À medida que o ecossistema multi-chain continua a crescer, a interação perfeita de ativos entre blockchains tornou-se uma necessidade essencial nas operações diárias dos utilizadores. O FlyTrade (FLY)
O que é FlyTrade (FLY)?: Um motor de upgrade para a experiência de negociação cross-chain

À medida que o ecossistema multi-chain continua a crescer, a interação perfeita de ativos entre blockchains tornou-se uma necessidade essencial nas operações diárias dos utilizadores. O FlyTrade (FLY) foi criado para resolver essa dor - como uma plataforma de negociação cross-chain eficiente, segura e intuitiva, o FlyTrade visa redefinir a experiência cross-chain com as rotas mais inteligentes e o menor número de passos.

1. Posicionamento do projeto: O protocolo de negociação de abstração de chain de próxima geração


O FlyTrade é um protocolo de liquidez cross-chain construído com base no conceito de abstração de chain. O seu objetivo é unificar o acesso à liquidez de ativos multi-chain e possibilitar uma interoperabilidade perfeita entre chains. Atualmente, o FlyTrade suporta negociação agregada em várias redes blockchain principais e mais de 18.000 ativos - incluindo stablecoins, tokens LP e tokens de rendimento. Originalmente conhecido como Magpie Protocol, o FlyTrade passou por um rebranding completo e uma transformação de produto, entrando no espaço DeFi com uma estrutura de negociação de abstração de chain mais completa.

2. Funcionalidades principais: Uma verdadeira experiência cross-chain tudo-em-um


2.1 Algoritmo de roteamento inteligente encontra automaticamente o melhor caminho


O FlyTrade construiu um motor de agregação inteligente cross-chain que recolhe dados em tempo real de centenas de DEXs e pools de liquidez. Identifica automaticamente a rota com menor slippage e melhor preço, garantindo que cada transação cross-chain seja executada com máxima eficiência.

2.2 Negociação em um clique, sem mudança manual de rede


Os utilizadores não precisam de alternar redes na carteira ou fazer bridge manual de ativos. O FlyTrade deteta automaticamente a chain de destino do ativo desejado e trata de toda a comunicação entre chains, tornando o processo tão simples como inserir o resultado desejado - o protocolo trata do resto.

2.3 Suporte multi-chain abrangente com cobertura total do ecossistema


Atualmente, suporta uma vasta gama de redes populares, incluindo Ethereum, Arbitrum, Optimism, Polygon, Base, zkSync, Avalanche, Scroll, Linea, Manta, Berachain, Blast, Metis, Fantom e muitas outras - cobrindo a maioria dos cenários de interação com ativos on-chain.

2.4 Experiência descentralizada de abstração de conta (em breve)


O FlyTrade planeia introduzir funcionalidades de abstração de conta, como subsídio de taxas de gas, assinatura cross-chain automática e gestão de carteiras multi-ativos - oferecendo uma experiência de utilizador perfeita entre chains, comparável ao uso de uma plataforma centralizada.

3. Tokenomics do FlyTrade


A economia de tokens do FlyTrade centra-se no seu token nativo, o FLY, aproveitando um mecanismo inovador de ciclo FLYwheel concebido para incentivar traders ativos e participantes de longo prazo. Esta estrutura suporta o crescimento sustentável do ecossistema e uma governança eficiente. O modelo apresenta dois modos principais de participação - xFLY e FLY33 - para atender tanto a utilizadores ativos como a holders passivos.


3.1 xFLY: O passe para participantes ativos


  • Bloqueio para obter poder de voto: Os utilizadores podem bloquear FLY para receber xFLY. Quanto maior o período de bloqueio, maior o peso de voto.
  • Voto para orientar a alocação de incentivos: Os detentores de xFLY votam para direcionar incentivos de FLY para pares de negociação específicos, otimizando o fluxo de capital.
  • Subsídios de taxas de negociação e slippage: Pares de negociação com alto volume de votos beneficiam de taxas e slippage reduzidos.
  • Partilha de receitas: Os detentores de xFLY recebem uma parte das taxas da plataforma com base na sua participação de voto.
  • Recompensas aumentadas: Bloqueio e negociação ativos desbloqueiam bônus multiplicadores para incentivar a participação contínua.
  • Mecanismo de saída: A saída padrão Liberta os tokens gradualmente ao longo de três meses, ajudando a manter a estabilidade do ecossistema e desencorajando especulação de curto prazo. A saída instantânea: Permite aos utilizadores retirar os tokens imediatamente; no entanto, 50% do valor retirado é queimado permanentemente para reduzir o suprimento em circulação e preservar o valor do token a longo prazo.

3.2 FLY33: Uma escolha para holders passivos


  • Votação algorítmica: Não é necessário votar manualmente - os votos são atribuídos automaticamente pelo sistema.
  • Recompensas de composição automática: Os ganhos são reinvestidos automaticamente para melhorar o crescimento de valor.
  • Sem requisito de bloqueio: FLY33 é um token líquido, livremente negociável ou transferível.
  • Ideal para traders pouco frequentes ou holders de longo prazo: Aproveite incentivos passivos do ecossistema com envolvimento mínimo.

Este modelo de token recompensa os utilizadores diretamente pela atividade de negociação, em vez de apenas pela provisão de liquidez - promovendo um ecossistema de negociação mais eficiente e dinâmico.

4. Arquitetura técnica e segurança


Os contratos de protocolo do FlyTrade passaram por múltiplas auditorias de segurança por terceiros e estão equipados com sistemas de monitorização de risco em tempo real para garantir a segurança dos ativos dos utilizadores. O frontend da plataforma suporta as principais carteiras não custodiais, como MetaMask, WalletConnect e Coinbase Wallet. Combinado com verificação de assinaturas on-chain, isto garante que os utilizadores mantenham controlo total sobre os seus fundos em todos os momentos. No futuro, o FlyTrade planeia integrar liquidez agregada de exchanges centralizadas e lançar uma aplicação móvel, permitindo que os utilizadores desfrutem de swaps cross-chain de ativos em qualquer lugar, a qualquer momento.

5. Equipa e histórico de financiamento


O FlyTrade é liderado por uma equipa global com vasta experiência em desenvolvimento de produtos Web3, engenharia financeira e infraestrutura blockchain:

  • CEO: Ali Raheman - Arquiteto Web3 e fundador de múltiplos protocolos on-chain
  • CIO: Ikram Ansari - Especialista em mercados financeiros, supervisionando estratégia e parcerias de capital
  • CTO: Gergely Hegyközi - Especialista em desenvolvimento blockchain, responsável pelo design do protocolo central

No que diz respeito a financiamento, o FlyTrade é apoiado por investidores de topo, incluindo Jump Crypto, ParaFi, Republic, GSR, Big Brain Holdings e Arkstream Capital, proporcionando um suporte sólido para sua inovação tecnológica e expansão de mercado a longo prazo.


6. Cronograma de desenvolvimento: Construir um gateway de negociação verdadeiramente "chain-agnostic"


A estratégia de desenvolvimento do FlyTrade foca-se nas seguintes áreas-chave:

  • Implementar funcionalidades de abstração de conta para melhorar a usabilidade para novos utilizadores
  • Lançar um aplicativo móvel para melhorar a experiência de negociação e simplificar fluxos de login Web3
  • Integrar liquidez de exchanges centralizadas para aprofundar ainda mais os livros de ordens
  • Expandir continuamente o suporte para novas chains e tipos de ativos para atender a diversas necessidades de negociação
  • Reforçar mecanismos de incentivo ao utilizador para impulsionar autonomia da comunidade e avançar a governança do protocolo

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, fiscalidade, jurídico, financeiro, contabilidade ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza esta informação apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não é responsável pelas decisões de investimento dos utilizadores.

