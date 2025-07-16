O que é Abstract? Um guia para iniciantes sobre a Blockchain Layer 2 voltada ao consumidor





A tecnologia blockchain se desenvolveu rapidamente na última década, evoluindo do papel do Bitcoin como reserva de valor para a ampla adoção de contratos inteligentes no Ethereum. Hoje, ela está na vanguarda da inovação tecnológica global. No entanto, apesar desse avanço, a blockchain ainda enfrenta grandes barreiras à adoção em massa: sua experiência de usuário complexa, custos elevados e lentidão continuam afastando os usuários comuns.





Abstract foi criada como resposta a esses desafios, com o objetivo de aproximar a blockchain das pessoas comuns. Sua missão é tornar a tecnologia blockchain algo mais do que uma ferramenta para entusiastas de tecnologia e investidores, integrando-a ao cotidiano das pessoas. Como uma rede blockchain de segunda camada (Layer-2) voltada para o consumidor, a Abstract foi projetada para simplificar a experiência do usuário, melhorar a eficiência das transações e reduzir as barreiras de entrada, levando a tecnologia blockchain ao uso cotidiano por meio da praticidade.









A Abstract foi desenvolvida conjuntamente pela Igloo Inc, empresa mãe do projeto de NFTs Pudgy Penguins, e pela Cube Labs. Ela utiliza tecnologia de conhecimento zero (ZK), ou provas criptográficas, para permitir uma verificação de transações mais segura e privada.





Em junho de 2024, a empresa anunciou a aquisição da Frame, uma rede Layer-2 em desenvolvimento focada em NFTs, junto com sua equipe de desenvolvimento, para apoiar a construção da Abstract.





Pouco depois, a empresa anunciou uma rodada de financiamento de $11 milhões liderada pela empresa de venture capital Founders Fund, do Vale do Silício, com participação de investidores Web3 como 1kx e Fenbushi Capital.





Diferente de muitos projetos blockchain que começam com foco em DeFi ou camadas de infraestrutura, a Abstract foi criada desde o início pensando no usuário final, especialmente em áreas voltadas ao consumidor como jogos, redes sociais e NFTs. Essa abordagem centrada no usuário também molda suas escolhas técnicas e de design de produto.













A Abstract é uma Layer-2 construída sobre o Ethereum utilizando tecnologia ZK-Rollup. Em comparação com blockchains tradicionais de primeira camada (Layer-1), os ZK-Rollups melhoram significativamente a capacidade de transação e reduzem as taxas de gas.





A Abstract é baseada no ZK Stack, desenvolvido pela ZKsync, uma estrutura modular que permite a criação de redes Layer-2 altamente personalizáveis. Isso permite que a Abstract mantenha total compatibilidade com a rede principal do Ethereum, operando ao mesmo tempo com sua própria lógica de rede e sistema de governança.









A Abstract integra o EigenDA, módulo de disponibilidade de dados do EigenLayer, para garantir a integridade e confiabilidade de grandes volumes de dados fora da cadeia antes de serem verificados na mainnet do Ethereum. Essa configuração permite que a Abstract suporte casos de uso exigentes, como aplicações de jogos em grande escala e plataformas de negociação de alta frequência.









A Abstract é totalmente compatível com a Ethereum Virtual Machine (EVM), permitindo que dApps e contratos inteligentes já existentes na Ethereum sejam executados na rede com mínimas alterações. Desenvolvedores podem migrar projetos sem reescrever código, reduzindo drasticamente o custo e a complexidade da implementação.













A Abstract ainda não lançou seu token nativo, mas com base em seu roadmap de desenvolvimento e nas expectativas da comunidade, é provável que um token seja lançado no futuro para apoiar incentivos de rede, governança e staking. O token provavelmente será utilizado para:

Incentivos: recompensar desenvolvedores, operadores de nós e usuários ativos para fomentar o crescimento do ecossistema;

Governança: permitir que os detentores votem em atualizações do protocolo, alterações de parâmetros e outras decisões-chave;

Staking: operadores de nós ou validadores poderão ser obrigados a fazer staking como garantia para assegurar o bom funcionamento da rede.





Embora o token ainda não tenha sido oficialmente lançado, a Abstract já atrai forte interesse de desenvolvedores e projetos. Informações públicas mostram que diversas aplicações Web3, como o marketplace de NFTs Magic Eden e a plataforma de análise de blockchain Dune Analytics, estão explorando integrações com a Abstract.









Apesar da falta de detalhes oficiais sobre o token, os usuários já podem se posicionar para um possível airdrop interagindo com a rede. As oportunidades atuais incluem:

Lançamento da mainnet: a mainnet da Abstract foi oficialmente lançada no início de 2025. Os usuários agora podem ganhar pontos de XP e badges ao interagir com a rede.

Sistema de XP: ações como usar bridge, negociar e criar domínios na Abstract rendem XP. A quantidade acumulada de XP pode impactar diretamente a quantidade de tokens recebidos em um eventual airdrop.

Sistema de emblemas: ao completar tarefas específicas, os usuários desbloqueiam emblemas que podem garantir recompensas adicionais.









Uma blockchain centrada no usuário precisa resolver a maior barreira de entrada: a carteira. As carteiras tradicionais exigem que o usuário memorize frases sementes, instale extensões de navegador ou pague altas taxas de gas - tudo isso afasta o público em geral.





A Abstract resolve isso com a implementação total da abstração de contas e um método moderno de autenticação: o Passkey. Os usuários podem criar e acessar suas carteiras com biometria, PIN do dispositivo ou senha. Sem frase semente. Sem plugins. A experiência é fluida como no Web2, mas com controle total dos ativos Web3.





Além disso, as carteiras Abstract oferecem transações sem taxas (gasless), com os custos sendo cobertos pela própria plataforma ou pelo dApp parceiro. Isso reduz drasticamente a barreira de entrada e torna o onboarding ao Web3 mais intuitivo e acessível.









A Abstract não quer ser apenas uma “Ethereum mais rápida”. Sua missão é construir uma rede blockchain verdadeiramente acessível ao consumidor. Para isso, ela se concentra nas seguintes áreas principais:

Web3 Gaming: suporte a jogos multiplayer em tempo real e em larga escala, com economias internas complexas, graças à infraestrutura de baixa latência e alta performance;

NFTs e colecionáveis digitais: aproveitando a experiência com Pudgy Penguins para criar um ecossistema completo de mintagem, negociação e exibição de ativos digitais;

Redes sociais: suporte para a nova geração de apps sociais on-chain com sistemas de identidade, incentivos de conteúdo e micropagamentos;

Comércio Web3 e aplicações de marcas: permitir que marcas tradicionais alcancem públicos blockchain de forma segura e com custos reduzidos.









A Abstract se destaca por ser um dos poucos projetos Web3 criados desde o início com foco total nos usuários comuns. Ao combinar tecnologia ZK, compatibilidade total com EVM, transações sem taxas e autenticação simplificada, a Abstract está bem posicionada para se tornar uma das primeiras redes Layer-2 com adoção real em larga escala. Com sua mainnet já lançada no início de 2025, espera-se o surgimento de uma nova geração de dApps centrados no usuário.





Mais do que apenas outra plataforma blockchain, a Abstract representa uma porta de entrada fundamental para a era de consumo do Web3. A próxima fase de adoção em massa pode muito bem começar com projetos como este.







