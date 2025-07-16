O que é a DeLorean Labs (DMC)? Construindo infraestrutura Web3 para marcas automotivas

Conforme grandes marcas globais exploram cada vez mais aplicações em blockchain, a DeLorean Labs está na vanguarda da integração entre a indústria automotiva tradicional e o ecossistema Web3. Como um projeto derivado da lendária marca DeLorean, a DeLorean Labs dedica-se à construção de uma infraestrutura Web3 abrangente que atende marcas, desenvolvedores e usuários. Com foco no token DMC, conecta identidade on-chain, ativos físicos e experiências digitais, criando um caminho de expansão on-chain para marcas do mundo real.









A DeLorean Labs atua como um braço experimental da marca DeLorean, com foco em design de arquitetura Web3 e desenvolvimento de aplicações. Sua missão vai além de apenas levar os valores centrais da marca para o blockchain: o objetivo é explorar como a tokenomics, a identidade on-chain e os contratos inteligentes podem redefinir de forma descentralizada a experiência das marcas.





Diferentemente dos projetos tradicionais de NFT, a DeLorean Labs constrói a infraestrutura fundamental para interações on-chain entre marcas e usuários. Por meio de sistemas de identidade, mecanismos de recompensa, funções de reserva e modelos econômicos tokenizados, o projeto impulsiona a transformação da DeLorean de uma fabricante de carros convencional para uma participante ativa da Web3. O objetivo final é não apenas digitalizar sua própria marca, mas estabelecer um protocolo Web3 modular que outras marcas possam adotar, ajudando empresas tradicionais a migrar identidades e ativos digitais para o blockchain.









Construída sobre a blockchain Sui , a camada de aplicação da DeLorean Labs se beneficia da execução de alta velocidade, baixa latência e modelo de dados centrado em objetos da Sui - ideal para lidar com interações complexas de marca e tipos de ativos diversos. Os principais módulos desenvolvidos incluem:





Flux Protocol : sistema de identidade e reputação on-chain usado para verificar participação de usuários e desbloquear recompensas;

Sistema de reservas : permite que usuários reservem a compra de veículos DeLorean ou participem de eventos on-chain limitados usando tokens DMC;

Módulo de sorteio on-chain e incentivo : garante distribuição justa e aumenta o engajamento dos usuários;

Kit de desenvolvimento de marcas: planejado para permitir que outras marcas se integrem à Web3 de forma semelhante.





A DeLorean Labs é uma plataforma proprietária, mas também está construindo um protocolo aberto para atender uma ampla gama de parceiros de marca.









No centro do ecossistema da DeLorean Labs está o token DMC , que atua tanto como credencial de acesso à rede quanto como mecanismo de incentivo para interações entre marcas e usuários. Suas principais funcionalidades incluem:





Funções utilitárias : DMC pode ser usado para participar de atividades do ecossistema, desbloquear conteúdo exclusivo, pagar taxas de mintagem e reservar veículos;

Valor econômico : DMC circulará em mercados públicos e será essencial na construção de modelos de incentivo e sistemas de retenção de usuários;

Conectividade com a marca: fazer hold de DMC concede experiências integradas únicas tanto on-chain quanto offline com a marca DeLorean, como resgate de itens colecionáveis, votações comunitárias e desbloqueio de NFTs de edição limitada.





DMC não é um ativo cripto independente, mas sim uma ponte entre identidade de marca e serviços on-chain.





O fornecimento total de DMC é de 12,8 bilhões de tokens, com a distribuição inicial estruturada conforme mostrado abaixo:













A DeLorean Labs avança de forma constante em cada fase, construindo um modelo abrangente de interação entre marca e Web3 - da tecnologia ao ecossistema, da comunidade aos casos de uso. O desenvolvimento está dividido nas seguintes etapas:





Fase Período Principais marcos Lançamento

4º trimestre de 2024 Site oficial lançado, tokenomics publicada, Flux V1 beta lançado Crescimento 1º trimestre de 2025 Airdrops de NFTs, sistema de incentivos lançado, reservas ativadas Expansão do ecossistema 2º trimestre de 2025 Launchpad DMC lançado, módulo de marcas parceiras introduzido Colaraboração aberta 2º semestre de2025 SDK lançado para suporte à integração de outras marcas na Web3





Durante o desenvolvimento do ecossistema interativo on-chain da DeLorean Labs, o eve nto Delorean Labs Time Capsule tornou-se um marco. Em 2024, foram lançados 8.888 colecionáveis digitais e físicos, com Christopher Lloyd (Doc Brown), astro de "De Volta para o Futuro", como embaixador oficial, gerando grande entusiasmo na comunidade.





Todas as Time Capsules foram reveladas simultaneamente, permitindo que os usuários obtivessem ativos digitais de diferentes raridades, além de benefícios on-chain e físicos, como o carro elétrico DeLorean Alpha5, experiências na Fórmula 1 e carros virtuais utilizáveis em jogos Web3. Esse modelo inovador intensificou o aspecto cerimonial da interação com a marca e marcou a primeira integração de uma montadora física com colecionáveis e mecanismos de direitos on-chain, criando um paradigma tangível para interações digitais de marca no futuro.









A DeLorean Labs não se limita à marca DeLorean; sua visão é construir uma infraestrutura escalável de ecossistema de marcas na Web3. Com foco em desenvolvedores, marcas e criadores de conteúdo on-chain, a plataforma oferece:





APIs e SDKs de integração : simplificam o processo de migração de marcas para a Web3;

Sistemas de identidade on-chain e segmentação de usuários : ajudam marcas a identificar e recompensar usuários de alto valor;

Launchpad de baixa barreira : permite a emissão de NFTs, tokens de evento, acessos a pré-vendas e mais;

Ferramentas de conformidade: facilitam os processos legais e financeiros das atividades on-chain.





Olhando para o futuro, a DeLorean Labs aspira tornar-se a "Shopify da Web3" para as marcas.









A DeLorean Labs se destaca ao utilizar a tecnologia on-chain como uma ferramenta prática para gerar valor comercial real, em vez de aplicar a criptografia apenas por si só. O DMC não é apenas um token especulativo, mas uma base fundamental que sustenta a presença digital contínua da marca DeLorean.





À medida que os ativos digitais da marca amadurecem e os mecanismos de identidade do usuário e de incentivo evoluem, a DeLorean Labs está liderando um novo paradigma que integra o branding automotivo com a lógica nativa da Web3. Seu sucesso serve como modelo de referência para outras marcas que buscam descentralização e maior engajamento dos usuários.





