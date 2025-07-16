O que é a HENLO? Uma análise profunda na memecoin mais em alta da Berachain





As memecoins cativam a comunidade cripto com seu humor e características impulsionadas pela comunidade. HENLO , uma memecoin emergente no ecossistema da Berachain, aproveita sua posição cultural única e tokenomics inovadora para redefinir a forma como os usuários interagem com as criptomoedas. Este artigo se aprofundará nas origens da HENLO, sua distribuição de tokens, mecanismos comunitários e potencial de crescimento futuro.









A comunidade do The Honey Jar (THJ) lançou a HENLO com o objetivo de criar um projeto cripto distinto, movido pelo humor e pela cultura da internet. Diferente das criptomoedas tradicionais, que enfatizam recursos técnicos e funções financeiras, a HENLO prioriza o engajamento cultural e a interação comunitária, buscando se tornar um ícone cultural dentro do ecossistema da Berachain.





A HENLO tem como principal objetivo romper com o tradicional. Estabelecendo colaborações com projetos consolidados, como o Ramen Finance , ela conseguiu chamar a atenção do público desde o início. Apoiada por uma comunidade engajada, seus criadores deram vida a uma memecoin dinâmica e divertida, ressoa com entusiastas que valorizam a cultura e o bom humor.









HENLO possui um fornecimento total de 100 bilhões de tokens. A alocação é a seguinte:

Contribuidores (15%) : 9 meses de bloqueio e 3 meses de carência.

Investidores (20%) : 6 meses de bloqueio para garantir compromisso de longo prazo.

PoL e incentivos (23%) : Recompensas para validadores, making de mercado e liquidez inicial em DEX.

Comunidade (32%) : Distribuídos via airdrops e através da venda Ramen Launch para estimular a participação.

Reserva (10%): Bloqueada por 36 meses para apoiar o desenvolvimento sustentável do projeto.





Além disso, a HENLO oferece o oHENLO, uma opção de compra que permite aos holders adquirirem HENLO com 25% de desconto, promovendo a justiça no mercado e prevenindo manipulações.









A HENLO valoriza o crescimento impulsionado pela comunidade por meio de diversos programas de incentivo:

Programa de airdrop : Distribui tokens para 50.203 carteiras em duas formas: HENLO e oHENLO.

Sistema de pontos : Recompensa usuários com pontos por participarem de eventos e manterem ativos específicos. Os pontos poderão ser trocados por HENLO após o lançamento da mainnet da Berachain.

Mecanismo de equipes: Permite que membros da comunidade formem equipes, participem de desafios e ganhem recompensas extras.





Esses incentivos aumentam o engajamento e amplificam o alcance e participação de HENLO.









No momento da redação, a HENLO está sendo negociada por cerca de $0,000667, com uma capitalização de mercado em torno de $2,3 milhões. Para o futuro, a HENLO planeja expandir seu ecossistema por meio de parcerias com projetos de NFTs, protocolos DeFi e plataformas de jogos, com o objetivo de aumentar a utilidade e o valor do token.













A HENLO é um dos tokens mais em alta do mercado atualmente. A MEXC aproveitou sua posição de pioneira para listar a HENLO, oferecendo aos usuários acesso antecipado para negociação. Para comprar HENLO na MEXC, siga estes passos:





1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou visite o site oficial

2) Na barra de pesquisa, pesquise por HENLO e selecione negociação Spot

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade e o preço e conclua a sua transação.





A HENLO vai além do modelo tradicional de memecoin ao integrar cultura, humor e um forte engajamento comunitário. Sustentada por tokenomics inovadoras e diversos mecanismos de incentivo, está consolidando sua presença rapidamente dentro do ecossistema Berachain. Como um exemplo destacado de inovação no espaço das memecoins, a HENLO se destaca por sua combinação única de cultura e design orientado pela comunidade.



