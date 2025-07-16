A CESS Network (Continual Ecosystem Storage System) é uma infraestrutura de dados descentralizada emergente que combina tecnologia de blockchain pública com uma rede de entrega de conteúdo de alta velA CESS Network (Continual Ecosystem Storage System) é uma infraestrutura de dados descentralizada emergente que combina tecnologia de blockchain pública com uma rede de entrega de conteúdo de alta vel
Aprender/Zona de tokens em alta/Apresentação do projeto/O que é a C...na era Web3

O que é a CESS Network? Nova infraestrutura para soberania de dados e armazenamento descentralizado na era Web3

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico
CESS Network
CESS$0.003603+0.30%
NovaTrade
NOVA$0.0005728+0.50%
ERA
ERA$0.2494-3.63%
UMA
UMA$1.0284-2.58%
PoP Planet
P$0.03314-5.61%

A CESS Network (Continual Ecosystem Storage System) é uma infraestrutura de dados descentralizada emergente que combina tecnologia de blockchain pública com uma rede de entrega de conteúdo de alta velocidade, oferecendo aos usuários uma solução mais segura, privada e soberana para o gerenciamento de dados.

1. Contexto da CESS


Com a evolução contínua da Web3, serviços tradicionais de nuvem centralizada, como AWS e Google Cloud, enfrentam desafios crescentes, incluindo vulnerabilidades de segurança de dados, violações de privacidade, altos custos operacionais e preocupações com censura. A CESS foi desenvolvida para resolver essas questões críticas.

A CESS não apenas oferece armazenamento de dados seguro e altamente disponível, mas também introduz uma rede inovadora de distribuição de conteúdo (CD²N) que facilita o acesso, compartilhamento e colaboração eficientes de dados no ecossistema Web3. Sua missão é estabelecer uma infraestrutura abrangente de armazenamento Web3 que integre proteção de privacidade, desempenho empresarial, entrega robusta de conteúdo e capacidades de aprendizado federado em IA.

2. As quatro camadas principais da CESS


A CESS Network constrói uma arquitetura escalável e descentralizada de armazenamento e entrega de dados por meio de quatro camadas fundamentais:

Camada de blockchain: Fornece armazenamento de dados, gerenciamento de propriedade e funcionalidades de contratos inteligentes para garantir a integridade dos dados e incentivar a participação na rede.

Camada de recursos de armazenamento descentralizado: Combina nós de consenso e armazenamento para gerenciar metadados, processar transações, armazenar dados do usuário e otimizar a alocação de recursos.

Camada de rede de entrega de conteúdo: Utiliza uma CD²N descentralizada e tecnologia peer-to-peer, aproveitando nós de cache e recuperação para permitir transmissão rápida de dados com custos reduzidos.

Camada de interface: Fornece CLI, API, SDK e o conjunto de protocolos CESS AI para facilitar a interação do usuário e garantir a privacidade dos dados durante o treinamento de modelos de IA.

3. Funcionalidades principais da CESS


Armazenamento descentralizado e entrega de conteúdo: A CESS Network constrói uma rede descentralizada de armazenamento e distribuição de conteúdo, oferecendo serviços eficientes de armazenamento e recuperação de dados para aplicações Web3.

Autorização de dados e re-criptografia por proxy: Por meio da Proxy Re-encryption, os usuários podem conceder acesso temporário a seus dados criptografados sem expor as chaves originais, reforçando a proteção da privacidade.

Mecanismo de consenso R²S (Random Rotational Selection): O mecanismo exclusivo R²S da CESS fortalece a descentralização e a segurança da rede, garantindo confiabilidade e eficiência nos processos de armazenamento e recuperação.

Múltiplos tipos de nós: A CESS Network é composta por quatro tipos de nós - nós de consenso, nós de armazenamento, nós de cache e nós de recuperação - que trabalham em conjunto para manter a estabilidade e operação da rede.

4. O que é a CESS?


4.1 Informações básicas do token CESS


Nome do token: CESS
Fornecimento total: 10 bilhões

4.2 Plano de distribuição de tokens


A distribuição dos tokens CESS foi cuidadosamente concebida para promover o desenvolvimento a longo prazo da plataforma. Do fornecimento total, 15% está alocado para contribuidores iniciais, 10% para investidores pioneiros, 10% para desenvolvimento comunitário, incentivos e promoção, 5% para colaborações comerciais com parceiros de cloud, 5% reservado pela fundação para contingências e apoio futuro ao ecossistema; 30% está alocado para nós de armazenamento, 15% para nós de consenso e 10% para desenvolvimento da camada de cache.


4.3 Funções do token CESS


O token CESS é a criptomoeda nativa da rede CESS e desempenha múltiplas funções críticas no ecossistema. Serve como meio para os usuários participarem no staking da rede e obterem rendimentos passivos, concede aos detentores de tokens direitos de governança para influenciar o desenvolvimento futuro da rede CESS, e é essencial para acessar vários serviços de armazenamento na rede, funcionando como um passe para utilizar as capacidades de armazenamento descentralizado da CESS.

Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, impostos, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece orientação de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus