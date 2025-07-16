À medida que a criptomoeda e a tecnologia blockchain continuam a evoluir rapidamente, o Bitcoin (BTC), como a primeira criptomoeda, sempre ocupou uma posição fundamental. Embora o Bitcoin exista há maÀ medida que a criptomoeda e a tecnologia blockchain continuam a evoluir rapidamente, o Bitcoin (BTC), como a primeira criptomoeda, sempre ocupou uma posição fundamental. Embora o Bitcoin exista há ma
O que é o Mezo? Construindo um ecossistema financeiro sem bancos centrado no Bitcoin

O que é o Mezo? Construindo um ecossistema financeiro sem bancos centrado no Bitcoin

16 de julho de 2025
À medida que a criptomoeda e a tecnologia blockchain continuam a evoluir rapidamente, o Bitcoin (BTC), como a primeira criptomoeda, sempre ocupou uma posição fundamental. Embora o Bitcoin exista há mais de uma década, sua aplicação no dia a dia financeiro ainda enfrenta muitos desafios. O Mezo é uma plataforma centrada no Bitcoin, criada para superar esses obstáculos e permitir que o Bitcoin se integre verdadeiramente na vida cotidiana das pessoas.

1. Visão geral do projeto Mezo


O Mezo é uma plataforma focada no Bitcoin, com o objetivo principal de permitir que o Bitcoin desempenhe um papel maior no sistema financeiro cotidiano, através de um conjunto de tecnologias e serviços inovadores. A plataforma é compatível com a EVM (Máquina Virtual Ethereum), permitindo que os desenvolvedores criem aplicações descentralizadas (dApps) e contratos inteligentes em um ambiente familiar. Além disso, ao usar a infraestrutura do tBTC, o Mezo oferece aos holders de Bitcoin um acesso mais conveniente e seguro a aplicações financeiras.

2. Contexto do projeto Mezo


Desde o seu lançamento, o Bitcoin tem sido amplamente considerado como "ouro digital", valorizado principalmente como reserva de valor. No entanto, sua liquidez e aplicação prática em cenários financeiros reais têm permanecido limitadas. Muitos holders hesitam em vender o seu BTC, mas não têm opções acessíveis para o usar em gastos ou investimentos. No sistema financeiro tradicional, a conversão de Bitcoin em moeda fiduciária ou stablecoins muitas vezes exige intermediários centralizados - o que contradiz os princípios descentralizados do Bitcoin e introduz riscos relacionados com conformidade e confiança.

O Mezo foi desenvolvido para preencher esta lacuna. Oferece uma plataforma financeira nativa do Bitcoin, permitindo que os usuários gerem valor, utilizem e aumentem suas participações em BTC de forma mais eficaz. Desta forma, o Mezo apoia a evolução do Bitcoin, transformando-o de um ativo especulativo em um componente fundamental do sistema financeiro cotidiano.

3. Visão central do Mezo: Tornar o Bitcoin "supernormal"


O Mezo imagina um mundo onde usar Bitcoin é tão simples e intuitivo como passar um cartão bancário ou comprar um café, algo que chama de "supernormal". Ao integrar profundamente o Bitcoin na vida financeira cotidiana, o Mezo pretende afastar sua identidade de ativo especulativo e aproximá-la da sua função como moeda verdadeiramente utilizável.

4. Características principais do design e arquitetura do Mezo


4.1 MUSD e funcionalidade de empréstimo


Os usuários podem depositar BTC como garantia para abrir uma Posição de Dívida Colateralizada (CDP) e emitir MUSD, uma stablecoin indexada 1:1 ao dólar americano. O MUSD pode ser utilizado para gastos, negociação, empréstimos ou para contrair mais dívida. A taxa de juros do empréstimo é competitiva e fixa, permitindo que os usuários liberem o valor das suas participações em BTC de forma eficiente.

4.2 BTC como token de gas


O Mezo utiliza o BTC nativamente como token de gas para transações na rede, criando uma experiência de usuário totalmente centrada no Bitcoin. Este design não só reforça o papel do BTC como ativo transacional e cultural, como também garante que as taxas de rede pagas em BTC sejam redistribuídas aos participantes como uma fonte consistente de rendimento.

4.3 Ponte tBTC e suporte multi-chain


O Mezo é construído sobre o tBTC, o maior protocolo descentralizado de ponte para Bitcoin, permitindo a tokenização segura e confiável de BTC real para uso on-chain. Suporta integração com múltiplos ecossistemas, incluindo chains compatíveis com a EVM. Todas as reservas de BTC são transparentes e auditáveis publicamente em tempo real através do tbtc.scan, garantindo confiança e responsabilidade.

4.4 Mecanismo de incentivo de staking duplo


O Mezo emprega um modelo de staking duplo que combina incentivos de rendimento com participação de validadores. Esta abordagem incentiva os usuários a se envolverem na governança e segurança da rede, aumentando a descentralização e a resiliência geral do protocolo.

4.5 Ecossistema financeiro BitcoinFi


O Mezo está construindo um ecossistema financeiro nativo centrado no BTC, oferecendo serviços como empréstimos, agregação de rendimentos e gestão de ativos. Esta infraestrutura foi criada para servir as necessidades dos holders de BTC e desbloquear novos casos de uso para seus ativos.

4.6 Ambiente favorável aos desenvolvedores


O Mezo é compatível com as stacks tecnológicas da Ethereum e da Cosmos, permitindo que desenvolvedores de ambos os ecossistemas construam facilmente dApps e módulos. Este suporte multi-stack promove o crescimento rápido do ecossistema e o desenvolvimento de aplicações diversificadas.

5. Visão de arquitetura dupla do Mezo


O lançamento da mainnet do Mezo marca a implementação total da sua visão de arquitetura dupla, combinando dois ambientes complementares, The Cathedral e The Bazaar, para proporcionar uma experiência on-chain unificada que atenda tanto a usuários experientes como a recém-chegados.

The Cathedral é um ecossistema financeiro nativo do Bitcoin, seguro e estável, que integra ferramentas DeFi centrais como swap, empréstimos, bridging e staking. Todas as funcionalidades são personalizadas em torno do Bitcoin, oferecendo uma experiência de usuário simplificada e intuitiva.

The Bazaar é um ambiente de desenvolvimento totalmente descentralizado e sem permissões, onde todas as aplicações funcionam na rede Mezo e são baseadas em ativos Bitcoin. Dentro do Bazaar, a comunidade Mezo pode construir livremente aplicações de SocialFi, GameFi e dApps experimentais, expandindo continuamente as possibilidades do ecossistema BitcoinFi.

6. Tokenomics do Mezo


6.1 MUSD


O MUSD é a stablecoin nativa do Mezo, totalmente lastreada em reservas de Bitcoin. Foi criada para ajudar os holders de BTC a desbloquear liquidez sem precisar vender seus ativos. Ao usar BTC como garantia, os usuários podem abrir Posições de Dívida Colateralizada (CDPs) para cunhar MUSD, uma stablecoin indexada 1:1 ao dólar americano. O MUSD pode ser utilizado para gastos diários, negociação de ativos, empréstimos ou para contrair mais dívida colateralizada, trazendo utilidade e liquidez reais às participações em Bitcoin.


6.2 mats e HODL Score


mats é o sistema de pontos de incentivo no ecossistema Mezo. Os usuários podem ganhar mats ao bloquear BTC e participar de atividades da comunidade. Estes pontos podem ser trocados por BTC da testnet (matsnet), que pode ser utilizado para validação de nós e distribuição de incentivos.

Ao mesmo tempo, o HODL Score de cada usuário é determinado tanto pela quantidade de BTC bloqueado como pela duração do bloqueio. Uma pontuação mais alta resulta em maiores recompensas de staking, criando um ciclo de feedback positivo que incentiva a retenção a longo prazo e o envolvimento ativo na rede.

6.3 Sistema de incentivos Tigris


O Tigris é o motor de distribuição de incentivos nativo do Mezo, criado para integrar staking, participação no ecossistema e mecanismos de compartilhamento de receitas em um modelo flexível e atualizável para geração de rendimento. No futuro, os usuários poderão bloquear Mats ou BTC para obter direitos de governança e acesso às receitas geradas pela plataforma.

Como uma plataforma centrada no Bitcoin, o Mezo está impulsionando o uso cotidiano do Bitcoin através de um conjunto abrangente de tecnologias inovadoras e serviços financeiros. Resolve desafios-chave enfrentados pelos holders de Bitcoin enquanto constrói um ecossistema financeiro nativo do Bitcoin que oferece soluções mais versáteis e acessíveis. À medida que o Mezo continuar se desenvolvendo, o Bitcoin está preparado para desempenhar um papel cada vez mais significativo na atividade financeira mainstream.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são da exclusiva responsabilidade do usuário.

