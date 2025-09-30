Guia para iniciantes: o que é uma ordem stop-limite e como configurá-la na MEXC para garantir lucros e evitar perdas





O mercado de criptomoedas é volátil, os preços podem oscilar bruscamente e até mesmo pequenos atrasos podem resultar em oportunidades perdidas ou perdas desnecessárias. Uma ordem stop-limite é uma ferramenta automatizada de negociação amplamente utilizada que permite ao investidor pré-definir um preço de acionamento. Quando esse preço é atingido, o sistema executa automaticamente uma ordem de compra ou venda, ajudando o trader a controlar riscos e garantir lucros.













Uma ordem stop-limite é uma instrução pré-configurada que permite definir um preço de acionamento, um preço de compra/venda e um montante de compra/venda com antecedência. Quando o preço mais recente de negociação atinge o preço de acionamento definido, o sistema colocará automaticamente uma ordem limite no preço especificado.





Esse tipo de ordem é ideal para traders que desejam comprar ou vender assim que o mercado atingir um preço específico.









1) Preço de acionamento: o preço que, uma vez atingido pela última transação, ativa sua ordem pré-configurada.

2) Preço de compra/venda: o preço pelo qual você deseja comprar ou vender a criptomoeda.

3) Montante de compra/venda: a quantidade de criptomoeda que você deseja comprar ou vender.

4) Montante da ordem: o valor total da criptomoeda que você deseja comprar ou vender.







Suponha que o preço atual do BTC no mercado seja 118,500 USDT. Um usuário acredita que:

Se o BTC ultrapassar 119,000 USDT, isso pode indicar uma tendência de alta.

Se o BTC cair abaixo de 117,000 USDT, isso confirmaria uma tendência de baixa.





Nesse caso, o usuário pode definir:

Ordem de take-profit: preço de acionamento 119,000 USDT, preço de compra 119,200 USDT

Ordem de stop-loss: preço de acionamento 117,000 USDT, preço de venda 116,800 USDT



Essa configuração permite que o usuário evite monitorar o mercado o tempo todo, pois o sistema colocará automaticamente as ordens quando os níveis-chave de preço forem atingidos.





Observação: em mercados altamente voláteis, uma ordem stop-limite de compra pode não ser executada se o preço se mover muito rapidamente.











Ordem limite Ordem stop-limite Definição Você define um preço de compra ou venda desejado, e o sistema executará apenas quando o preço de mercado atingir esse nível. Você define um preço de acionamento que, ao ser atingido, coloca automaticamente uma ordem limite. Condição de acionamento A ordem é colocada imediatamente e aguarda até que o preço de mercado alcance o preço definido. A ordem é ativada apenas quando o preço de mercado atinge o preço de acionamento. Mecanismo de acionamento Não Sim (exige tanto um preço de acionamento quanto um preço limite) Método de liquidação Inserida diretamente no livro de ordens e aguarda liquidação. Fica inativa até ser acionada; depois entra no livro de ordens como uma ordem limite. Caso de uso Comprar/vender no preço desejado. Realizar lucros ou limitar perdas automaticamente quando o mercado atingir um preço-chave. Função de controle de risco Fraca: usada principalmente para colocação estática de ordens. Forte: usada com frequência para estratégias de realização de lucros/stop loss para evitar perder movimentos críticos do mercado.













Uma ordem de realização de lucro permite que os traders assegurem ganhos quando o preço atingir o alvo definido. Isso ajuda a evitar perder a melhor oportunidade de venda devido à ganância ou hesitação, impedindo que os lucros sejam corroídos.









Os preços das criptomoedas são altamente voláteis e difíceis de prever. Configurar uma ordem de stop loss pode limitar efetivamente as perdas. Quando o mercado se move contra suas expectativas, você consegue sair rapidamente, evitando maior erosão de capital.









Emoções como medo ou ganância muitas vezes afetam negativamente as decisões de negociação. As ordens stop-limite executam negociações com base em regras pré-definidas, eliminando a influência emocional e tornando as decisões mais racionais e objetivas.









Com os parâmetros definidos com antecedência, o trader não precisa acompanhar o mercado o tempo todo. O sistema executará automaticamente as negociações quando as condições forem atendidas.













Inicie sessão na sua conta MEXC e acesse a interface de negociação. Selecione Stop-limite, depois insira o preço de acionamento, o preço de compra e o montante. Por fim, clique em Comprar BTC para enviar a ordem.

















Após enviar a ordem, você pode ver os detalhes em Ordens abertas no painel inferior de ordens e posições.













Quando uma ordem stop-limite for executada ou cancelada, você pode verificar o histórico em Ordens → Ordens Spot → Histórico de ordens.









*BTN-Ver seu histórico de ordens&BTNURL= https://www.mexc.com/orders/spot?tab=history









Evite definir preços muito distantes do preço de mercado: mantenha o preço limite razoavelmente próximo do preço de acionamento para reduzir o risco de a ordem ser acionada, mas não executada.

Use análise técnica: ao definir níveis de realização de lucros e stop loss, utilize zonas de suporte/resistência, linhas de tendência e outros indicadores técnicos para determinar uma faixa adequada.

Monitore volume e sentimento de mercado: o preço de acionamento não garante execução. Em mercados muito voláteis ou com baixa liquidez, sua ordem pode não ser correspondida.







Uma ordem stop-limite é uma ferramenta automatizada simples e eficaz, especialmente útil para traders que não podem acompanhar o mercado constantemente e desejam planejar suas estratégias com antecedência. Ao definir preços de acionamento e limite de forma adequada, é possível aproveitar oportunidades de mercado sem intervenção constante, ao mesmo tempo em que se gerencia o risco de queda.





Seja você iniciante ou investidor experiente, dominar e aplicar de forma flexível estratégias de realização de lucros e stop loss é um passo fundamental para melhorar a eficiência das negociações e obter retornos mais estáveis. Porém, nenhuma ferramenta é infalível: o mercado está em constante mudança e o uso das ordens stop-limite deve estar alinhado à sua tolerância ao risco, experiência de negociação e análise de mercado, com ajustes e melhorias contínuas nas estratégias e habilidades.







