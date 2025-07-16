O termo Ataque Sybil tem origem no livro "Sybil", que conta o estudo de caso de uma mulher com transtorno dissociativo de identidade, refletindo o comportamento de atacantes que criam múltiplas identiO termo Ataque Sybil tem origem no livro "Sybil", que conta o estudo de caso de uma mulher com transtorno dissociativo de identidade, refletindo o comportamento de atacantes que criam múltiplas identi
Aprender/Enciclopédia da Blockchain/Conhecimento sobre segurança/O que é um Ataque Sybil?

O que é um Ataque Sybil?

16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Iniciantes
UMA
UMA$1.0301-2.46%
MemeCore
M$2.41515-1.25%
Secretum
SER$0.0001987+0.30%
PortugalNationalTeam
POR$0.6155-3.81%
Massa
MAS$0.00487-0.81%

O termo Ataque Sybil tem origem no livro "Sybil", que conta o estudo de caso de uma mulher com transtorno dissociativo de identidade, refletindo o comportamento de atacantes que criam múltiplas identidades falsas. Um Ataque Sybil refere-se a atacantes maliciosos que criam várias identidades ou nós falsos em uma rede blockchain para ganhar influência e controle indevidos. Esses atacantes podem usar essas identidades falsas para manipular a rede, interromper seu funcionamento ou realizar outras atividades maliciosas.

Os ataques Sybil existem desde o nascimento da internet, principalmente porque identidades reais não podem ser diretamente mapeadas para identidades online. O exemplo mais comum de um Ataque Sybil no dia a dia é a manipulação de votos. Por exemplo, em uma competição onde os votos determinam os prêmios, você pode buscar indivíduos especializados em manipulação de votos para votar em você ou criar várias contas falsas para votar em si mesmo. Embora esses votos possam vir de diferentes dispositivos e IPs, eles são fundamentalmente identidades falsas criadas por você, caracterizando um Ataque Sybil.

1. O Impacto dos Ataques Sybil


O principal objetivo de um Ataque Sybil não é necessariamente danificar diretamente a rede, mas expandir sua influência sobre ela, causando interrupções. Isso pode incluir espalhar informações falsas, negar serviços a nós legítimos ou até influenciar o mecanismo de consenso para validar apenas certas transações. Assim como no exemplo anterior, a manipulação de votos não danifica o sistema de votação, mas usa influência (mais votos) para obter benefícios (prêmios).

1.1 Para usuários comuns


Ataques Sybil podem impedir que usuários regulares usem e acessem a rede normalmente. Os atacantes criam um número suficiente de identidades falsas para enganar nós honestos em votações, fazendo com que a rede blockchain pare de transmitir ou receber blocos, impedindo outros usuários de participar. Por exemplo, se uma decisão em um projeto de criptomoeda for tomada por votação de nós na rede, os atacantes podem criar milhares de contas falsas para influenciar o processo decisório.

1.2 Para redes de sistemas


Normalmente, o alvo de um Ataque Sybil é toda a rede, com o objetivo de manipular o sistema de credibilidade do protocolo da rede. Um Ataque Sybil bem-sucedido pode dar aos atacantes mais da metade (ou seja, ≥51%) do poder computacional total, concedendo-lhes acesso e controle. Quando os atacantes controlam mais de 51% do poder computacional da rede, eles podem reverter transações ou alterar a ordem das transações, levando ao problema de gasto duplo (double-spending).

O gasto duplo refere-se ao uso dos mesmos fundos várias vezes. Em redes como Bitcoin SV (BSV), Ethereum Classic (ETC), etc., já houve casos de gasto duplo devido a atacantes controlarem mais de 51% do poder computacional.

2. Nova forma de Ataque Sybil: Caçadores de airdrops


A caça a airdrops tornou-se uma nova forma de Ataque Sybil. Caçadores de airdrops criam inúmeras contas e interagem propositalmente com contratos inteligentes e protocolos para obter uma grande parte dos tokens distribuídos por meio de airdrops. Você pode ver alguns usuários na rede alcançando liberdade financeira após determinados airdrops. Essencialmente, eles usam o método Sybil para criar um grande número de contas e participar de estágios iniciais de projetos, lucrando com as distribuições de airdrops.

Essa forma de Ataque Sybil prejudica a intenção original dos projetos de distribuir tokens de forma equitativa, levando as equipes a tomar medidas anti-Sybil antes das distribuições. Essas medidas podem incluir detecção de IP, análise de associação de contas, denúncias mútuas e outras ações para evitar que os tokens se concentrem nas mãos de poucos caçadores de airdrops, evitando vendas massivas após a listagem e quedas de preço.

3. Como prevenir Ataques Sybil


3.1 Uso de mecanismos de consenso para aumentar os custos do ataque


Muitas blockchains usam diferentes mecanismos de consenso para resistir a Ataques Sybil, como POW (Proof of Work) ou POS (Proof of Stake), que aumentam o custo computacional para criar blocos (no caso do POW) ou o risco de ativos (no caso do POS). Esses mecanismos aumentam o custo de um Ataque Sybil, tornando-o impraticável, mas não eliminam completamente os ataques.

Por exemplo, na rede Bitcoin, se um atacante quiser controlar mais da metade do poder computacional da rede, precisaria comprar uma grande quantidade de equipamentos de mineração avançados. Além disso, os custos de eletricidade, espaço e manutenção contínua são inimagináveis. O mecanismo de consenso Proof of Work (POW) garante a segurança da rede Bitcoin e aumenta o custo dos ataques.

3.2 Verificação de identidade por terceiros


Ataques Sybil ocorrem porque identidades do mundo real não podem ser diretamente vinculadas a identidades online. Usar verificação de identidade por terceiros confirma a autenticidade das identidades. Se as identidades pessoais e suas correspondentes online forem únicas e não puderem ser forjadas, teoricamente, os Ataques Sybil não ocorreriam. Na indústria blockchain, projetos no setor de identidade descentralizada (DID), como identidades on-chain e reputação on-chain, são tentativas de resolver a unicidade entre identidades reais e online.

Aviso Legal: Esta informação não fornece aconselhamento sobre investimentos, impostos, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem constitui recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC é apenas para fins informativos e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. A plataforma não é responsável pelas decisões de investimento dos usuários.


Artigos populares

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

Principais recursos da página de Futuros da MEXC para uma experiência mais fluida

No mercado de criptomoedas, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta importante para muitos investidores aumentarem a eficiência do capital e aproveitarem as oportunidades do mercado, graças a

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

(FAQ) Perguntas frequentes sobre liquidação em negociação de Futuros

1. O que é a liquidação?A liquidação, também conhecida como fechamento forçado ou chamada de margem, ocorre quando a plataforma fecha automaticamente a posição de um usuário. Na MEXC, a taxa de margem

Como usar a Conversão Limite da MEXC

Como usar a Conversão Limite da MEXC

O recurso Conversão Limite permite que os usuários troquem ativos a um preço predefinido. Quando o preço de mercado atingir ou exceder o limite definido, o sistema executará automaticamente a negociaç

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

Artigos relacionados

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

Perguntas frequentes sobre problemas comuns relacionados à conta

1. Login1.1 O que devo fazer para fazer login se nem meu número de celular nem meu e-mail estiverem acessíveis?Se você se lembrar da senha de login da sua conta:No navegador: na página oficial de logi

O que é a liquidação forçada?

O que é a liquidação forçada?

1. O que é a liquidação forçada?A liquidação forçada ocorre quando sua margem atinge o nível de margem de manutenção, levando à necessidade de liquidar sua posição, resultando na perda total da sua ma

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

Como pedir e amortizar com o Empréstimos MEXC

OEmpréstimos MEXC é uma solução de empréstimo em criptomoedas lançada pela MEXC. Com o Empréstimos MEXC, os usuários podem usar um de seus ativos em criptomoedas como garantia para pegar emprestado ou

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

O que são os Futuros de Previsão? Um método simples e acessível de negociação de Futuros

A negociação de Futuros de criptomoedas atrai inúmeros investidores por oferecer alta alavancagem e a possibilidade de lucrar tanto em mercados de alta quanto de baixa. No entanto, mecanismos complexo

Cadastre-se na MEXC
Cadastre-se e receba até 10,000 USDT em bônus