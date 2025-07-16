O que é a Obol Collective? Um guia para a rede de validadores distribuídos de próxima geração





"A descentralização não é uma escolha, é o único caminho sustentável para o desenvolvimento na infraestrutura da blockchain." - Obol Collective









Obol Collective é o maior ecossistema global de operadores descentralizados, dedicado a expandir as redes de infraestrutura descentralizada. Por meio da tecnologia de Validadores Distribuídos (DV) de acesso aberto, a Obol fortalece a segurança, a escalabilidade e a descentralização de blockchains como a Ethereum. O ecossistema da Obol reúne mais de 50 nomes importantes do staking e da infraestrutura cripto, como EigenLayer, Lido, EtherFi, Figment, Bitcoin Suisse, Stakewise, Nethermind, Blockdaemon, Chorus One e Dappnode.





As principais inovações tecnológicas da Obol Collective incluem:

1) Camada de fundamento: Charon, um cliente middleware que permite que validadores operem de forma distribuída e tolerante a falhas.

2) Camada de configuração:

Launchpad de validadores distribuídos: uma interface gráfica para configurar validadores distribuídos.

Obol SDK e API: ferramentas que facilitam a configuração e operação em larga escala de clusters de validadores distribuídos, ideal para protocolos de staking e aplicações semelhantes.

3) Launcher: Nó Validador Distribuído Charon da Obol (CDVN).

4) Camada de recompensas: Obol Splits, um conjunto de contratos inteligentes em Solidity criado para distribuir as recompensas de validadores distribuídos entre múltiplos operadores de nó.





A Obol impulsiona o crescimento do ecossistema por meio de um modelo único de financiamento retroativo, acelerando a adoção da tecnologia de Validadores Distribuídos (DVs) e promovendo a escalabilidade sustentável de redes fundamentais como a Ethereum.









O token OBOL é o pilar principal da Obol Collective, com papéis fundamentais na governança, nos incentivos e no desenvolvimento do ecossistema.









1) Votação em governança: Holders de OBOL podem delegar seu poder de voto a representantes que participam das decisões sobre os rumos da Obol Collective, atualizações do protocolo e alocação de fundos.





2) Financiamento retroativo (RAF): Por meio da votação delegada, os holders decidem quais projetos recebem financiamento do ecossistema, incentivando contribuições relevantes para a rede.





3) Staking: Os detentores de OBOL podem fazer staking de seus tokens e receber stOBOL em troca. O stOBOL acumula recompensas automaticamente com o tempo e pode ser usado em aplicações DeFi, sem período de bloqueio.





4) Aplicações em DeFi: No futuro, o OBOL poderá ser utilizado em pools de liquidez, protocolos de empréstimo (como o Morpho) e plataformas de restaking (como EigenLayer e Symbiotic).





5) Mais utilidades por vir: A governança da comunidade continuará ampliando os casos de uso da OBOL ao longo do tempo.













O fornecimento total de tokens OBOL é limitado a 500 milhões.

Os tokens serão desbloqueados gradualmente, seguindo um cronograma planejado para garantir o crescimento sustentável do ecossistema.

As transferências de tokens serão habilitadas após a OBOL ser listado em exchanges centralizadas, com o momento ideal para essa ativação sendo definido pela Obol Association.









Fundo do ecossistema e Financiamento retroativo 35.7% Apoia a inovação e os colaboradores, promovendo o desenvolvimento descentralizado. Investidores 25.4% Recompensa os apoiadores iniciais, com um cronograma de aquisição justo. Equipe principal 16.3% Incentiva desenvolvedores e a equipe fundadora, com arranjos de aquisição de longo prazo. Incentivos da comunidade 12.5% Usado para promover os Validadores Distribuídos (DVs) da Obol e aumentar o engajamento dos usuários. Airdrops 7.5% Recompensa os primeiros apoiadores da comunidade, aumentando a atividade no ecossistema. Venda pública 2.7% Aberto ao público, distribuindo os tokens de forma justa.













O endereço de contrato oficial é: 0x0B010000b7624eb9B3DfBC279673C76E9D29D5F7









Como o token OBOL ainda está em sua fase inicial, qualquer previsão de preço deve ser tratada com cuidado. Com base no crescimento atual da infraestrutura Web3 e nas perspectivas promissoras do mercado de validadores distribuídos (DVT), especialistas do setor acreditam que a OBOL tem potencial de valorização no médio e longo prazo. Os principais fatores que influenciam o preço da OBOL incluem:

A adoção em massa da Tecnologia de Validadores Distribuídos (DVT)

A demanda por soluções de segurança descentralizadas de blockchains públicos, como a Ethereum

A velocidade de expansão do ecossistema Obol e o número de parcerias

A melhoria contínua dos mecanismos de governança e do modelo de tokenomics.





No entanto, é importante observar que o preço da OBOL também será afetado pelas condições de mercado mais amplas, mudanças regulatórias, entre outras variáveis. Recomenda-se que os investidores realizem pesquisas aprofundadas e avaliações de risco.









Os programas de incentivo da Obol foram criados para estimular uma maior participação de desenvolvedores, operadores de nós e membros da comunidade na construção do ecossistema. Os principais mecanismos de incentivo incluem:





1) Financiamento retroativo: Recompensa projetos e indivíduos que fizeram contribuições excepcionais para o ecossistema, criando um efeito positivo de ciclo acelerado que impulsiona a adoção de Validadores Distribuídos (DVs) e a expansão da infraestrutura.





2) Programa de proficiência em staking: Incentiva os usuários a se tornarem operadores de nós profissionais por meio de aprendizado e prática, fortalecendo a segurança e a confiabilidade da rede.





3) Programa de recompensa por erros: Oferece recompensas para desenvolvedores que identificam e corrigem vulnerabilidades de segurança, garantindo a integridade do protocolo.





4) Incentivos à governança comunitária: Membros da comunidade que participam ativamente da governança, enviando propostas e votando, podem ganhar recompensas em tokens OBOL.





A Obol Collective está liderando a infraestrutura de blockchain rumo a uma maior descentralização, segurança e escalabilidade. Seja você um desenvolvedor, operador de nó ou um staker comum, o ecossistema Obol oferece um papel e valor para todos. À medida que a tecnologia de Validadores Distribuídos (DV) ganha força e a utilidade do token OBOL se expande, a Obol está posicionada para se tornar uma força motriz na próxima onda de transformação da infraestrutura Web3.





