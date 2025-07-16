A negociação Spot de MYX já está disponível na MEXC. Você também pode visitar a página Airdrop+ da MEXC para participar do evento de airdrop do MYX. À medida que a tecnologia blockchain avança rapidamA negociação Spot de MYX já está disponível na MEXC. Você também pode visitar a página Airdrop+ da MEXC para participar do evento de airdrop do MYX. À medida que a tecnologia blockchain avança rapidam
O que é MYX Finance? Um novo paradigma para negociação de derivativos on-chain

16 de julho de 2025MEXC
#Básico#Tendências do mercado
MYX Finance
FINANCE
MemeCore
PoP Planet
DeFi
A negociação Spot de MYX já está disponível na MEXC. Você também pode visitar a página Airdrop+ da MEXC para participar do evento de airdrop do MYX.

À medida que a tecnologia blockchain avança rapidamente, as finanças descentralizadas (DeFi) continuam a evoluir por meio de constante inovação. A negociação de derivativos, um segmento-chave dentro do DeFi, está passando por uma grande transformação. No entanto, as altas barreiras de entrada, operações complexas e a considerável derrapagem em exchanges centralizadas e descentralizadas (DEXs) dificultam a participação de muitos investidores comuns. Diante desse cenário, o MYX Finance foi criado para enfrentar esses desafios por meio da inovação tecnológica, permitindo acesso igualitário à negociação Alpha para todos.

1. Apresentação do MYX Finance


MYX Finance é um protocolo de derivativos cripto incubado pela D11 Labs, sendo o primeiro DEX perpétuo a implementar abstração de cadeia (chain abstraction). Com uma única conta unificada, os usuários podem negociar em múltiplas blockchains sem trocar de carteira ou pagar taxas de ponte cross-chain. A plataforma suporta uma variedade de ativos, incluindo USDC, USDT, ETH, BTC, BNB e SOL, e oferece contratos perpétuos com alavancagem de até 50x. Seu objetivo é combinar a experiência fluida de negociação das exchanges centralizadas com a segurança da descentralização.

Apoiado por grandes investidores da indústria, como Sequoia China, HashKey Capital e Consensys, o MYX cresceu explosivamente tanto na Linea quanto na BNB Chain, tornando-se rapidamente o protocolo de derivativos de crescimento mais rápido em 2024, sendo amplamente considerado o principal concorrente do Hyperliquid.

2. Principais recursos do MYX Finance


Mecanismo MPM: No núcleo do MYX está seu mecanismo proprietário MPM (Matching Pool Mechanism), que combina de forma inteligente posições Long e Short para possibilitar negociações sem derrapagem (zero-slippage), com baixas taxas e alta eficiência de capital. Diferente dos modelos tradicionais de livro de ordens, o MPM não depende de um alto TVL para manter a liquidez estável e proporcionar uma experiência de negociação eficiente, reduzindo significativamente os custos para os usuários.

Conta unificada: Os usuários podem negociar derivativos em múltiplas cadeias e ativos usando uma única conta, sem a necessidade de trocar de carteira, usar pontes cross-chain ou pagar taxas de gás. Esse design oferece uma experiência de negociação fluida, semelhante a uma CEX, mas com infraestrutura descentralizada.

Negociação sem atrito: O recurso de negociação sem atrito do MYX Finance aproveita a tecnologia de abstração de criptografia para combinar a segurança dos DEXs com a usabilidade das CEXs. Com apenas uma autorização inicial, os usuários podem negociar a qualquer momento, sem confirmações de assinatura repetitivas ou pré-pagamento de taxas de gás, melhorando significativamente a eficiência de execução.

Listagens permissionless: O MYX suporta a listagem permissionless de qualquer novo ativo, incluindo memecoins em estágio inicial e ativos de baixo valor de mercado (long-tail assets). Desde que a comunidade aprove, esses tokens podem acessar mercados de liquidez profunda na plataforma.

Alta alavancagem e baixas taxas: O MYX oferece alavancagem de até 50x com taxas de negociação extremamente baixas, comparáveis às das exchanges centralizadas, além de fornecer taxas de financiamento altamente competitivas.

3. Preço do token MYX: tokenomics e utilidade


3.1 Visão geral do token MYX


A alocação do MYX é cuidadosamente estruturada para recompensar os primeiros apoiadores, promover a participação da comunidade e fortalecer os investidores, apoiando o crescimento de longo prazo do ecossistema. O fornecimento total é de 1.000.000.000 de tokens MYX, distribuídos da seguinte forma:

Recompensas da comunidade: 450 milhões de MYX (45%)
Equipe e consultores: 200 milhões de MYX (20%)
Investidores institucionais: 200 milhões de MYX (20%)
Liquidez inicial da comunidade: 100 milhões de MYX (10%)
Reservas futuras: 50 milhões de MYX (5%)


3.2 Utilidade do token MYX


MYX é o token central que sustenta a camada de liquidez de abstração de cadeias da MYX Finance e é projetado para capturar valor em toda a plataforma. Suas principais funções incluem:

Governança: Os detentores de MYX podem participar das decisões de governança, incluindo votações sobre o direcionamento do desenvolvimento da plataforma e regras principais do protocolo.
Recompensas de staking: Os usuários podem fazer staking dos tokens MYX na plataforma para obter retornos adicionais. Stakers recebem uma parte das taxas de negociação como recompensas e também ganham direitos de participação na governança.
Mecanismo de incentivo: MYX serve como um token de incentivo, recompensando usuários que contribuem para o ecossistema da plataforma, como provedores de liquidez, traders e desenvolvedores.
Expansão cross-chain: O MYX terá um papel importante na expansão do protocolo em múltiplos ecossistemas blockchain, suportando negociações cross-chain e a interoperabilidade de ativos.

4. Como comprar MYX na MEXC?


A MYX Finance aborda os principais desafios na negociação de derivativos DeFi tradicionais por meio de seu mecanismo inovador MPM e do sistema de contas de abstração de cadeia. Ao oferecer uma experiência de usuário semelhante à de exchanges centralizadas, mas mantendo a transparência e segurança da descentralização, o MYX entrega uma solução atraente para a próxima geração de negociações on-chain. Conforme seu ecossistema cresce e os recursos continuam a evoluir, o MYX está bem posicionado para se tornar um protagonista relevante no futuro do DeFi.

Em seu rápido desenvolvimento, a MYX Finance firmou uma parceria com a principal exchange global MEXC, proporcionando um forte impulso para o crescimento do projeto.

Reconhecida por suas baixas taxas, execução ultrarrápida, ampla cobertura de ativos e profunda liquidez, a MEXC conquistou a confiança de investidores em todo o mundo. Seu foco em projetos emergentes e seus fortes mecanismos de suporte também a tornam um terreno fértil para o desenvolvimento de empreendimentos Web3 de alto potencial.

A negociação Spot de MYX já está disponível na MEXC, onde os usuários podem negociar o token com taxas extremamente baixas.

1) Abra o aplicativo MEXC ou inicie sessão no site oficial.
2) Pesquise por MYX na barra de pesquisa e selecione o par de negociação Spot MYX.
3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade, o preço e outros parâmetros para concluir a negociação.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento e seus resultados são de responsabilidade exclusiva do usuário.

