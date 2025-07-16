O que é a Newton? Infraestrutura de IA verificável para finanças descentralizadas automatizadas

Newton é um projeto dedicado à construção de uma camada de infraestrutura descentralizada focada em possibilitar automação on-chain verificável e autorização delegada segura. Ao integrar ambientes de execução confiável (TEEs), provas de conhecimento zero (ZKPs) e uma arquitetura modular baseada em agentes, o Protocolo Newton traz todo o processo de automação para a blockchain, aumentando significativamente a transparência, a composabilidade e a confiança.









À medida que a tecnologia blockchain evolui, as finanças descentralizadas (DeFi) emergiram como uma força dominante no cenário de fintech. No entanto, muitas soluções DeFi existentes ainda dependem de bots centralizados ou coordenação off-chain, resultando em transparência limitada, segurança fragilizada e maiores suposições de confiança. O projeto Newton foi lançado para resolver esses desafios ao introduzir automação descentralizada, oferecendo uma abordagem fundamentalmente nova para infraestrutura financeira on-chain.





Lançado pela Magic Newton Foundation, o Newton é apoiado por uma organização comprometida com o avanço da inovação e adoção da blockchain. A Magic Newton Foundation visa construir um sistema financeiro mais aberto, transparente e eficiente por meio de infraestrutura descentralizada de ponta.













O Protocolo Newton introduz um mecanismo de automação descentralizada que permite a execução automática de operações on-chain complexas, sem intervenção centralizada. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também reduz significativamente a dependência de confiança, aumentando a transparência e a segurança em todo o ecossistema DeFi.









Com o Protocolo Newton, os usuários podem autorizar agentes a agir em seu nome de forma segura, sem expor chaves privadas ou informações sensíveis a terceiros. Essa funcionalidade é possibilitada por permissões programáveis, garantindo que todas as ações sejam executadas apenas sob condições aprovadas pelo usuário, aumentando significativamente a segurança dos ativos.









O Protocolo Newton combina TEEs e ZKPs para estabelecer uma base robusta de confiança para automação on-chain. Os TEEs garantem confidencialidade e integridade durante a computação, enquanto as ZKPs permitem a validação de operações sem revelar detalhes sensíveis, reforçando a segurança e a privacidade do sistema.









O Protocolo Newton adota uma arquitetura modular baseada em agentes, permitindo que desenvolvedores criem e implantem facilmente diversos serviços automatizados. Esse design melhora a eficiência de desenvolvimento, fomenta inovação e competição, e possibilita um leque mais amplo de casos de uso no ecossistema DeFi.









NEWT é o token ERC-20 nativo do Protocolo Newton.









Símbolo: NEWT

Fornecimento total: 1.000.000.000 NEWT









A distribuição inicial dos tokens NEWT foi projetada para alinhar incentivos entre contribuidores principais, apoiadores iniciais e a comunidade do Protocolo Newton, garantindo a sustentabilidade de longo prazo do ecossistema. Especificamente, 60% alocados à comunidade, 18,5% para contribuidores principais, 16,5% para investidores iniciais e 5% para Magic Labs.













Staking para consenso seguro (dPoS): Validadores e operadores de agentes podem fazer staking de NEWT para ajudar a proteger a rede e receber recompensas.





Taxas de transação e permissão: NEWT é usado para pagar ações relacionadas a agentes, incluindo concessão, atualização ou revogação de permissões, além de taxas de gas para execução de triggers.





Colateral para registro de modelos: Desenvolvedores devem alocar NEWT como garantia para registrar modelos de agentes. Operadores também fornecem NEWT como colateral para oferecer serviços e gerar receita.





Governança: À medida que o protocolo amadurece, holders de NEWT poderão participar da governança DAO, incluindo ajustes de parâmetros, alocação de fundos e propostas comunitárias.









O newton protocol destaca-se pela sua arquitetura técnica altamente inovadora e visionária. Ao integrar TEEs (Trusted Execution Environments), ZKPs (Zero-Knowledge Proofs) e uma estrutura modular baseada em agentes, o newton não só resolve muitas das limitações existentes em soluções DeFi, como questões de confiança, segurança e composabilidade, mas também abre novas possibilidades para inovação financeira futura.





Por exemplo, ao combinar contratos inteligentes com automação on-chain, o newton permite operações mais avançadas com derivados financeiros e estratégias de gestão de risco. Quando integrado com tecnologias de IA, o newton também pode suportar gestão inteligente de ativos e tomadas de decisão de investimento mais baseadas em dados.





Como pioneiro em finanças automatizadas descentralizadas, o newton está a moldar o futuro do DeFi com as suas vantagens técnicas únicas e uma abordagem visionária de mercado. A médio prazo, o newton posiciona-se para se tornar uma infraestrutura fundamental no ecossistema de finanças descentralizadas, oferecendo serviços financeiros mais seguros, eficientes e inteligentes a usuários em todo o mundo.





Atualmente, a NEWT está listada na MEXC e disponível para negociação em Spot e Futuros, com taxas de negociação ultrabaixa s. Para comprar NEWT na MEXC:





1) Entre no aplicativo da MEXC ou inicie sessão no site oficial

2) Na barra de pesquisa, insira NEWT e selecione negociação Spot ou Futuros

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e conclua a transação.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza informações apenas para referência e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são da exclusiva responsabilidade do usuário.



