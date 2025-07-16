O que é uma ordem que cancela a outra (OCO)?

No cenário em constante mudança das criptomoedas, os investidores frequentemente enfrentam o desafio de prever com precisão os movimentos futuros do mercado. Nessas situações, você pode considerar o uso de um ordem OCO (Uma ordem cancela a outra): a colocação simultânea de duas ordens em direções opostas para aproveitar oportunidades no mercado ou evitar quedas extremas.









Uma Ordem OCO (Uma ordem cancela a outra) combina uma ordem de stop-loss e uma ordem limite em uma única ordem OCO para colocação. Se a ordem de take-profit/stop-loss (TP/SL) for acionada, ou se a ordem limite for executada (total ou parcialmente), a outra ordem será automaticamente cancelada. Da mesma forma, se uma das ordens for cancelada manualmente, a outra também será cancelada simultaneamente. As ordens OCO permitem que os investidores busquem melhores preços de execução enquanto garantem a conclusão das transações de compra ou venda. No mercado spot, essa estratégia de negociação é utilizada quando os investidores desejam definir simultaneamente uma ordem de stop-loss e uma ordem limite.





Especificamente, uma ordem de stop-loss e uma ordem limite são combinadas para formar uma ordem OCO. Se o TP/SL for acionado, ou se a ordem limite for executada (total ou parcialmente), a outra ordem é automaticamente cancelada. Se uma das ordens for cancelada manualmente, a correspondente também será cancelada ao mesmo tempo.













As ordens OCO no mercado spot permitem que os investidores definam simultaneamente ordens TP/SL e ordens limite, ajudando-os a gerenciar melhor o risco.









As ordens OCO no spot são executadas automaticamente pelo sistema de negociação, sem a necessidade de intervenção manual por parte dos investidores. Essa execução mecânica pode ajudar a evitar decisões emocionais e erros de julgamento, melhorando a disciplina na negociação.









Ao usar uma estratégia de ordem OCO na negociação spot, os investidores podem definir simultaneamente os preços de acionamento de stop-loss e take-profit, bem como o preço limite, eliminando a necessidade de configurar duas ordens separadas. Isso economiza tempo e esforço de monitoramento, resultando em maior eficiência na negociação.









Uma característica distintiva do OCO no spot é que, quando uma ordem é executada, a outra é automaticamente cancelada. Isso ajuda a evitar negociações sobrepostas, prevenindo riscos desnecessários.









A estratégia de ordem OCO no spot é adequada para cenários de negociação que exigem flexibilidade na resposta às flutuações do mercado, controle de risco e mitigação de incertezas.









Os traders esperam comprar a um custo mais baixo durante uma retração, mas temem perder a oportunidade se não houver retração e o preço subir. Portanto, se o preço subir sem retração, o sistema precisa comprar ao preço especificado. Nesse caso, a ordem OCO no spot inclui uma ordem de stop-loss de compra e uma ordem limite de compra.









Os traders acreditam que há potencial de alta a partir de um pico intermediário e desejam vender no ponto mais alto, mas temem uma queda direta que resulte em perda de lucro. Assim, se houver uma queda direta, o sistema precisa vender ao preço especificado. Aqui, a ordem OCO no spot inclui uma ordem de stop-loss de venda e uma ordem limite de venda.









Ordem de venda: Preço (Ordem limite) > Preço de mercado atual > Preço de acionamento de Stop-Loss (Ordem TP/SL)

Ordem de compra: Preço (Ordem limite) < Preço de mercado atual < Preço de acionamento de Stop-Loss (Ordem TP/SL)

















Após entrar no site oficial da MEXC, clique em [Spot] para abrir a interface de negociação spot.













Com base na análise de mercado e no seu plano de investimento, determine a que preço você deseja comprar ou vender ativos.













Você precisa definir tanto o preço de stop-loss quanto o preço limite:





A ordem de stop-loss de compra é o preço ao qual o ativo será automaticamente comprado quando o preço subir para um certo nível.

A ordem limite de compra é o preço ao qual o ativo será automaticamente comprado quando o preço cair para um certo nível.













Da mesma forma, você precisa definir tanto o preço de stop-loss quanto o preço limite:





A ordem limite de venda é o preço ao qual o ativo será automaticamente vendido quando o preço subir para um certo nível.

A ordem de stop-loss de venda é o preço ao qual o ativo será automaticamente vendido quando o preço cair para um certo nível.













Após confirmar que os parâmetros estão corretos, confirme a ordem.













Uma vez enviada a ordem, monitore de perto as condições do mercado. Quando o preço atingir qualquer uma das condições definidas, o sistema executará automaticamente a operação de compra ou venda correspondente e cancelará a outra ordem condicional.









Nota





Na estratégia OCO no spot, essas duas ordens condicionais existirão como um par, e quando uma das condições for acionada, a outra será cancelada. Tutoriais e guias podem variar entre diferentes sistemas operacionais. Consulte o sistema operacional que você está utilizando.













Após entrar no aplicativo MEXC, toque em [Negociar] para abrir a interface de negociação spot.













Com base na análise de mercado e no seu plano de investimento, determine a que preço você deseja comprar ou vender ativos.













Após confirmar que os parâmetros estão corretos, envie a ordem.













Uma vez enviada a ordem, acompanhe de perto as condições do mercado. Quando o preço atingir qualquer uma das condições definidas, o sistema executará automaticamente a operação de compra correspondente e cancelará a outra ordem condicional.









Ordens spot OCO (Uma cancela a outra) são uma estratégia de negociação de investimentos que envolve o uso de duas ordens condicionais, em que a execução de uma cancela automaticamente a outra. Essa estratégia é utilizada para controle de risco e definição de pontos de entrada.





Aviso de risco: A vantagem da estratégia OCO no spot está na sua capacidade de ajudar os investidores a alcançar o controle de risco e automatizar a negociação. No entanto, a desvantagem é que a estratégia pode não ser executada conforme esperado devido a flutuações intensas do mercado. Ao usar uma estratégia de ordem OCO para negociação spot, é essencial monitorar de perto a volatilidade e os riscos do mercado, garantindo que sua estratégia de negociação esteja alinhada com seus objetivos de investimento e tolerância ao risco.



