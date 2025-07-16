O que é o Boss Fighters? Um projeto inovador que está remodelando a economia de jogos

No cenário atual em rápida evolução, onde as indústrias de blockchain e games convergem cada vez mais, Boss Fighters está se destacando como um líder, redefinindo o futuro das economias dos jogos por meio de sua jogabilidade inovadora e sistema econômico único.









Desenvolvido pela Pixward Games, Boss Fighters tem como objetivo oferecer aos jogadores uma liberdade sem precedentes e verdadeira posse por meio de uma economia voltada para os próprios jogadores e um modelo justo de distribuição de tokens.





Boss Fighters é um jogo de ação multiplayer em ritmo acelerado que une perfeitamente a acessibilidade do Web2 com os princípios de propriedade do Web3. Apresentado como uma batalha de arena assimétrica 1v4, o jogo combina jogabilidade em VR e PC, oferecendo uma experiência imersiva única. Em cada partida, um jogador usa VR para controlar um Boss gigante, enquanto outros quatro jogam no PC como lutadores, travando batalhas caóticas e empolgantes.









Em Boss Fighters, os jogadores podem escolher entre se tornar um Boss imponente ou um dos ágeis lutadores:





Boss VR: Utilize armas devastadoras e habilidades estratégicas com um setup VR para enfrentar uma equipe de lutadores no PC .

Lutadores de PC: Enfrente o Boss sozinho ou em equipe, usando táticas, coordenação e habilidade para conquistar recompensas e desbloquear equipamentos poderosos.





Esse design de jogabilidade assimétrica traz uma experiência nova e envolvente, combinando ação intensa com profundidade estratégica.













No coração de Boss Fighters está seu sistema econômico conduzido pelos próprios jogadores. Nesse modelo, os jogadores deixam de ser meros consumidores de conteúdo e se tornam participantes ativos e arquitetos da economia do jogo. Com o uso do token BFTOKEN, é possível realizar diversas atividades econômicas, como criar e aprimorar equipamentos em NFT, impulsionar recompensas em tokens após as batalhas e cunhar NFTs que geram tokens.









Boss Fighters adota um modelo inovador de distribuição justa de tokens. Diferente dos jogos tradicionais, a distribuição do BFTOKEN é focada inteiramente na comunidade, sem reservas para membros da equipe, conselheiros ou investidores de capital de risco. Essa estrutura garante maior equidade, sustentabilidade e longo prazo da economia do jogo e benefícios focados nos jogadores.









Boss Fighters oferece suporte multiplataforma, permitindo que os jogadores desfrutem da experiência tanto em VR quanto em PC, com planos futuros para dispositivos móveis. Essa acessibilidade multidispositivo não apenas amplia o público do jogo, como também oferece mais flexibilidade e opções para os jogadores em diferentes plataformas.













Nome do token: BFTOKEN

Fornecimento total: 1 bilhão









Recompensas para jogadores: 70%

Marketing e comunidade: 20%

Ecosistema e liquidez: 10%













Criação e aprimoramento: Usado para criar e melhorar itens em formato de NFT.

Moeda do jogo: Serve como o principal meio para comprar equipamentos e realizar transações no marketplace.

Governança: Holders do token podem participar das decisões e da governança dentro do ecossistema do jogo.









Como um jogo de ação Web3 inovador, Boss Fighters oferece uma experiência de jogo sem precedentes e um nível elevado de autonomia por meio de sua economia orientada pelos jogadores e um modelo justo de distribuição de tokens. Com o lançamento do BFTOKEN, o jogo está pronto para estabelecer um novo padrão na indústria de games e liderar a próxima onda de inovação nas economias de jogos.





No ritmo acelerado de seu crescimento, a colaboração do Boss Fighters com a MEXC, uma das principais exchanges globais, proporcionou um impulso significativo para seu desenvolvimento contínuo. Conhecida por suas baixas taxas, alta velocidade de negociação, ampla cobertura de ativos e excelente liquidez, a MEXC conquistou a confiança de investidores ao redor do mundo. Além disso, sua visão aguçada para projetos emergentes e o apoio dedicado tornam-na um terreno fértil para o crescimento de iniciativas blockchain de alta qualidade.





Atualmente, a BFTOKEN está disponível para negociações Spot Futuros na MEXC. Você pode negociar o token com taxas ultrabaixas seguindo os seguintes passos:





1) Inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou acesse o site oficial

2) Insira "BFTOKEN" na barra de pesquisa e selecione negociação Spot ou Futuros

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade e preço desejados e coloque a ordem









