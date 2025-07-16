O que é a CESS Network? Nova infraestrutura para soberania de dados e armazenamento descentralizado na era Web3

A CESS Network (Continual Ecosystem Storage System) é uma infraestrutura de dados descentralizada emergente que combina tecnologia de blockchain pública com uma rede de entrega de conteúdo de alta velocidade, oferecendo aos usuários uma solução mais segura, privada e soberana para o gerenciamento de dados.









Com a evolução contínua da Web3, serviços tradicionais de nuvem centralizada, como AWS e Google Cloud, enfrentam desafios crescentes, incluindo vulnerabilidades de segurança de dados, violações de privacidade, altos custos operacionais e preocupações com censura. A CESS foi desenvolvida para resolver essas questões críticas.





A CESS não apenas oferece armazenamento de dados seguro e altamente disponível, mas também introduz uma rede inovadora de distribuição de conteúdo (CD²N) que facilita o acesso, compartilhamento e colaboração eficientes de dados no ecossistema Web3. Sua missão é estabelecer uma infraestrutura abrangente de armazenamento Web3 que integre proteção de privacidade, desempenho empresarial, entrega robusta de conteúdo e capacidades de aprendizado federado em IA.









A CESS Network constrói uma arquitetura escalável e descentralizada de armazenamento e entrega de dados por meio de quatro camadas fundamentais:





Camada de blockchain: Fornece armazenamento de dados, gerenciamento de propriedade e funcionalidades de contratos inteligentes para garantir a integridade dos dados e incentivar a participação na rede.





Camada de recursos de armazenamento descentralizado: Combina nós de consenso e armazenamento para gerenciar metadados, processar transações, armazenar dados do usuário e otimizar a alocação de recursos.





Camada de rede de entrega de conteúdo: Utiliza uma CD²N descentralizada e tecnologia peer-to-peer, aproveitando nós de cache e recuperação para permitir transmissão rápida de dados com custos reduzidos.





Camada de interface: Fornece CLI, API, SDK e o conjunto de protocolos CESS AI para facilitar a interação do usuário e garantir a privacidade dos dados durante o treinamento de modelos de IA.









Armazenamento descentralizado e entrega de conteúdo: A CESS Network constrói uma rede descentralizada de armazenamento e distribuição de conteúdo, oferecendo serviços eficientes de armazenamento e recuperação de dados para aplicações Web3.





Autorização de dados e re-criptografia por proxy: Por meio da Proxy Re-encryption, os usuários podem conceder acesso temporário a seus dados criptografados sem expor as chaves originais, reforçando a proteção da privacidade.





Mecanismo de consenso R²S (Random Rotational Selection): O mecanismo exclusivo R²S da CESS fortalece a descentralização e a segurança da rede, garantindo confiabilidade e eficiência nos processos de armazenamento e recuperação.





Múltiplos tipos de nós: A CESS Network é composta por quatro tipos de nós - nós de consenso, nós de armazenamento, nós de cache e nós de recuperação - que trabalham em conjunto para manter a estabilidade e operação da rede.













Nome do token: CESS

Fornecimento total: 10 bilhões









A distribuição dos tokens CESS foi cuidadosamente concebida para promover o desenvolvimento a longo prazo da plataforma. Do fornecimento total, 15% está alocado para contribuidores iniciais, 10% para investidores pioneiros, 10% para desenvolvimento comunitário, incentivos e promoção, 5% para colaborações comerciais com parceiros de cloud, 5% reservado pela fundação para contingências e apoio futuro ao ecossistema; 30% está alocado para nós de armazenamento, 15% para nós de consenso e 10% para desenvolvimento da camada de cache.













O token CESS é a criptomoeda nativa da rede CESS e desempenha múltiplas funções críticas no ecossistema. Serve como meio para os usuários participarem no staking da rede e obterem rendimentos passivos, concede aos detentores de tokens direitos de governança para influenciar o desenvolvimento futuro da rede CESS, e é essencial para acessar vários serviços de armazenamento na rede, funcionando como um passe para utilizar as capacidades de armazenamento descentralizado da CESS.





