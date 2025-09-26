O que é Collector Crypt? A revolução de negociação de RWA por trás da venda de 1 milhão de pacotes digitais de cartas









1) Collector Crypt alcançou mais de US$ 70 milhões em receita anual e tokenizou com sucesso um GMV de oito dígitos.

2) 100% da receita líquida do token CARDS é usada para comprar cartas físicas para o tesouro, apoiando diretamente o token com ativos do mundo real.

3) O produto Gacha oferece +5% a +10% de valor esperado positivo, permitindo que usuários adquiram colecionáveis por 90%-95% do preço de mercado.

4) A ferramenta Sniper facilitou mais de US$ 10 milhões em leilões, cobrando 1% de taxa sobre lances bem-sucedidos, com reembolso total para lances malsucedidos.

5) A equipe da Collector Crypt traz quase um século de experiência combinada na indústria de colecionáveis e mais de 30 anos de expertise acumulada em cripto, com históricos que incluem Amazon, fundos de hedge e mais.









Collector Crypt é uma plataforma revolucionária de negociação de colecionáveis dedicada a resolver problemas de longa data no mercado tradicional de colecionáveis, como liquidação de pagamentos lenta, fraudes frequentes e ineficiência. A visão central da Collector Crypt é construir o marketplace de colecionáveis da mais alta qualidade, projetado para que qualquer pessoa possa utilizá-lo com facilidade, independentemente de sua familiaridade com tecnologia de criptomoedas.





Collector Crypt já se tornou o principal aplicativo de cartas RWA na blockchain Solana. Até agora, a plataforma gerou mais de US$ 70 milhões em receita e tokenizou com sucesso um GMV de oito dígitos em colecionáveis.





A equipe principal por trás da Collector Crypt reúne uma forte mistura de expertise empreendedora, técnica e setorial. O CEO é um empreendedor serial com múltiplos sucessos apoiados por capital de risco em biotecnologia e alta tecnologia. O CTO tem um histórico excepcional na entrega de soluções de marketing digital para empresas Fortune 500. O chefe de desenvolvimento de negócios trabalhou anteriormente na Amazon e em fundos de hedge, com experiência em vários setores. Essa combinação garante que a Collector Crypt seja não apenas inovadora no aspecto técnico, mas também altamente capaz em operações de negócios, expansão de mercado e serviços financeiros. As habilidades complementares e a experiência acumulada da equipe fornecem uma base sólida para o crescimento de longo prazo da plataforma.













Como ponte entre o mercado tradicional de colecionáveis e a economia digital, a Collector Crypt introduziu o token CARDS . Este token não é apenas um instrumento de pagamento, mas serve como o núcleo do ecossistema econômico da plataforma. O design do CARDS leva totalmente em consideração as características do mercado de colecionáveis, garantindo liquidez de negociação e, ao mesmo tempo, oferecendo aos detentores de longo prazo potencial de valorização.













Fornecimento total de CARDS: 2 bilhões de tokens





Categoria de alocação Percentual Descrição Fundação 36.76% Reservado para garantir sustentabilidade, crescimento e desenvolvimento contínuo do projeto. Nenhuma venda está planejada no momento. Recompensas da comunidade 20.00% Inclui o airdrop gênese, recompensando usuários genuínos e atraindo atenção para novos recursos, evitando airdrops especulativos. Alocação da equipe 19.50% Reservado para membros da equipe que contribuem para o desenvolvimento contínuo da plataforma. Rodada pre-seed 8.20% Alocado para os primeiros contribuintes que apoiaram a visão do projeto. TGE venda pública 5.00% Alocação da venda pública. Toda a receita líquida é usada para comprar cartas para o tesouro. Conselheiros 4.37% Alocado para parceiros estratégicos que fornecem expertise e orientação. Rodada seed 3.67% Alocado para contribuintes da última rodada privada de captação. Liquidez on-chain 2.50% Usado para fornecer liquidez em DEXs (como Raydium ) e garantir um mercado saudável.













A introdução do token CARDS resolve vários pontos problemáticos do mercado tradicional de colecionáveis.

Liquidação mais rápida: Acelera significativamente a velocidade de pagamento, eliminando a espera por transferências bancárias ou confirmações de métodos de pagamento tradicionais.

Redução de fraudes: A transparência e a rastreabilidade das transações com tokens reduzem efetivamente o risco de fraude.

Conveniência transfronteiriça: Simplifica transações internacionais, evitando conversão de moedas e as complexidades de transferências internacionais.









Collector Crypt construiu um ecossistema de produtos abrangente que cobre todas as etapas do processo de negociação de colecionáveis.









Todo NFT na Collector Crypt pode ser resgatado pela carta física (RWA) que representa. Colecionadores podem depositar cartas físicas para cunhar RWAs tokenizados ou queimar seus NFTs a qualquer momento para receber a carta correspondente diretamente em casa. Esse recurso permite conversão perfeita entre ativos digitais e colecionáveis físicos.









Collector Crypt desenvolveu um marketplace projetado especificamente para jogos de cartas colecionáveis (TCG). Ele inclui todas as ferramentas de filtragem e descoberta esperadas pelos colecionadores, aproveitando totalmente a interoperabilidade do Web3. NFTs da Collector Crypt também podem ser usados em plataformas compatíveis como Magic Eden , oferecendo liberdade e liquidez sem precedentes aos colecionadores.









O RWA Gacha da Collector Crypt é seu produto mais popular e o booster pack digital de maior valor esperado (EV) do mercado. Em média, os usuários desfrutam de +5% a +10% de valor esperado positivo, tornando-o uma experiência de compra gamificada, em vez de uma máquina de apostas favorecida pela casa. Os lucros são gerados inteiramente por recompras, o que permite aos colecionadores:

Ficar com todas as cartas, adquirindo efetivamente um conjunto completo por 90%-95% do valor de mercado (um desconto embutido).

Vender de volta cartas indesejadas e buscar cartas raras, épicas e lendárias que valem 40-80 vezes o custo do pacote.

Ou combinar ambas as abordagens, aproveitando a emoção de abrir pacotes sem sofrer perda de valor.









Para usuários que desejam capturar itens raros com precisão em marketplaces Web2, a ferramenta Sniper da Collector Crypt é a solução ideal. Definindo um lance máximo e pagando um depósito em USDC, a ferramenta automaticamente faz uma oferta nos segundos finais e tokeniza a carta ao obter sucesso. Uma taxa de 1% é cobrada em leilões bem-sucedidos, enquanto tentativas malsucedidas recebem 100% de reembolso. Com essa ferramenta, a Collector Crypt já facilitou mais de US$ 10 milhões em leilões, adquirindo milhões em cartas com descontos significativos em relação aos preços de mercado.









O Card Club é o passe NFT premium da Collector Crypt. Os detentores ganham acesso exclusivo a whitelist spots, lançamentos de novos produtos e benefícios adicionais de associação.









Collector Crypt estabeleceu comunidades oficiais no Discord e X (Twitter), oferecendo aos colecionadores um espaço para trocar ideias, mostrar suas coleções e discutir tendências de mercado. Essas comunidades não são apenas canais de comunicação, mas também vias importantes para coletar feedback dos usuários e melhorar continuamente a plataforma.





A interface do usuário da plataforma é projetada com forte foco na experiência. Seja ao depositar colecionáveis, negociar ou participar do Gacha, cada processo é cuidadosamente desenhado para garantir que até mesmo usuários iniciantes possam começar rapidamente. Além disso, a plataforma fornece documentação abrangente, incluindo guias e FAQs, para ajudar os usuários a aproveitar todos os recursos.









Collector Crypt está avançando de forma constante em direção ao seu objetivo de se tornar a principal plataforma mundial de negociação de colecionáveis digitais. A plataforma planeja expandir as categorias de colecionáveis suportados além das cartas, incluindo arte, memorabilia e itens de edição limitada. No aspecto tecnológico, a equipe está explorando recursos inovadores como exibições em realidade aumentada (AR), autenticação impulsionada por IA e sistemas inteligentes de recomendação para aprimorar ainda mais a experiência do usuário.





À medida que a tecnologia blockchain continua a amadurecer e ganhar adoção, a Collector Crypt está bem posicionada para se tornar um hub essencial conectando o mercado tradicional de colecionáveis à economia digital. Sua visão não é apenas fornecer um local de negociação, mas também estabelecer um ecossistema completo de colecionáveis onde todo colecionador possa encontrar tanto valor quanto diversão.









Collector Crypt representa um passo importante na transformação digital do mercado de colecionáveis. Ao combinar expertise em negociação tradicional de colecionáveis com tecnologia blockchain de ponta, a plataforma cria um ambiente mais seguro, eficiente e envolvente para colecionadores. Seja um colecionador experiente ou um novato no campo, os usuários podem acessar as ferramentas e serviços adequados às suas necessidades.





Nesta plataforma, colecionar deixa de ser apenas comprar e vender, tornando-se uma experiência digital cheia de possibilidades. À medida que a plataforma continua a crescer e evoluir, a Collector Crypt está pronta para desempenhar um papel cada vez mais importante no impulso da digitalização do mercado global de colecionáveis.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



