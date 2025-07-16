CUDIS é um projeto inovador de saúde construído na blockchain Solana. Ao integrar dispositivos vestíveis, inteligência artificial (IA) e tecnologias Web3, ele utiliza um modelo Move-to-Earn para incenCUDIS é um projeto inovador de saúde construído na blockchain Solana. Ao integrar dispositivos vestíveis, inteligência artificial (IA) e tecnologias Web3, ele utiliza um modelo Move-to-Earn para incen
O que é o CUDIS? Criando um referencial de saúde descentralizado e construindo um ecossistema universal de bem-estar

CUDIS é um projeto inovador de saúde construído na blockchain Solana. Ao integrar dispositivos vestíveis, inteligência artificial (IA) e tecnologias Web3, ele utiliza um modelo Move-to-Earn para incentivar os usuários a adotarem hábitos de vida saudáveis

1. Background do projeto CUDIS


Na gestão tradicional da saúde, os dados dos usuários são geralmente controlados por plataformas centralizadas, o que resulta na falta de proteção à privacidade e na ausência de incentivos econômicos. À medida que as tecnologias de blockchain e inteligência artificial (IA) evoluem, as DePINs (Redes de infraestrutura física descentralizada) estão se tornando um motor essencial para a adoção do Web3 no mundo real.

O CUDIS tem como objetivo devolver aos usuários o controle sobre seus próprios dados de saúde por meio de tecnologias descentralizadas, além de oferecer recompensas econômicas por comportamentos saudáveis através da monetização desses dados. Combinando dispositivos vestíveis, IA e blockchain, o CUDIS constrói um ecossistema de saúde centrado no usuário, onde cada indivíduo é verdadeiramente dono de seus dados - tornando a busca pela longevidade mais personalizada, rastreável e recompensadora.

2. Principais recursos do CUDIS


2.1 Soberania de dados de saúde pelo usuário


Construído sobre a blockchain, o CUDIS oferece uma plataforma segura e transparente para o gerenciamento de dados de saúde. Os usuários podem gerenciar, compartilhar ou manter seus dados em sigilo com segurança, garantindo total propriedade e controle sobre suas informações pessoais de saúde.

2.2 Monitoramento em tempo real da longevidade e insights personalizados


O CUDIS integra tecnologia vestível, um centro da longevidade alimentado por IA e um super aplicativo baseado em blockchain para permitir que os usuários monitorem sua saúde em tempo real e recebam recomendações personalizadas para a longevidade. Seus algoritmos de IA ajudam a filtrar desinformações e fornecem estratégias cientificamente comprovadas para promover o bem-estar biológico.

2.3 Produtos e serviços de longevidade personalizados


Além do monitoramento e dos insights, o CUDIS oferece uma variedade de produtos, programas e serviços cuidadosamente selecionados, adaptados às necessidades específicas de saúde de cada usuário - oferecendo soluções completas de gestão da saúde.

2.4 Incentivos econômicos e recompensas


O CUDIS implementa um sistema de recompensas para incentivar o engajamento ativo com a saúde. Usuários que melhoram sua saúde podem ganhar tokens CUDIS como forma de incentivo econômico.

3. Produtos do CUDIS


Anel CUDIS (CUDIS Ring): Um anel inteligente que monitora métricas de saúde em tempo real.

Super aplicativo CUDIS: Um aplicativo completo para gerenciar dados de saúde, receber orientações por IA e acompanhar recompensas.

Rede de dados CUDIS (CUDIS Data Network): Uma plataforma descentralizada de compartilhamento de dados que permite aos usuários ganhar recompensas ao compartilhar suas informações de saúde.

Centro da Longevidade (Longevity Hub): Uma plataforma que combina uma loja de DApps e um launchpad de projetos dentro do ecossistema da longevidade.

4. O que é o CUDIS?


4.1 Detalhes do token


  • Nome do token: CUDIS
  • Fornecimento total: 1 bilhão

4.2 Alocação do token


  • Ecossistema: 15%
  • Venda pública: 25%
  • Consultores: 5%
  • Tesouraria: 9%
  • Equipe de desenvolvimento: 15%
  • Investidores: 17%
  • Liquidez: 5.87%
  • Marketing: 8.13%


4.3 Utilidade do token


Recompensas de comportamentos saudáveis: Os usuários podem ganhar tokens CUDIS engajando-se em atividades saudáveis.

Monetização de dados: Os usuários podem optar por compartilhar anonimamente seus dados de saúde em troca de recompensas em tokens.

Pagamentos para produtos e serviços: Os tokens podem ser utilizados dentro do Longevity Hub para adquirir produtos e serviços relacionados à saúde.

Staking e governança: Os usuários podem fazer staking de tokens para participar da governança da plataforma e receber recompensas adicionais.

5. Como comprar CUDIS na MEXC


O CUDIS está comprometido em promover a saúde pública e a longevidade por meio da inovação tecnológica. Ao combinar dispositivos vestíveis, inteligência artificial e blockchain, oferece uma solução de gestão de saúde de nova geração. Seu tokenomics foi desenvolvido para incentivar a participação e contribuição dos usuários, ajudando a construir um ecossistema de saúde sustentável. Para investidores interessados em tecnologia da saúde e aplicações Web3, a CUDIS é um projeto que merece atenção.

Atualmente, a CUDIS está listada na MEXC, onde é possível negociar com taxas ultrabaixas.

1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou pelo site oficial.
2) Pesquise por "CUDIS" na barra de busca e selecione seja na negociação Spot ou em Futuros.
3) Selecione o tipo de ordem, insira o montante e o preço e conclua sua negociação.

Você também pode visitar a página do evento do Airdrop+ da MEXC para participar dos eventos de depósito e negociação de CUDIS para ter a chance de ganhar recompensas generosas!

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

