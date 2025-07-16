O que é FlyTrade (FLY)?: Um motor de upgrade para a experiência de negociação cross-chain

À medida que o ecossistema multi-chain continua a crescer, a interação perfeita de ativos entre blockchains tornou-se uma necessidade essencial nas operações diárias dos utilizadores. O FlyTrade (FLY) foi criado para resolver essa dor - como uma plataforma de negociação cross-chain eficiente, segura e intuitiva, o FlyTrade visa redefinir a experiência cross-chain com as rotas mais inteligentes e o menor número de passos.









O FlyTrade é um protocolo de liquidez cross-chain construído com base no conceito de abstração de chain. O seu objetivo é unificar o acesso à liquidez de ativos multi-chain e possibilitar uma interoperabilidade perfeita entre chains. Atualmente, o FlyTrade suporta negociação agregada em várias redes blockchain principais e mais de 18.000 ativos - incluindo stablecoins , tokens LP e tokens de rendimento. Originalmente conhecido como Magpie Protocol, o FlyTrade passou por um rebranding completo e uma transformação de produto, entrando no espaço DeFi com uma estrutura de negociação de abstração de chain mais completa.













O FlyTrade construiu um motor de agregação inteligente cross-chain que recolhe dados em tempo real de centenas de DEXs e pools de liquidez. Identifica automaticamente a rota com menor slippage e melhor preço, garantindo que cada transação cross-chain seja executada com máxima eficiência.









Os utilizadores não precisam de alternar redes na carteira ou fazer bridge manual de ativos. O FlyTrade deteta automaticamente a chain de destino do ativo desejado e trata de toda a comunicação entre chains, tornando o processo tão simples como inserir o resultado desejado - o protocolo trata do resto.









Atualmente, suporta uma vasta gama de redes populares, incluindo Ethereum , Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche , Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom e muitas outras - cobrindo a maioria dos cenários de interação com ativos on-chain.









O FlyTrade planeia introduzir funcionalidades de abstração de conta, como subsídio de taxas de gas, assinatura cross-chain automática e gestão de carteiras multi-ativos - oferecendo uma experiência de utilizador perfeita entre chains, comparável ao uso de uma plataforma centralizada.









A economia de tokens do FlyTrade centra-se no seu token nativo, o FLY, aproveitando um mecanismo inovador de ciclo FLYwheel concebido para incentivar traders ativos e participantes de longo prazo. Esta estrutura suporta o crescimento sustentável do ecossistema e uma governança eficiente. O modelo apresenta dois modos principais de participação - xFLY e FLY33 - para atender tanto a utilizadores ativos como a holders passivos.













Bloqueio para obter poder de voto: Os utilizadores podem bloquear FLY para receber xFLY. Quanto maior o período de bloqueio, maior o peso de voto.

Voto para orientar a alocação de incentivos: Os detentores de xFLY votam para direcionar incentivos de FLY para pares de negociação específicos, otimizando o fluxo de capital.

Subsídios de taxas de negociação e slippage: Pares de negociação com alto volume de votos beneficiam de taxas e slippage reduzidos.

Partilha de receitas: Os detentores de xFLY recebem uma parte das taxas da plataforma com base na sua participação de voto.

Recompensas aumentadas: Bloqueio e negociação ativos desbloqueiam bônus multiplicadores para incentivar a participação contínua.

Mecanismo de saída: A saída padrão Liberta os tokens gradualmente ao longo de três meses, ajudando a manter a estabilidade do ecossistema e desencorajando especulação de curto prazo. A saída instantânea: Permite aos utilizadores retirar os tokens imediatamente; no entanto, 50% do valor retirado é queimado permanentemente para reduzir o suprimento em circulação e preservar o valor do token a longo prazo.









Votação algorítmica: Não é necessário votar manualmente - os votos são atribuídos automaticamente pelo sistema.

Recompensas de composição automática: Os ganhos são reinvestidos automaticamente para melhorar o crescimento de valor.

Sem requisito de bloqueio : FLY33 é um token líquido, livremente negociável ou transferível.

Ideal para traders pouco frequentes ou holders de longo prazo: Aproveite incentivos passivos do ecossistema com envolvimento mínimo.





Este modelo de token recompensa os utilizadores diretamente pela atividade de negociação, em vez de apenas pela provisão de liquidez - promovendo um ecossistema de negociação mais eficiente e dinâmico.









Os contratos de protocolo do FlyTrade passaram por múltiplas auditorias de segurança por terceiros e estão equipados com sistemas de monitorização de risco em tempo real para garantir a segurança dos ativos dos utilizadores. O frontend da plataforma suporta as principais carteiras não custodiais, como MetaMask, WalletConnect e Coinbase Wallet. Combinado com verificação de assinaturas on-chain, isto garante que os utilizadores mantenham controlo total sobre os seus fundos em todos os momentos. No futuro, o FlyTrade planeia integrar liquidez agregada de exchanges centralizadas e lançar uma aplicação móvel, permitindo que os utilizadores desfrutem de swaps cross-chain de ativos em qualquer lugar, a qualquer momento.









O FlyTrade é liderado por uma equipa global com vasta experiência em desenvolvimento de produtos Web3, engenharia financeira e infraestrutura blockchain:





CEO: Ali Raheman - Arquiteto Web3 e fundador de múltiplos protocolos on-chain

CIO: Ikram Ansari - Especialista em mercados financeiros, supervisionando estratégia e parcerias de capital

CTO: Gergely Hegyközi - Especialista em desenvolvimento blockchain, responsável pelo design do protocolo central





No que diz respeito a financiamento, o FlyTrade é apoiado por investidores de topo, incluindo Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings e Arkstream Capital, proporcionando um suporte sólido para sua inovação tecnológica e expansão de mercado a longo prazo.









A estratégia de desenvolvimento do FlyTrade foca-se nas seguintes áreas-chave:





Implementar funcionalidades de abstração de conta para melhorar a usabilidade para novos utilizadores

Lançar um aplicativo móvel para melhorar a experiência de negociação e simplificar fluxos de login Web3

Integrar liquidez de exchanges centralizadas para aprofundar ainda mais os livros de ordens

Expandir continuamente o suporte para novas chains e tipos de ativos para atender a diversas necessidades de negociação

Reforçar mecanismos de incentivo ao utilizador para impulsionar autonomia da comunidade e avançar a governança do protocolo



