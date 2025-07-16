O que é Chis AI? Uma plataforma inovadora que integra IA e blockchain

Chis AI é uma plataforma de serviços de inteligência artificial inovadora que combina tecnologia de IA com blockchain, oferecendo aos usuários uma nova maneira de acessar serviços de IA. Diferente das plataformas tradicionais baseadas em assinaturas via API, a Chis AI define os direitos de acesso aos serviços com base na quantidade de tokens CHISAI que o usuário possui, garantindo uma experiência descentralizada e orientada pela comunidade.









Em uma era de rápidos avanços em IA e blockchain, os serviços de IA tradicionais enfrentam diversos desafios, como limitações de modelo por assinatura, distribuição desigual de recursos e controle centralizado. A Chis AI foi criada para redefinir a entrega e uso de serviços de IA por meio da descentralização.





Na plataforma Chis AI, os usuários conectam facilmente uma carteira Web3 (como a MetaMask) e desbloqueiam serviços de IA ao possuir tokens CHISAI. Esse mecanismo de controle de acesso baseado em tokens garante uma alocação justa dos serviços e impulsiona a circulação e valorização do token.





A Chis AI une tecnologias de IA de ponta à transparência e segurança do blockchain, além de adotar um modelo de tokenomics exclusivo para entregar uma experiência de IA mais justa e eficiente.













A Chis AI emprega um mecanismo inovador de controle de acesso baseado em tokens. Os usuários precisam deter uma certa quantidade de tokens CHISAI para desbloquear os serviços de IA correspondentes. Essa abordagem garante uma distribuição justa de recursos e evita a monopolização dos serviços por um pequeno número de usuários. Ao mesmo tempo, incentiva a participação ativa no ecossistema da plataforma, pois os usuários podem usufruir de mais serviços de IA ao deter e utilizar os tokens.









Para atender às diversas necessidades dos usuários, a Chis AI introduz um sistema de prompts em camadas. Os usuários são alocados em diferentes níveis com base na quantidade de tokens CHISAI que possuem, sendo que cada nível corresponde a uma cota diária distinta de prompts de IA. Esse mecanismo garante uma experiência suave para novos usuários, ao mesmo tempo que recompensa os usuários leais que apoiam a plataforma a longo prazo.









A Chis AI oferece uma ampla gama de serviços de IA, abrangendo texto para imagem, texto para voz, imagem para vídeo, geração de código por IA, IA para aplicações blockchain, design orientado por IA, IA para conteúdo e marketing, entre outros. Esses serviços não apenas atendem às necessidades dos usuários em diversos cenários, mas também aumentam a eficiência e a criatividade por meio da tecnologia de IA.





Texto para imagem: Os usuários inserem descrições textuais para gerar imagens de IA de alta qualidade e estilos diversos, ideais para projetos de design, materiais de marketing e mais.

Texto para voz: Oferece síntese de voz por IA natural e fluida, com suporte a múltiplos estilos de voz e idiomas, perfeito para podcasts, audiolivros, anúncios e outros.

Imagem para vídeo: Converte imagens estáticas em vídeos dinâmicos, aprimorando narrativas visuais para NFTs, conteúdo para redes sociais e outras aplicações.

Geração de código por IA: Auxilia desenvolvedores gerando trechos de código eficientes, scripts de depuração e sugestões inteligentes de código; suporta múltiplas linguagens de programação, incluindo código para contratos inteligentes em aplicações blockchain.

IA para aplicações blockchain: Oferece serviços assistidos por IA para o ecossistema Web3, como desenvolvimento de contratos inteligentes, modelagem de tokenomics e análise de dados blockchain.

Design orientado por IA: Gera elementos de UI/UX, identidade visual e outros recursos criativos, ajudando designers a materializar protótipos conceituais rapidamente.

IA para conteúdo e marketing: Auxilia empresas e criadores a produzir conteúdo envolvente, incluindo anúncios, posts para redes sociais e artigos otimizados para SEO.









A Chis AI utiliza tecnologia blockchain para garantir que as tarefas de IA sejam executadas com eficiência e total transparência. Ao empregar um modelo híbrido de computação, as requisições de IA são processadas on-chain e off-chain, equilibrando velocidade e descentralização. Contratos inteligentes garantem justiça nas transações e previnem abusos, proporcionando aos usuários um ambiente de serviço seguro e confiável.













Nome do token: Chis AI Token

Símbolo: CHISAI

Fornecimento total: 100 milhões









Desenvolvimento: 20%

Incentivos à comunidade: 15%

Liquidez e listagens em CEXs: 32,5% (50% disso para provisão inicial de liquidez)

Tesouraria: 10%

Marketing: 10%

Mecanismo de queima (burn): 10%

Venda pública: 2,5%









Acesso a prompts de IA: Os usuários precisam deter tokens CHISAI para desbloquear serviços de IA. A quantidade de tokens detidos determina sua cota diária de prompts.





Recompensas no ecossistema: Detentores de tokens podem ganhar recompensas adicionais através de staking e participação na governança.





Staking e governança: O staking de tokens CHISAI rende tokens extras e concede direitos de voto em atualizações da plataforma, melhorias em modelos de IA e outras decisões de governança.





Negociação e liquidez: O CHISAI será negociável em DEXs e CEXs, permitindo que usuários comprem e vendam tokens e garantindo liquidez no mercado.









A Chis AI, como uma plataforma inovadora que funde IA e blockchain, utiliza seu modelo único de tokenomics e sistema de prompts em camadas para oferecer uma experiência mais justa e eficiente em serviços de IA. Sua diversificada oferta de IA atende a uma ampla gama de necessidades, enquanto o processamento descentralizado e a segurança transparente garantem confiabilidade e confiança dos usuários. Com o lançamento do token CHISAI e o crescente reconhecimento no mercado, a Chis AI está pronta para estabelecer um novo padrão no setor de serviços de IA, guiando a indústria rumo a um futuro mais descentralizado e centrado no usuário.





Durante seu rápido crescimento, a cooperação da Chis AI com a corretora global MEXC proporcionou um impulso significativo. As baixas taxas, execução rápida, ampla cobertura de ativos e liquidez profunda da MEXC conquistaram a confiança de investidores em todo o mundo. Seu entendimento de projetos emergentes e o suporte oferecido têm ajudado a impulsionar iniciativas promissoras.





O CHISAI já está disponível para negociação no mercado Spot da MEXC, onde os usuários podem negociar o token com taxas ultrabaixas





1) Entre no aplicativo da MEXC ou inicie sessão no site oficial

2) Na barra de pesquisa, digite CHISAI e selecione Negociação Spot

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e conclua a transação.













Os usuários também podem acessar a página Airdrop+ da MEXC para participar de eventos de depósito ou negociação de CHISAI e ter a chance de ganhar recompensas extras.



