O que é um afiliado MEXC? Comissões altas, zero barreiras

Como uma exchange global líder em criptomoedas, a MEXC mantém forte foco nas negociações Spot e de Futuros, aprimorando continuamente seus produtos. Com anos de experiência no setor, a MEXC se tornou a plataforma preferida por traders de Futuros, graças à sua estrutura de taxas altamente competitiva e à profundidade excepcional do mercado.





Além do desenvolvimento de produtos, a MEXC colabora ativamente com KOLs influentes e criadores de conteúdo para promover o crescimento mútuo e impulsionar um ecossistema de negociação de Futuros saudável e sustentável.









O Programa de Afiliados da MEXC é uma iniciativa de parceria global criada para promover a negociação de Futuros por meio da colaboração com KOLs do setor, criadores de conteúdo e líderes de comunidade.





Ao se tornar um afiliado da MEXC, você pode alinhar-se à nossa missão, refletir nossos valores e promover ativamente a plataforma de negociação da MEXC. Após sua ativação como afiliado, você receberá um código de recomendação exclusivo que poderá ser compartilhado com entusiastas de negociação via artigos, redes sociais ou outros canais promocionais. Para cada usuário ativo que você indicar com sucesso, você receberá uma comissão vitalícia sobre a atividade de negociação dele.





Atenção: A MEXC não aceita negociações nem inscrições de usuários nos seguintes países/regiões: Coreia do Norte, Cuba, Sudão, Síria, Irã, Crimeia, China continental, Indonésia, Singapura, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, entre outros.













Como afiliado da MEXC, você pode maximizar sua influência e ainda aproveitar taxas de comissão superiores à média do setor. Para cada usuário recomendado, você pode ganhar até 70% de comissão, além de 10% adicionais sobre as comissões dos sub-afiliados. Por exemplo: se o Usuário A (recomendação direta sua) gerar $100 em taxas de negociação, você ganha $70. Se o Usuário A recomendarcar o Usuário C, você ainda recebe 10% das taxas geradas pelo Usuário C.









A MEXC oferece um portfólio completo com suporte para 1.291 pares de Futuros, incluindo BTC e ETH, com alavancagem de até 500x, atendendo a diversas estratégias de negociação. Com eventos frequentes de taxas zero e taxas de Futuros bem abaixo da média do setor, os traders de alta frequência se beneficiam com custos reduzidos. Além disso, a profunda liquidez da MEXC reduz significativamente o slippage em ordens grandes, proporcionando um ambiente estável e eficiente.





A MEXC conta com parcerias com mais de 73.000 KOLs em 170+ países e regiões, construindo reconhecimento de marca e confiança. Até o momento, já foram distribuídos mais de 6.200 BTC em comissões aos afiliados — sempre em dia e sem atrasos, consolidando a reputação da MEXC como uma plataforma confiável. A exchange segue padrões internacionais de conformidade financeira, com segregação de fundos em múltiplas camadas e sistemas avançados de controle de risco, garantindo máxima segurança para os ativos dos usuários.













1) Acesse o site oficial da MEXC, faça login e vá até Futuros → Visão geral de futuros









2) Role até o fim da página e encontre a seção de Afiliados. Clique em “Candidate-se agora”.









3) Na página de afiliados, clique em “Ativar status de afiliado”. Preencha as informações solicitadas e clique em “Ativar agora” para concluir sua candidatura.













1) Na página inicial do aplicação da MEXC, toque em “Recomendação”.

2) Role até o fim da página e toque em “Ativar agora” na seção do Programa de Afiliados da MEXC.

3) Preencha as informações solicitadas e toque em “Ativar agora” para concluir sua candidatura.









O Programa de Afiliados da MEXC oferece uma oportunidade imperdível — seja você um KOL, líder de comunidade ou entusiasta cripto, é possível monetizar sua influência promovendo uma plataforma de negociação confiável e de alta qualidade. Junte-se a um líder global e compartilhe o crescimento da economia cripto!





