O que é Love Terminal? Uma nova experiência de jogo imersiva movida por IA e blockchain

16 de julho de 2025MEXC
Na era digital atual, a Web3 está transformando rapidamente uma ampla gama de indústrias, e os jogos não são exceção. À medida que a blockchain e a inteligência artificial continuam a avançar, um novo gênero de jogabilidade surgiu: jogos descentralizados (jogos dApp). Esses jogos oferecem mais liberdade, inovação e interatividade do que os modelos tradicionais.

Em meio a esse cenário dinâmico e repleto de oportunidades dos jogos Web3, Love Terminal (TERMINAL), um mini jogo dApp movido por IA, destaca-se como um forte candidato em ascensão.

1. O que é Love Terminal (TERMINAL)?


Love Terminal é um mini jogo dApp (aplicativo descentralizado) impulsionado por inteligência artificial, construído na blockchain Kaia e acessível via LINE. No jogo, os jogadores podem cultivar, colher recursos, negociar e interagir com NPCs movidos por IA, além de realizar ações como roubar dentro do mundo do jogo. Ao combinar mecânicas de gestão de recursos com interações dinâmicas com personagens controlados por IA, Love Terminal oferece uma experiência de jogo descentralizada única, impulsionada pela tecnologia blockchain.

2. Recursos principais de Love Terminal: construindo um ecossistema de jogo único


2.1 Jogabilidade impulsionada por IA


Love Terminal aproveita a inteligência artificial para criar interações dinâmicas entre jogadores e NPCs. Esses personagens controlados por IA possuem comportamentos autônomos e habilidades de tomada de decisão, permitindo que respondam às ações dos jogadores em tempo real, tornando o mundo do jogo mais vivo e imersivo.

2.2 Agricultura e gestão de recursos


Os jogadores podem gerenciar suas próprias fazendas, plantando culturas, criando animais, colhendo recursos e negociando no mercado do jogo. A gestão eficaz de recursos e a otimização são partes centrais da jogabilidade. Os jogadores devem planejar estrategicamente a produção e as vendas para maximizar seus lucros.

2.3 NFTs Harvest Vein: as "minas de ouro" da fazenda digital


NFTs Harvest Vein são ativos chave dentro do ecossistema Love Terminal, representando parcelas virtuais de terras raras. Os detentores desses NFTs podem realizarem staking para minerar tokens TERMINAL e ganhar recompensas contínuas dentro do jogo. Esses NFTs também concedem bônus de produção, oferecendo aos jogadores uma vantagem competitiva na geração de recursos.

2.4 Uma economia descentralizada dentro do jogo


Love Terminal possui um sistema econômico completamente descentralizado. Os jogadores podem ganhar tokens TERMINAL produzindo bens, negociando e participando de eventos. O token pode ser utilizado para compras dentro do jogo, governança da comunidade, pagamento de taxas de transação e muito mais, criando uma economia autossustentável.

3. Visão geral do token Terminal: preço e funções do Terminal


TERMINAL é o token utilitário nativo da plataforma Love Terminal. Suas principais funções incluem:

  • Mecanismo de incentivo: Os jogadores ganham tokens TERMINAL como recompensas ao concluirem tarefas específicas dentro do jogo, como cultivar, negociar ou participar de eventos, incentivando o engajamento ativo.
  • Desbloqueio de recursos: Certos recursos avançados, como decorações exclusivas para fazendas ou relatórios de análise gerados por IA, exigem o gasto de tokens TERMINAL para serem desbloqueados.
  • Direitos de governança: Jogadores que possuem uma quantidade designada de tokens TERMINAL podem participar de votações de governança, ajudando a decidir sobre novos lançamentos de recursos, mudanças nas regras da plataforma e outras decisões importantes.
  • Meio de troca: Os tokens TERMINAL são negociáveis em plataformas suportadas. Os jogadores podem lucrar com a negociação de tokens ou usá-los para comprar ativos virtuais e itens dentro do jogo.

4. Como comprar TERMINAL na MEXC?


Love Terminal é um jogo de gestão de cidades movido por IA que traz o charme acolhedor de Stardew Valley para a era Web3. Sua jogabilidade imersiva e as interações inteligentes com NPCs movidos por IA chamaram a atenção de muitos na comunidade Web3.

À medida que o projeto ganha força, sua parceria com a exchange global MEXC tem proporcionado um impulso significativo. A MEXC é confiável por investidores em todo o mundo por suas baixas taxas de negociação, execução rápida, ampla cobertura de ativos e liquidez profunda, tornando-se uma plataforma forte para o lançamento de projetos Web3 de qualidade.

Atualmente, a negociação Spot de TERMINAL está ativa na MEXC, permitindo que os usuários negociem o token com taxas extremamente baixas.

Como comprar TERMINAL na MEXC (no aplicativo):

Passo 1: Abra e inicie sessão no aplicativo MEXC e toque em Negociar. Passo 2: Selecione Spot, depois procure por TERMINAL no seletor de pares de negociação. Passo 3: Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço e confirme para concluir a negociação.


Love Terminal integra tecnologia de IA e blockchain para criar uma plataforma digital inovadora e funcional para jogos. Seus diversos módulos de jogabilidade e a bem estruturada economia de tokens não apenas atendem às necessidades dos jogadores para gestão de recursos e interação, mas também sustentam um ecossistema saudável através de análises inteligentes e mecanismos de incentivo.

À medida que a tecnologia Web3 continua a evoluir, Love Terminal está bem posicionado para desempenhar um papel cada vez mais importante no espaço dos jogos digitais, trazendo novas possibilidades e surpresas para os jogadores.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento e seus resultados são de responsabilidade exclusiva do usuário.

