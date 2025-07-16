O que é o Launchpad?





O Launchpad da MEXC é uma plataforma inovadora de emissão de tokens que oferece acesso garantido a projetos de alta qualidade e tokens já consolidados a preços vantajosos. Os usuários podem participar ao cumprir determinadas tarefas e atender aos requisitos de participação. Os participantes se inscrevem nas pools do Launchpad utilizando MX, USDT ou tokens compatíveis para adquirir de forma justa tokens promissores ou ativos consolidados.

O Launchpad da MEXC oferece dois tipos de eventos diferentes:

Acesso antecipado: Tenha a primeira oportunidade de adquirir tokens de projetos promissores a preços vantajosos.

Compra com desconto: Acesso a tokens populares com descontos significativos.









Todos os usuários que concluírem a verificação KYC na plataforma MEXC estão aptos a participar dos eventos do Launchpad. Alguns pools do Launchpad podem ser restritos apenas a novos usuários. Consulte a página do evento para verificar os critérios específicos de elegibilidade.





Os participantes devem concluir a Verificação KYC Avançada antes do término do evento para receber recompensas em tokens. As recompensas serão distribuídas para sua carteira Spot após o fim do evento.





Observações importantes:

Makers de mercado, contas institucionais e usuários de países ou regiões restritas não são elegíveis.

Normalmente, há um valor mínimo exigido para subscrição durante os eventos do Launchpad. Os tokens subscritos ficarão temporariamente bloqueados durante o evento.

Os tokens MX utilizados no Launchpad não podem ser usados simultaneamente no Kickstarter.









Aqui usamos a versão web como exemplo para demonstrar como ingressar em um evento Launchpad. Os passos no aplicativo são semelhantes aos da versão web.









Acesse e faça login no site oficial da MEXC. No menu superior, selecione “Eventos” e clique em “Launchpad” para entrar na página do evento.









Role para baixo na página do evento para visualizar todos os eventos Launchpad ativos no momento.





Selecione o evento que deseja participar e clique em Inscreva-se agora.





Nota: se for sua primeira vez participando de um evento Launchpad, um aviso de segurança aparecerá após clicar emInscreva-se agora. Após lê-lo, clique em Confirmar inscrição para continuar.









Depois de se registrar com sucesso, selecione o pool de sua escolha e clique em Subscreva-se agora para acessar a página de detalhes.





Nota: Alguns pools são exclusivos para novos usuários. Consulte a página do evento para critérios específicos. “Novos usuários” são aqueles que se cadastraram durante o período do evento ou que tinham depósitos totais inferiores a $100 antes do evento (incluindo on-chain, fiat e P2P).









Na página de detalhes, você verá os requisitos específicos de participação para cada pool. Caso ainda não tenha cumprido os critérios, conclua as tarefas correspondentes de negociação ou depósito. Uma vez cumpridos, você poderá participar do evento.









Se você já atende aos requisitos, clique em Subscreva-se agora, insira o montante desejado e clique em Confirmar para concluir a participação.





Nota: Cada usuário possui um limite máximo de subscrição. Consulte a página do evento para mais informações.









Além disso, é possível ganhar recompensas recomendando amigos para participar dos eventos Launchpad.





Observe que as recompensas de recomendação do Launchpad não podem ser combinadas com as do Airdrop+. Os anfitriões receberão a recompensa com base no primeiro evento que seus convidados concluirem, independentemente da ordem de participação. Esta regra serve apenas para esclarecer que as recompensas de recomendação entre Launchpad e Airdrop+ não são cumulativas, mas não afeta combinações com outros tipos (ex: comissão ou reembolso). As recompensas são distribuídas com base na data de conclusão do evento do convidado.













Se você deseja resgatar os tokens subscritos, acesse a página de detalhes do pool no qual você participou e clique em Cancelar subscrição. Após o cancelamento, os tokens serão devolvidos imediatamente à sua carteira Spot.





Observe que as políticas de cancelamento de subscrição variam conforme o projeto. Verifique a página específica do evento para mais detalhes.













No site oficial da MEXC, passe o mouse sobre “Carteiras” e clique em “Recompensas de eventos”.





Na página de histórico de recompensas, selecione “Eventos Spot” e depois clique em “Launchpad” para visualizar o histórico de recompensas.

















Projetos do Launchpad normalmente aceitam MX, USDT ou outros tokens compatíveis para subscrição. Consulte a página do evento para saber quais tokens são aceitos.





O preço de subscrição em MX, USDT ou tokens compatíveis para cada novo token será exibido na página do evento Launchpad antes do início do período de subscrição.





Sim. Se a subscrição for bem-sucedida, os fundos serão deduzidos. Caso contrário, eles serão descongelados e devolvidos à sua carteira Spot em até 24 horas.





Subscrição não excedida (ou seja, montante total de subscrição ≤ alocação total de tokens): Os tokens são distribuídos com base no valor total que você subscreve (por exemplo, 1 USDT = X novos tokens).

Subscrição excedida (ou seja, montante total de subscrição > alocação total de tokens): Os tokens são distribuídos de forma proporcional. Alocação de tokens do usuário = (Contribuição do usuário / Contribuição total) × Alocação total de tokens.





Em cenários de subscrição excedida, as alocações são feitas de forma proporcional. Se o montante alocado for inferior a 0,00000001 (8 casas decimais), ele poderá ser considerado inválido e reembolsado.





Sim. Isso pode ocorrer por tarefas não concluídas, alocação muito pequena, cancelamento do projeto ou comportamento anormal da conta. Nesse caso, o valor será integralmente reembolsado em até 24 horas.





Consulte a página do evento específico para ver o cronograma de distribuição. Uma vez distribuídos, os tokens podem ser vistos em Carteiras → Spot → Extrato Spot → Eventos/Poupança → Launchpad.









Na maioria dos casos, os tokens podem ser negociados imediatamente. Consulte o anúncio do projeto para saber se há período de bloqueio.





Para mais informações, visite a página do evento Launchpad.



