O que é Lagrange? Infraestrutura para computação cross-chain com zero-knowledge

À medida que o ecossistema multichain evolui rapidamente, a necessidade de uma computação de dados cross-chain segura, eficiente e verificável tornou-se um dos maiores desafios no desenvolvimento de blockchain. O Lagrange está enfrentando esse desafio de forma direta, com um protocolo modular e escalável impulsionado por provas de conhecimento zero (ZK), fornecendo infraestrutura crítica para aplicações descentralizadas (dApps). Com seu próximo airdrop de tokens, crescimento do ecossistema e potencial de valorização, o Lagrange está se destacando como um dos lançamentos de moedas mais promissores no espaço de zero-knowledge e cross-chain.













O ZK Coprocessor permite que desenvolvedores consultem dados on-chain diretamente usando comandos semelhantes a SQL em contratos inteligentes. Isso possibilita:





Os dados da blockchain serem pré-processados em um banco de dados verificável e compatível com ZK;

A Lagrange ZK Prover Network computar e agregar provas de conhecimento zero (zero-knowledge proofs);

Consultas de baixo custo e alta velocidade, até mesmo entre diferentes blockchains.





Isso reduz drasticamente as taxas de gas e a latência para computação on-chain, aumentando a eficiência dos dApps e, consequentemente, a demanda pelo token Lagrange.









A ZK Prover Network suporta várias aplicações, incluindo rollups, mensagens cross-chain e coprocessadores ZK. Seus principais recursos incluem:





Sub-redes modulares: Permitem que qualquer blockchain, rollup ou aplicação se conecte conforme necessário, eliminando pontos únicos de falha.

Suporte para diversos sistemas de prova: Compatível com diferentes sistemas de provas como Boojum, Plonky3 e Plonky2, atendendo às necessidades de diversos ecossistemas.

Alta disponibilidade e eficiência de custo: Integrado com o EigenLayer, aproveitando mais de 85 operadores institucionais para executar provers, garantindo geração de provas em tempo real e otimização de custos.





À medida que essa camada se torna uma infraestrutura essencial para dApps, espera-se um impacto positivo no valor do token Lagrange a longo prazo.









O Lagrange introduz os State Committees para validação de estado segura e descentralizada entre blockchains:





Conjunto de validadores dinamicamente expansível: A segurança é derivada de um conjunto de validadores que cresce continuamente e é redimensionado de forma dinâmica, restaked via EigenLayer.

Compatibilidade ampla com blockchains: Projetado para escalar e gerar provas de estado para qualquer blockchain, independentemente do mecanismo de consenso utilizado.

Sistema de prova modular: O protocolo permite provas personalizáveis de estado, armazenamento ou computação, adaptadas às necessidades específicas de diferentes aplicações.





Isso fortalece a segurança cross-chain e cria utilidade para o token Lagrange, que é fundamental para a manutenção das operações dos comitês.









A infraestrutura do Lagrange suporta diversos casos de uso no mundo real, proporcionando ao seu token um forte fundamento de valorização de longo prazo:





DeFi: Precificação multichain em DEXs, mercados de empréstimos, agregadores de rendimento;

GameFi: Validação de ativos em jogos cross-chain, rastreamento de status, conquistas;

Oráculos: Uma alternativa trustless e de baixa latência aos oráculos tradicionais;

IA + Blockchain: Execução verificável de modelos de IA/ML on-chain, utilizando o token como combustível. Execução verificável de modelos de IA/ML on-chain, utilizando o token como combustível.





Essas utilidades incentivam a ampla adoção do token Lagrange, fortalecendo seu uso em ecossistemas on-chain e off-chain.













Maio de 2023: Rodada Pre-Seed de $4 milhões

Maio de 2024: Rodada Seed de $13,2 milhões com participação de grandes empresas como Founders Fund, Archetype e 1kx.





Essas rodadas de financiamento estabeleceram a base para o airdrop do token Lagrange e a estratégia global de distribuição da moeda. Os investidores estão apostando na escalabilidade, na utilidade cross-chain do modelo de token e no potencial de valorização futura do ativo.









A Lagrange firmou parcerias com importantes projetos de blockchain, incluindo:





EigenLayer, Base, Frax Finance

Mantle Network, Omni Network, AltLayer, entre outros





Em janeiro de 2025, a Lagrange integrou o provador descentralizado ZK Stack da ZKsync , um grande avanço para tornar seu token central na computação cross-chain segura.



