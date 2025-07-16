O que é a HENLO? Uma análise profunda na memecoin mais em alta da Berachain

As memecoins cativam a comunidade cripto com seu humor e características impulsionadas pela comunidade. HENLO, uma memecoin emergente no ecossistema da Berachain, aproveita sua posição cultural única e tokenomics inovadora para redefinir a forma como os usuários interagem com as criptomoedas. Este artigo se aprofundará nas origens da HENLO, sua distribuição de tokens, mecanismos comunitários e potencial de crescimento futuro.
A comunidade do The Honey Jar (THJ) lançou a HENLO com o objetivo de criar um projeto cripto distinto, movido pelo humor e pela cultura da internet. Diferente das criptomoedas tradicionais, que enfatizam recursos técnicos e funções financeiras, a HENLO prioriza o engajamento cultural e a interação comunitária, buscando se tornar um ícone cultural dentro do ecossistema da Berachain.
A HENLO tem como principal objetivo romper com o tradicional. Estabelecendo colaborações com projetos consolidados, como o Ramen Finance, ela conseguiu chamar a atenção do público desde o início. Apoiada por uma comunidade engajada, seus criadores deram vida a uma memecoin dinâmica e divertida, ressoa com entusiastas que valorizam a cultura e o bom humor.
HENLO possui um fornecimento total de 100 bilhões de tokens. A alocação é a seguinte:
Contribuidores (15%): 9 meses de bloqueio e 3 meses de carência.
Investidores (20%): 6 meses de bloqueio para garantir compromisso de longo prazo.
PoL e incentivos (23%): Recompensas para validadores, making de mercado e liquidez inicial em DEX.
Comunidade (32%): Distribuídos via airdrops e através da venda Ramen Launch para estimular a participação.
Reserva (10%): Bloqueada por 36 meses para apoiar o desenvolvimento sustentável do projeto.
Além disso, a HENLO oferece o oHENLO, uma opção de compra que permite aos holders adquirirem HENLO com 25% de desconto, promovendo a justiça no mercado e prevenindo manipulações.
A HENLO valoriza o crescimento impulsionado pela comunidade por meio de diversos programas de incentivo:
Programa de airdrop: Distribui tokens para 50.203 carteiras em duas formas: HENLO e oHENLO.
Sistema de pontos: Recompensa usuários com pontos por participarem de eventos e manterem ativos específicos. Os pontos poderão ser trocados por HENLO após o lançamento da mainnet da Berachain.
Mecanismo de equipes: Permite que membros da comunidade formem equipes, participem de desafios e ganhem recompensas extras.
Esses incentivos aumentam o engajamento e amplificam o alcance e participação de HENLO.
No momento da redação, a HENLO está sendo negociada por cerca de $0,000667, com uma capitalização de mercado em torno de $2,3 milhões. Para o futuro, a HENLO planeja expandir seu ecossistema por meio de parcerias com projetos de NFTs, protocolos DeFi e plataformas de jogos, com o objetivo de aumentar a utilidade e o valor do token.
A HENLO é um dos tokens mais em alta do mercado atualmente. A MEXC aproveitou sua posição de pioneira para listar a HENLO, oferecendo aos usuários acesso antecipado para negociação. Para comprar HENLO na MEXC, siga estes passos:
1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou visite o site oficial.
3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade e o preço e conclua a sua transação.
A HENLO vai além do modelo tradicional de memecoin ao integrar cultura, humor e um forte engajamento comunitário. Sustentada por tokenomics inovadoras e diversos mecanismos de incentivo, está consolidando sua presença rapidamente dentro do ecossistema Berachain. Como um exemplo destacado de inovação no espaço das memecoins, a HENLO se destaca por sua combinação única de cultura e design orientado pela comunidade.
Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, tampouco é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não deve ser considerado aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de exclusiva responsabilidade do usuário.