No cenário em constante mudança das criptomoedas, os investidores frequentemente enfrentam o desafio de prever com precisão os movimentos futuros do mercado. Nessas situações, você pode considerar o u
Aprender/Guias para iniciantes/Spot/O que é uma...utra (OCO)?

O que é uma ordem que cancela a outra (OCO)?

16 de julho de 2025MEXC
No cenário em constante mudança das criptomoedas, os investidores frequentemente enfrentam o desafio de prever com precisão os movimentos futuros do mercado. Nessas situações, você pode considerar o uso de um ordem OCO (Uma ordem cancela a outra): a colocação simultânea de duas ordens em direções opostas para aproveitar oportunidades no mercado ou evitar quedas extremas.

1. Explicação das orderns OCO (Uma ordem cancela a outra)


Uma Ordem OCO (Uma ordem cancela a outra) combina uma ordem de stop-loss e uma ordem limite em uma única ordem OCO para colocação. Se a ordem de take-profit/stop-loss (TP/SL) for acionada, ou se a ordem limite for executada (total ou parcialmente), a outra ordem será automaticamente cancelada. Da mesma forma, se uma das ordens for cancelada manualmente, a outra também será cancelada simultaneamente. As ordens OCO permitem que os investidores busquem melhores preços de execução enquanto garantem a conclusão das transações de compra ou venda. No mercado spot, essa estratégia de negociação é utilizada quando os investidores desejam definir simultaneamente uma ordem de stop-loss e uma ordem limite.

Especificamente, uma ordem de stop-loss e uma ordem limite são combinadas para formar uma ordem OCO. Se o TP/SL for acionado, ou se a ordem limite for executada (total ou parcialmente), a outra ordem é automaticamente cancelada. Se uma das ordens for cancelada manualmente, a correspondente também será cancelada ao mesmo tempo.

2. Vantagens das ordens OCO


2.1 Controle de tisco


As ordens OCO no mercado spot permitem que os investidores definam simultaneamente ordens TP/SL e ordens limite, ajudando-os a gerenciar melhor o risco.

2.2 Execução mecânica


As ordens OCO no spot são executadas automaticamente pelo sistema de negociação, sem a necessidade de intervenção manual por parte dos investidores. Essa execução mecânica pode ajudar a evitar decisões emocionais e erros de julgamento, melhorando a disciplina na negociação.

2.3 Eficiência aumentada


Ao usar uma estratégia de ordem OCO na negociação spot, os investidores podem definir simultaneamente os preços de acionamento de stop-loss e take-profit, bem como o preço limite, eliminando a necessidade de configurar duas ordens separadas. Isso economiza tempo e esforço de monitoramento, resultando em maior eficiência na negociação.

2.4 Evitar negociações sobrepostas


Uma característica distintiva do OCO no spot é que, quando uma ordem é executada, a outra é automaticamente cancelada. Isso ajuda a evitar negociações sobrepostas, prevenindo riscos desnecessários.

3. Cenários de negociação


A estratégia de ordem OCO no spot é adequada para cenários de negociação que exigem flexibilidade na resposta às flutuações do mercado, controle de risco e mitigação de incertezas.

3.1 Compra


Os traders esperam comprar a um custo mais baixo durante uma retração, mas temem perder a oportunidade se não houver retração e o preço subir. Portanto, se o preço subir sem retração, o sistema precisa comprar ao preço especificado. Nesse caso, a ordem OCO no spot inclui uma ordem de stop-loss de compra e uma ordem limite de compra.

3.2 Venda


Os traders acreditam que há potencial de alta a partir de um pico intermediário e desejam vender no ponto mais alto, mas temem uma queda direta que resulte em perda de lucro. Assim, se houver uma queda direta, o sistema precisa vender ao preço especificado. Aqui, a ordem OCO no spot inclui uma ordem de stop-loss de venda e uma ordem limite de venda.

3.3 Limitação de preço


Ordem de venda: Preço (Ordem limite) > Preço de mercado atual > Preço de acionamento de Stop-Loss (Ordem TP/SL)
Ordem de compra: Preço (Ordem limite) < Preço de mercado atual < Preço de acionamento de Stop-Loss (Ordem TP/SL)

4. Como criar uma ordem OCO no mercado Spot?


4.1 Site da MEXC


4.1.1 Faça login na MEXC e acesse a plataforma de negociação spot


Após entrar no site oficial da MEXC, clique em [Spot] para abrir a interface de negociação spot.


4.1.2 Confirmando os preços de Compra/Venda


Com base na análise de mercado e no seu plano de investimento, determine a que preço você deseja comprar ou vender ativos.

4.1.3 Definindo parâmetros


4.1.3.1 Ao escolher comprar ativos

Você precisa definir tanto o preço de stop-loss quanto o preço limite:

A ordem de stop-loss de compra é o preço ao qual o ativo será automaticamente comprado quando o preço subir para um certo nível.
A ordem limite de compra é o preço ao qual o ativo será automaticamente comprado quando o preço cair para um certo nível.


4.1.3.2 Ao escolher vender ativos

Da mesma forma, você precisa definir tanto o preço de stop-loss quanto o preço limite:

A ordem limite de venda é o preço ao qual o ativo será automaticamente vendido quando o preço subir para um certo nível.
A ordem de stop-loss de venda é o preço ao qual o ativo será automaticamente vendido quando o preço cair para um certo nível.


4.1.4 Criar a ordem


Após confirmar que os parâmetros estão corretos, confirme a ordem.


4.1.5 Execução da Ordem


Uma vez enviada a ordem, monitore de perto as condições do mercado. Quando o preço atingir qualquer uma das condições definidas, o sistema executará automaticamente a operação de compra ou venda correspondente e cancelará a outra ordem condicional.


Nota

Na estratégia OCO no spot, essas duas ordens condicionais existirão como um par, e quando uma das condições for acionada, a outra será cancelada. Tutoriais e guias podem variar entre diferentes sistemas operacionais. Consulte o sistema operacional que você está utilizando.

4.2 Aplicativo MEXC


4.2.1 Faça Login na plataforma de negociação spot da MEXC


Após entrar no aplicativo MEXC, toque em [Negociar] para abrir a interface de negociação spot.


4.2.2 Confirmar preços de Compra/Venda


Com base na análise de mercado e no seu plano de investimento, determine a que preço você deseja comprar ou vender ativos.

4.2.3 Definir parâmetros


4.2.3.1 Ao escolher comprar ativos

Você precisa definir tanto o preço de stop-loss quanto o preço limite:

A ordem de stop-loss de compra é o preço ao qual o ativo será automaticamente comprado quando o preço subir para um certo nível.
A ordem limite de compra é o preço ao qual o ativo será automaticamente comprado quando o preço cair para um certo nível.


4.2.3.2 Ao escolher vender ativos

Da mesma forma, você precisa definir tanto o preço de stop-loss quanto o preço limite:

A ordem limite de venda é o preço ao qual o ativo será automaticamente vendido quando o preço subir para um certo nível.
A ordem de stop-loss de venda é o preço ao qual o ativo será automaticamente vendido quando o preço cair para um certo nível.


4.2.4 Criar a ordem


Após confirmar que os parâmetros estão corretos, envie a ordem.


4.2.5 Monitorar ordens


Uma vez enviada a ordem, acompanhe de perto as condições do mercado. Quando o preço atingir qualquer uma das condições definidas, o sistema executará automaticamente a operação de compra correspondente e cancelará a outra ordem condicional.


Nota

Na estratégia OCO no spot, essas duas ordens condicionais existirão como um par, e quando uma das condições for acionada, a outra será cancelada. Tutoriais e guias podem variar entre diferentes sistemas operacionais. Consulte o sistema operacional que você está utilizando.

5. Resumo


Ordens spot OCO (Uma cancela a outra) são uma estratégia de negociação de investimentos que envolve o uso de duas ordens condicionais, em que a execução de uma cancela automaticamente a outra. Essa estratégia é utilizada para controle de risco e definição de pontos de entrada.

Aviso de risco: A vantagem da estratégia OCO no spot está na sua capacidade de ajudar os investidores a alcançar o controle de risco e automatizar a negociação. No entanto, a desvantagem é que a estratégia pode não ser executada conforme esperado devido a flutuações intensas do mercado. Ao usar uma estratégia de ordem OCO para negociação spot, é essencial monitorar de perto a volatilidade e os riscos do mercado, garantindo que sua estratégia de negociação esteja alinhada com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.

Isenção de responsabilidade: A negociação de criptomoedas envolve riscos. Esta informação não oferece conselhos sobre investimentos, tributação, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados. Não é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui conselho de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. As atividades de investimento dos usuários são independentes deste site.

