airdrop


O token OBOL é o pilar principal da Obol Collective, com papéis fundamentais na governança, nos incentivos e no desenvolvimento do ecossistema.

2.1 Principais utildiades do token da OBOL


1) Votação em governança: Holders de OBOL podem delegar seu poder de voto a representantes que participam das decisões sobre os rumos da Obol Collective, atualizações do protocolo e alocação de fundos.

2) Financiamento retroativo (RAF): Por meio da votação delegada, os holders decidem quais projetos recebem financiamento do ecossistema, incentivando contribuições relevantes para a rede.

3) Staking: Os detentores de OBOL podem fazer staking de seus tokens e receber stOBOL em troca. O stOBOL acumula recompensas automaticamente com o tempo e pode ser usado em aplicações DeFi, sem período de bloqueio.

4) Aplicações em DeFi: No futuro, o OBOL poderá ser utilizado em pools de liquidez, protocolos de empréstimo (como o Morpho) e plataformas de restaking (como EigenLayer e Symbiotic).

5) Mais utilidades por vir: A governança da comunidade continuará ampliando os casos de uso da OBOL ao longo do tempo.


2.2 Lançamento e circulação do token da OBOL


  • O fornecimento total de tokens OBOL é limitado a 500 milhões.
  • Os tokens serão desbloqueados gradualmente, seguindo um cronograma planejado para garantir o crescimento sustentável do ecossistema.
  • As transferências de tokens serão habilitadas após a OBOL ser listado em exchanges centralizadas, com o momento ideal para essa ativação sendo definido pela Obol Association.

2.3 Alocação do token da OBOL


Fundo do ecossistema e Financiamento retroativo
35.7%
Apoia a inovação e os colaboradores, promovendo o desenvolvimento descentralizado.
Investidores
25.4%
Recompensa os apoiadores iniciais, com um cronograma de aquisição justo.
Equipe principal
16.3%
Incentiva desenvolvedores e a equipe fundadora, com arranjos de aquisição de longo prazo.
Incentivos da comunidade
12.5%
Usado para promover os Validadores Distribuídos (DVs) da Obol e aumentar o engajamento dos usuários.
Airdrops
7.5%
Recompensa os primeiros apoiadores da comunidade, aumentando a atividade no ecossistema.
Venda pública
2.7%
Aberto ao público, distribuindo os tokens de forma justa.


2.4 Endereço de contrato do token da OBOL


O endereço de contrato oficial é: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7

3. Previsão de preço do token da OBOL


Como o token OBOL ainda está em sua fase inicial, qualquer previsão de preço deve ser tratada com cuidado. Com base no crescimento atual da infraestrutura Web3 e nas perspectivas promissoras do mercado de validadores distribuídos (DVT), especialistas do setor acreditam que a OBOL tem potencial de valorização no médio e longo prazo. Os principais fatores que influenciam o preço da OBOL incluem:
  • A adoção em massa da Tecnologia de Validadores Distribuídos (DVT)
  • A demanda por soluções de segurança descentralizadas de blockchains públicos, como a Ethereum
  • A velocidade de expansão do ecossistema Obol e o número de parcerias
  • A melhoria contínua dos mecanismos de governança e do modelo de tokenomics.

No entanto, é importante observar que o preço da OBOL também será afetado pelas condições de mercado mais amplas, mudanças regulatórias, entre outras variáveis. Recomenda-se que os investidores realizem pesquisas aprofundadas e avaliações de risco.

4. Programas de incentivo da Obol


Os programas de incentivo da Obol foram criados para estimular uma maior participação de desenvolvedores, operadores de nós e membros da comunidade na construção do ecossistema. Os principais mecanismos de incentivo incluem:

1) Financiamento retroativo: Recompensa projetos e indivíduos que fizeram contribuições excepcionais para o ecossistema, criando um efeito positivo de ciclo acelerado que impulsiona a adoção de Validadores Distribuídos (DVs) e a expansão da infraestrutura.

2) Programa de proficiência em staking: Incentiva os usuários a se tornarem operadores de nós profissionais por meio de aprendizado e prática, fortalecendo a segurança e a confiabilidade da rede.

3) Programa de recompensa por erros: Oferece recompensas para desenvolvedores que identificam e corrigem vulnerabilidades de segurança, garantindo a integridade do protocolo.

4) Incentivos à governança comunitária: Membros da comunidade que participam ativamente da governança, enviando propostas e votando, podem ganhar recompensas em tokens OBOL.


A Obol Collective está liderando a infraestrutura de blockchain rumo a uma maior descentralização, segurança e escalabilidade. Seja você um desenvolvedor, operador de nó ou um staker comum, o ecossistema Obol oferece um papel e valor para todos. À medida que a tecnologia de Validadores Distribuídos (DV) ganha força e a utilidade do token OBOL se expande, a Obol está posicionada para se tornar uma força motriz na próxima onda de transformação da infraestrutura Web3.

Isenção de responsabilidade: Estas informações não constituem aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e exerça cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

