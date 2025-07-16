Newton é um projeto dedicado à construção de uma camada de infraestrutura descentralizada focada em possibilitar automação on-chain verificável e autorização delegada segura. Ao integrar ambientes de Newton é um projeto dedicado à construção de uma camada de infraestrutura descentralizada focada em possibilitar automação on-chain verificável e autorização delegada segura. Ao integrar ambientes de
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é a N...tomatizadas

O que é a Newton? Infraestrutura de IA verificável para finanças descentralizadas automatizadas

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico
UMA
UMA$1.0239-2.94%
AO
AO$6.988-12.13%
ZeroLend
ZERO$0.000009042-1.28%
DeFi
DEFI$0.000789+2.20%
Realio
RIO$0.1659-4.10%

Newton é um projeto dedicado à construção de uma camada de infraestrutura descentralizada focada em possibilitar automação on-chain verificável e autorização delegada segura. Ao integrar ambientes de execução confiável (TEEs), provas de conhecimento zero (ZKPs) e uma arquitetura modular baseada em agentes, o Protocolo Newton traz todo o processo de automação para a blockchain, aumentando significativamente a transparência, a composabilidade e a confiança.

1. Contexto do projeto Newton


À medida que a tecnologia blockchain evolui, as finanças descentralizadas (DeFi) emergiram como uma força dominante no cenário de fintech. No entanto, muitas soluções DeFi existentes ainda dependem de bots centralizados ou coordenação off-chain, resultando em transparência limitada, segurança fragilizada e maiores suposições de confiança. O projeto Newton foi lançado para resolver esses desafios ao introduzir automação descentralizada, oferecendo uma abordagem fundamentalmente nova para infraestrutura financeira on-chain.

Lançado pela Magic Newton Foundation, o Newton é apoiado por uma organização comprometida com o avanço da inovação e adoção da blockchain. A Magic Newton Foundation visa construir um sistema financeiro mais aberto, transparente e eficiente por meio de infraestrutura descentralizada de ponta.

2. Principais características do projeto Newton


2.1 Automação descentralizada


O Protocolo Newton introduz um mecanismo de automação descentralizada que permite a execução automática de operações on-chain complexas, sem intervenção centralizada. Isso não apenas melhora a eficiência operacional, mas também reduz significativamente a dependência de confiança, aumentando a transparência e a segurança em todo o ecossistema DeFi.

2.2 Autorização delegada segura


Com o Protocolo Newton, os usuários podem autorizar agentes a agir em seu nome de forma segura, sem expor chaves privadas ou informações sensíveis a terceiros. Essa funcionalidade é possibilitada por permissões programáveis, garantindo que todas as ações sejam executadas apenas sob condições aprovadas pelo usuário, aumentando significativamente a segurança dos ativos.

2.3 Integração de ambientes de execução confiável (TEEs) e provas de conhecimento zero (ZKPs)


O Protocolo Newton combina TEEs e ZKPs para estabelecer uma base robusta de confiança para automação on-chain. Os TEEs garantem confidencialidade e integridade durante a computação, enquanto as ZKPs permitem a validação de operações sem revelar detalhes sensíveis, reforçando a segurança e a privacidade do sistema.

2.4 Arquitetura modular de agentes


O Protocolo Newton adota uma arquitetura modular baseada em agentes, permitindo que desenvolvedores criem e implantem facilmente diversos serviços automatizados. Esse design melhora a eficiência de desenvolvimento, fomenta inovação e competição, e possibilita um leque mais amplo de casos de uso no ecossistema DeFi.

3. O que é NEWT?


NEWT é o token ERC-20 nativo do Protocolo Newton.

3.1 Visão geral do token


  • Símbolo: NEWT
  • Fornecimento total: 1.000.000.000 NEWT

3.2 Alocação do token


A distribuição inicial dos tokens NEWT foi projetada para alinhar incentivos entre contribuidores principais, apoiadores iniciais e a comunidade do Protocolo Newton, garantindo a sustentabilidade de longo prazo do ecossistema. Especificamente, 60% alocados à comunidade, 18,5% para contribuidores principais, 16,5% para investidores iniciais e 5% para Magic Labs.



3.3 Utilidade do token NEWT


Staking para consenso seguro (dPoS): Validadores e operadores de agentes podem fazer staking de NEWT para ajudar a proteger a rede e receber recompensas.

Taxas de transação e permissão: NEWT é usado para pagar ações relacionadas a agentes, incluindo concessão, atualização ou revogação de permissões, além de taxas de gas para execução de triggers.

Colateral para registro de modelos: Desenvolvedores devem alocar NEWT como garantia para registrar modelos de agentes. Operadores também fornecem NEWT como colateral para oferecer serviços e gerar receita.

Governança: À medida que o protocolo amadurece, holders de NEWT poderão participar da governança DAO, incluindo ajustes de parâmetros, alocação de fundos e propostas comunitárias.

4. Como comprar NEWT na MEXC?


O newton protocol destaca-se pela sua arquitetura técnica altamente inovadora e visionária. Ao integrar TEEs (Trusted Execution Environments), ZKPs (Zero-Knowledge Proofs) e uma estrutura modular baseada em agentes, o newton não só resolve muitas das limitações existentes em soluções DeFi, como questões de confiança, segurança e composabilidade, mas também abre novas possibilidades para inovação financeira futura.

Por exemplo, ao combinar contratos inteligentes com automação on-chain, o newton permite operações mais avançadas com derivados financeiros e estratégias de gestão de risco. Quando integrado com tecnologias de IA, o newton também pode suportar gestão inteligente de ativos e tomadas de decisão de investimento mais baseadas em dados.

Como pioneiro em finanças automatizadas descentralizadas, o newton está a moldar o futuro do DeFi com as suas vantagens técnicas únicas e uma abordagem visionária de mercado. A médio prazo, o newton posiciona-se para se tornar uma infraestrutura fundamental no ecossistema de finanças descentralizadas, oferecendo serviços financeiros mais seguros, eficientes e inteligentes a usuários em todo o mundo.

Atualmente, a NEWT está listada na MEXC e disponível para negociação em Spot e Futuros, com taxas de negociação ultrabaixas. Para comprar NEWT na MEXC:

1) Entre no aplicativo da MEXC ou inicie sessão no site oficial.
2) Na barra de pesquisa, insira NEWT e selecione negociação Spot ou Futuros.
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e conclua a transação.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza informações apenas para referência e não oferece aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são da exclusiva responsabilidade do usuário.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus