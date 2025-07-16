O que é o GamerBoom? O motor definitivo de dados e incentivos que impulsiona a revolução Web3 nos jogos

BOOM) é uma plataforma de infraestrutura de próxima geração projetada para conectar dados do mundo real à economia blockchain por meio de mecanismos de incentivo orientados por IA. O projeto visa criar um ecossistema dinâmico onde dados reais e finanças descentralizadas (DeFi) se intersectam, liberando novo valor na era Web3. GamerBoom (referido como) é uma plataforma de infraestrutura de próxima geração projetada para conectar dados do mundo real à economia blockchain por meio de mecanismos de incentivo orientados por IA. O projeto visa criar um ecossistema dinâmico onde dados reais e finanças descentralizadas (DeFi) se intersectam, liberando novo valor na era Web3.









À medida que a tecnologia de IA generativa evolui rapidamente, a demanda por conjuntos de dados diversificados e de alta qualidade tornou-se mais crítica do que nunca. No entanto, o desenvolvimento tradicional de IA sempre dependeu de plataformas centralizadas para obter dados de usuários - levantando preocupações sobre privacidade, transparência e distribuição equitativa de valor.





O BOOM surgiu para resolver esses desafios. Ao adotar os princípios da Web3, o BOOM redefine como os dados são contribuídos, utilizados e recompensados. Seu objetivo é estabelecer uma economia de dados de IA justa e sustentável, onde cada contribuidor é reconhecido e incentivado, e os benefícios da inovação em IA são compartilhados de forma mais equitativa em todo o ecossistema.









O BOOM desenvolveu um ecossistema colaborativo de três camadas, projetado para impulsionar a próxima onda do boom das criptomoedas ao integrar dados do mundo real com incentivos baseados em blockchain..









As tarefas são originadas por desenvolvedores, DApps, empresas Web2 ou organizações autônomas descentralizadas (DAOs), abrangendo dimensões de dados como linguagem, imagens, comportamento e áudio. As tarefas são classificadas por dificuldade e coeficiente de recompensa, com resultados liquidados automaticamente on-chain.









Todos os dados submetidos, após validação, tornam-se ativos da plataforma que podem ser usados para treinamento de modelos de IA ou vendidos por meio de acesso permitido. O BOOM incentiva a tokenização de dados e a aplicação de "tags de qualidade" on-chain para aumentar a eficiência e transparência na negociação de dados.









A plataforma suporta treinamento de modelos open-source e implantações refinadas (incluindo modelos proprietários do BOOM e LLMs de parceiros). Parte da receita do modelo é redistribuída para contribuidores e validadores de dados, formando uma economia circular autossustentável.









O BOOM é um projeto pioneiro de infraestrutura na intersecção entre IA e blockchain, projetado para impulsionar o boom das criptomoedas ao conectar dados do mundo real à economia Web3. Seus destaques incluem:





Jogo como patrimônio (Game as Equity): Transforma saques e ações nos jogos em ativos on-chain verificados por IA, dando valor econômico real ao tempo e habilidade dos jogadores.

Mercados de capital social (Social Capital Markets): Quantifica influência social ao converter curtidas, compartilhamentos e interações em ativos programáveis e negociáveis.

Camada de ativos reais verificados por IA (AI-Verified Real-World Asset Layer): Permite a tokenização e negociação fracionada de ativos físicos como imóveis e commodities.

Refinaria de dados de nível institucional (Institutional-Grade Data Refinery): Agrega dados em nível de rede para gerar ativos combináveis que atendem a padrões financeiros.









O Boom Coin (BOOM) é o token utilitário central do protocolo, permitindo integração perfeita entre jogos, capital social, ativos reais e DeFi.









Nome do token: BOOM

Fornecimento total: 1.000.000.000









A distribuição do token BOOM é a seguinte:





Crescimento do ecossistema: 26%

Airdrops e incentivos à comunidade: 25%

Investidores estratégicos: 16,5%

Equipe e consultores: 15%

Reserva da fundação: 10%

Marketing e parcerias: 7,5%

















O token BOOM é o ativo fundamental que impulsiona o ecossistema centrado em dados do protocolo BOOM, com utilidade em governança, transações e incentivos:





Governança: Detentores do token podem votar em decisões importantes, incluindo integrações de aplicativos e atualizações do protocolo.

Meio de pagamento: Onde permitido por lei, o Boom Coin pode ser usado para comprar ativos dentro de jogos, influência social ou ativos reais verificados por IA.

Camada de incentivo: Os usuários ganham recompensas por conquistas em jogos, interações sociais e contribuições de dados - alimentando a participação contínua no ecossistema.

Interoperabilidade entre plataformas: O BOOM circula sem problemas entre jogos, plataformas DeFi e aplicativos sociais dentro do ecossistema.









Por meio de tecnologia descentralizada, um modelo econômico justo e um profundo respeito pelos direitos dos criadores, o BOOM está redefinindo a estrutura de poder da indústria de entretenimento digital. Aqui, cada criador pode receber apoio direto de seu público, e cada peça de conteúdo pode encontrar sua verdadeira comunidade. Seja você um anotador de dados, um desenvolvedor de modelos de IA ou um adepto da Web3, o BOOM oferece um portal para participar da construção da próxima geração de infraestrutura de IA.





