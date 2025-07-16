O bônus de Copy Trade é um tipo especial de fundo de teste na plataforma MEXC, destinado exclusivamente à a copy trading. Após ser resgatado, o usuário pode utilizá-lo para participar da copy trade deO bônus de Copy Trade é um tipo especial de fundo de teste na plataforma MEXC, destinado exclusivamente à a copy trading. Após ser resgatado, o usuário pode utilizá-lo para participar da copy trade de
Aprender/Guias para iniciantes/Copy Trade/O que são b...Copy Trade?

O que são bônus de Copy Trade?

Iniciante
16 de julho de 2025MEXC
0m
#Básico#Futuros
O bônus de Copy Trade é um tipo especial de fundo de teste na plataforma MEXC, destinado exclusivamente à a copy trading. Após ser resgatado, o usuário pode utilizá-lo para participar da copy trade de Futuros.

1. Como verificar meu bônus de Copy Trade?


Quando você receber um bônus de Copy Trade ou quando ele expirar e for revogado, a MEXC notificará você por e-mail, SMS, mensagens no aplicativo ou notificações push.


Você pode visualizar seus bônus de Copy Trade não utilizados nas seguintes páginas: Meus copy trades, Configurações de parâmetro de copy trade e Editar o montante da copy trade.


2. Como usar meu bônus de Copy Trade?


Ao inserir o valor da sua copy trade, o bônus de copy trade será utilizado primeiro por padrão.

Conforme mostrado no exemplo abaixo, ao definir os parâmetros da copy trade, se você planeja investir um total de 50 USDT, e 20 USDT forem do seu bônus de copy trade, será necessário contribuir com os 30 USDT restantes por conta própria (50 – 20 = 30 USDT).


Além disso, ao aumentar seus fundos de copy trade, se houver um bônus de copy trade disponível em sua conta, ele também será utilizado primeiro por padrão.


3. Regras para uso dos bônus de Copy Trade


1) Ao participar da copy trade, seu bônus de copy trade será utilizado primeiro.

2) O bônus de copy trade pode ser usado como margem para abrir posições, dedução de taxas de negociação, dedução de prejuízos no fechamento e dedução de taxas de financiamento.

4. Observações importantes sobre o uso dos bônus de Copy Trade


1) Utilize seu bônus de copy trade dentro do prazo de validade. Qualquer valor não utilizado expirará automaticamente.

2) Se o usuário receber múltiplos bônus de copy trade, será exibida a data de vencimento do bônus mais recente.


3) O bônus de copy trade é estritamente limitado à copy trade. Ele não pode ser usado em outros tipos de negociação, tampouco é elegível para saque ou transferência. No entanto, qualquer lucro gerado a partir do uso do bônus pode ser sacado ou transferido livremente.

4) Uma vez utilizado, o bônus de copy trade não pode ser revogado. Se você reduzir o valor do investimento durante a copy trade, a parte do bônus já utilizada não será reembolsada.

Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.

