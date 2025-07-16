O que é a Mango Network? Um olhar abrangente sobre a blockchain modular de próxima geração





Desde o seu surgimento, a tecnologia blockchain enfrenta o "trilema" entre desempenho, segurança e descentralização. As arquiteturas tradicionais de máquina virtual única muitas vezes encontram limitações em escalabilidade e interoperabilidade, enquanto a coexistência de múltiplas blockchains leva à fragmentação de ativos e liquidez. O Mango Network aborda essa questão por meio de múltiplos ângulos, incluindo design de protocolo subjacente, comunicação cross-chain e ferramentas para desenvolvedores. Através da modularidade e do suporte para múltiplas máquinas virtuais, o Mango Network alcança alto desempenho, baixo custo e uma experiência integrada para o usuário, proporcionando um novo paradigma para a próxima geração de infraestrutura Web3.









Mango Network é uma blockchain pública Layer-1 que suporta as máquinas virtuais EVM e MoveVM. Através de seu OPStack e do protocolo de comunicação cross-VM OP-Mango, o Mango permite a interoperabilidade de dados e contratos entre diferentes máquinas virtuais. O objetivo central é construir uma infraestrutura de rede full-chain transacional para oferecer a desenvolvedores e usuários uma experiência Web3 de alto desempenho, interoperável e integrada.

A Mango Network é escrita em Rust e Move, apresentando programação orientada a recursos e verificação formal. Ela é capaz de suportar mais de 45.000 TPS em cenários de alta concorrência (com algumas alegações oficiais chegando a 297.450 TPS). A rede é construída com uma arquitetura modular que separa funções essenciais, como execução, consenso, disponibilidade de dados e resolução de disputas em módulos independentes, permitindo que os desenvolvedores otimizem o desempenho e a segurança em cada estágio.









Suporte a Multi-VM: Compatível tanto com a EVM tradicional quanto com a MoveVM de alta segurança. Usuários e desenvolvedores podem implantar e invocar contratos em qualquer máquina virtual sem se preocupar com diferenças subjacentes.





Tecnologia OPStack: Seguindo a visão modular do Optimism Stack, o Mango divide componentes centrais como execução, consenso e disponibilidade de dados, aumentando a personalização e a flexibilidade. Além disso, permite comunicação fluida entre diferentes VMs através do protocolo OP-Mango.









Taxa de transferência extrema: A rede afirma oficialmente que pode alcançar até 297.450 TPS. Em cenários reais, o Mango Network mantém mais de 45.000 TPS com confirmação de transações em menos de um segundo, atendendo às demandas de aplicações DeFi de alta frequência e jogos.





Programação orientada a recursos: Desenvolvido com a linguagem Move, suporta nativamente tipos de recursos e verificação formal, evitando eficazmente ataques de reentrada e double-spending em contratos inteligentes.





Segurança modular: As funções principais são separadas em módulos independentes para reduzir a superfície de ataque. Também suporta funcionalidades avançadas como provas de conhecimento zero (ZK) e armazenamento distribuído, aumentando a privacidade e a resistência à censura.









Em 31 de dezembro de 2024, o testnet (Devnet) da Mango Network foi lançado oficialmente, marcando a transição do projeto para a fase de validação pública e construção do ecossistema de desenvolvedores.





Os usuários podem participar de tarefas interativas no testnet, incluindo o uso das plataformas oficiais, experimentando aplicações do ecossistema como Mango Swap, Mango Bridge e Plugin Wallet, além de interagir com o cliente BeingDex App para obter insights mais profundos sobre os recursos e o desempenho da Mango Network.









Mango Swap: Uma exchange descentralizada que suporta a troca de ativos populares como MGO, USDT e MAI.

Mango Bridge: Uma ponte de ativos cross-chain cobrindo redes como BTC, ETH e BNB, permitindo que os usuários reivindiquem tokens de teste para validação cross-chain.

Being DEX: Uma plataforma de negociação full-chain baseada em livro de ordens que suporta ordens on-chain, gráficos de velas e outros recursos avançados, complementando o modelo Uniswap V3.









O testnet oficial fornece faucets, SDKs, contratos de exemplo e documentação completa, permitindo que os desenvolvedores configurem um ambiente completo de Devnet localmente para depurar contratos inteligentes e desenvolver dApps.





Após o lançamento do testnet, a Mango Network demonstrou um forte desempenho, com mais de 500.000 downloads de carteiras e mais de 120 milhões de interações na rede.













Após o lançamento do testnet da Mango Network, foi iniciado um evento de incentivo de airdrop de 45 dias chamado "Odyssey". Os usuários podem acumular pontos de airdrop concluindo tarefas como registrar uma carteira, vincular contas de mídia social, realizar trocas de tokens, utilizar pontes cross-chain, negociar em DEX e interagir com aplicativos móveis. Quanto mais pontos acumulados, maior será a quantidade de tokens MGO distribuídos no futuro.





De acordo com informações oficiais, 10% do fornecimento total de tokens MGO serão distribuídos em airdrops para atividades no testnet e no mainnet.









Em 14 de fevereiro de 2025, o Mango Network concluiu uma rodada de financiamento Série B no valor de $13,5 milhões, liderada pela KuCoin Ventures. Entre os co-investidores estão CatcherVC, Tido Capital, Connectico Capital, Becker Ventures, Ainfra Ventures, T Fund e Mobile Capital, entre outros.

Os recursos arrecadados nesta rodada serão usados principalmente para auditorias de segurança e implantação do mainnet, preparação para o Token Generation Event (TGE), incentivos para o ecossistema e construção de comunidade. Isso permitirá que o projeto lance seu mainnet conforme o planejado e inicie colaborações em larga escala no ecossistema.









Sendo um dos novos tokens mais aguardados no mercado, o MGO ainda não está disponível na maioria das principais exchanges. A MEXC, conhecida por descobrir ativos de alta qualidade, está comprometida em oferecer aos usuários tokens promissores e de alto potencial. Com uma ampla variedade de listagens, taxas ultrabaixas e um ambiente de negociação seguro e estável, a MEXC conquistou a confiança de uma base global de usuários.





Os tokens MGO agora estão listados na plataforma MEXC. Visite a MEXC hoje para aproveitar essa oportunidade inicial e se posicionar em um setor emergente. Você pode comprar MGO na MEXC seguindo estes passos:





1) Entre no aplicativo MEXC ou inicie sessão no site oficial

"MGO" e selecione a negociação 2) Use a barra de pesquisa para encontrare selecione a negociação Spot ou Futuros

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e conclua a transação.









Você também pode visitar a página Airdrop+ da MEXC para participar de eventos relacionados a depósitos/negociações. Ao concluir tarefas simples, você terá a chance de ganhar tokens MGO ou recompensas em USDT.





