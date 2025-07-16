O que é Bombie? Um novo ecossistema de jogos que integra GameFi e Web3

Bombie é um projeto inovador de jogo que integra elementos de GameFi e Web3, centrado na mecânica principal de ganhar recompensas ao eliminar zumbis. O jogo visa oferecer aos jogadores uma experiência imersiva, aliada a incentivos económicos sustentáveis. Desde o seu lançamento, o Bombie rapidamente ganhou atenção e participação generalizadas, graças à sua mecânica de jogo única e à tokenomics equilibrada.









Bombie é o primeiro projeto GameFi do mundo com temática de zumbis que combina tecnologia blockchain com elementos tradicionais de jogos. No jogo, os jogadores ganham recompensas ao eliminar zumbis, as quais podem ser convertidas em ganhos reais. O projeto adota um modelo de tokenomics de lançamento justo (fair launch) para garantir que todos os jogadores competem em condições de igualdade, resolvendo a comum "vantagem do primeiro a agir" (first-mover advantage) observada em muitos jogos tradicionais de blockchain.













No Bombie, os jogadores assumem o papel de sobreviventes que ganham recompensas em tokens ao completar missões e avançar em níveis repletos de zumbis. O jogo oferece uma variedade de armas e itens, permitindo que os jogadores escolham o equipamento de forma estratégica para maximizar a eficiência em combate.









O Bombie inclui vários modos de jogo, como desafios individuais e batalhas cooperativas multijogador, adaptando-se a diferentes preferências. Um sistema de tabela de classificação também está implementado para incentivar a competição e aumentar o envolvimento dos jogadores.













BOMB é o token nativo de governança e utilidade do jogo Bombie, com um fornecimento total de 10 mil milhões de tokens. Como um projeto inovador de GameFi, o BOMB adota um modelo de distribuição lançamento justo, em que 70% dos tokens serão distribuídos diretamente aos jogadores ativos através de airdrops, garantindo que os membros da comunidade beneficiem diretamente do crescimento do projeto.









Distribuição por airdrop (70%): Os tokens serão distribuídos aos jogadores que participaram ativamente no jogo Bombie via LINE ou Telegram nos últimos seis meses. A quantidade alocada será determinada com base numa combinação de atividade no jogo, posição na tabela de classificação e envolvimento geral.

Alocação para a equipa (10%): Os tokens da equipa estão sujeitos a um período de lock-up de 12 meses, seguido de vesting linear nos próximos 12 meses. Este mecanismo garante um alinhamento a longo prazo entre a equipa e o crescimento do projeto.

Pools de liquidez (5%): Para facilitar negociações suaves e minimizar a volatilidade de preço, 5% do fornecimento total será alocado a pools de liquidez em blockchains como TON , Kaia e Ethereum

Reserva do tesouro (15%): Estes fundos suportarão o desenvolvimento contínuo do jogo, atualizações da plataforma, esforços de marketing e parcerias estratégicas, proporcionando uma base sólida para a sustentabilidade a longo prazo do projeto.













Economia do jogo: Os jogadores ganham BOMB ao completar desafios, vencer partidas e participar em torneios. Os tokens podem ser usados para desbloquear funcionalidades avançadas ou melhorar a experiência de jogo.





Staking e recompensas: Os jogadores podem fazer staking de BOMB noutros jogos para obter retornos adicionais, incentivando o envolvimento a longo prazo.





Integração multiplataforma: O BOMB suporta interações económicas entre as plataformas LINE e Telegram, formando um ecossistema unificado de tokens.









O Bombie distribui tokens através de um modelo lançamento justo, com 70% do fornecimento total alocado via airdrops diretamente aos jogadores ativos. Os participantes elegíveis incluem utilizadores que interagiram ativamente com o jogo Bombie no LINE ou Telegram nos últimos seis meses. O número de tokens recebidos será determinado com base numa combinação de atividade no jogo, posição na tabela de classificação e envolvimento geral.









Como um projeto inovador de GameFi, o Bombie atraiu atenção global com a sua mecânica de jogo única, modelo justo de distribuição de tokens e sistema de governança descentralizada. Com desenvolvimento contínuo e expansão do ecossistema, o Bombie está posicionado para se tornar uma ponte entre os jogos e a tecnologia blockchain, oferecendo aos jogadores uma experiência e recompensas económicas sem precedentes. No futuro, o Bombie continuará a inovar e a crescer juntamente com a sua comunidade, explorando novas possibilidades.





O BOMB está agora listado na MEXC, e os utilizadores podem negociar o token com taxas ultrabaixas





1) Abra e inicie sessão no aplicativo MEXC ou visite o site oficial

2) Na barra de pesquisa, insira "BOMB" e selecione negociação Spot ou Futuros.

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço, e complete a transação.









Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC disponibiliza informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são da exclusiva responsabilidade do utilizador.



