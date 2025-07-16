Revolução Web3 nos eSports começa agora: Gameness lança o token GNESS para criar um novo ecossistema de economia para jogadores





À medida que a tecnologia Web3 continua a transformar setores tradicionais, a inovação blockchain está impulsionando uma revolução disruptiva nos eSports e no universo gamer. A Gameness aproveita seu sistema de token GNESS para criar um ecossistema de ciclo fechado que beneficia jogadores, desenvolvedores e marcas. Como o primeiro token de plataforma lançado inteiramente via exchange descentralizada (DEX), o GNESS é a espinha dorsal do super aplicativo Gameness. Seu modelo comunitário "Achieve-to-Earn" (Conquiste para Ganhar) combina jogos Web3 com inteligência artificial de uma forma totalmente inovadora.





Este artigo explora o valor diferencial da Gameness, suas funcionalidades centrais e os motivos pelos quais o GNESS representa uma oportunidade de investimento promissora no cenário Web3.









Gameness conecta os mundos Web2 e Web3, revitalizando a indústria de eSports com a tecnologia blockchain. Com base na estrutura técnica do projeto antecessor The Academys, a plataforma funde a experiência tradicional de jogos com a inovação Web3. Jogadores são recompensados economicamente e adquirem propriedade real de ativos digitais por meio de conquistas in-game, enquanto marcas e desenvolvedores utilizam ferramentas da plataforma para atrair usuários e aumentar o engajamento.





O conceito central da plataforma é baseado na “co-criação comunitária”, com os seguintes pilares:





Usuários participam de torneios e ganham recompensas por meio de um aplicativo superintuitivo, mantendo sua atividade com recursos como LockNess (staking de tokens) e NessPerience (experiências imersivas).





O lema "AI + Gaming Empower Growth" (IA + Games impulsionam o crescimento) expressa a visão tecnológica da Gameness, usando algoritmos de IA para otimizar a experiência dos jogadores e a gestão dos torneios.









Como token nativo da Gameness, lançado exclusivamente em DEX, o GNESS representa o espírito das finanças descentralizadas (DeFi). Seus principais casos de uso incluem:





Holders de GNESS participam da governança da DAO da Gameness, votando em decisões críticas como regras das ligas de eSports e locais de eventos presenciais, promovendo uma governança verdadeiramente colaborativa.





Com o mecanismo LockNess, os usuários recebem benefícios em camadas conforme o valor e duração do staking. Tanto gamers (B2C) quanto parceiros corporativos (B2B) podem obter rendimentos elevados ao manter GNESS a longo prazo.





Todas as transações da plataforma (como taxas de torneio e compras de NFTs) são realizadas em GNESS, assegurando a circulação contínua do token no ecossistema.





Jogadores recebem tokens GNESS e NFTs colecionáveis por conquistas nos jogos. Esses ativos podem ser armazenados no “Hall da Fama” pessoal ou negociados livremente.





GNESS funciona como um "passaporte" para torneios, bootcamps e encontros presenciais. Usuários de elite (os chamados "Nessies") desbloqueiam privilégios exclusivos com base na quantidade de tokens e NFTs que possuem.









O GNESS possui uma oferta total de 500 milhões de tokens, com uma estrutura projetada para equilibrar incentivos iniciais e sustentabilidade de longo prazo do ecossistema.









Todos os dados de torneios, desempenhos, resultados e estatísticas são registrados on-chain, eliminando fraudes e promovendo um ambiente competitivo justo.





Com operações em 42 países e mais de 6,4 milhões de usuários, a Gameness tem como meta ultrapassar 10 milhões de usuários até o final do ano. Parcerias estratégicas com Binance, The Sandbox, KuCoin, entre outras, impulsionam ainda mais seu crescimento global.





Burak Çevik (Fundador & CEO): Ex-executivo sênior da ESL e Bigpoint, autor de dois livros sobre eSports, combina profundo conhecimento da indústria com uma ampla rede de recursos.

Metin Erduran (Cofundador & CTO): Ex-especialista técnico da Riot Games, liderou o desenvolvimento da arquitetura central da plataforma.

Boğaçhan Aydın (Diretor de Desenvolvimento de Negócios): Investidor veterano em eSports, com histórico comprovado na integração estratégica de recursos.





A equipe reforça que o futuro do GNESS é moldado por cada participante. O verdadeiro motor do projeto é o poder da comunidade.









Com um roteiro estratégico claro, a Gameness avança firmemente em direção a uma posição de liderança na indústria de eSports:

Rodada Seed (2023): Concluiu sua rodada de financiamento inicial e firmou parcerias com marcas como Amazon e Microsoft.

Grandes torneios: Realizou diversos eventos na plataforma Binance, com prêmios que chegam à casa dos milhões de dólares.

Retorno de valor ao jogador: Em entrevistas, o fundador Burak Çevik afirmou que o projeto evoluiu a partir de seu produto de primeira geração, guiado pela missão de retornar valor aos jogadores por meio da tecnologia Web3.









A Gameness, com o lançamento do token GNESS, inaugura um novo capítulo na economia de eSports no universo Web3. Ao combinar o modelo “Achieve-to-Earn”, uma arquitetura blockchain transparente e parcerias de alto nível, a plataforma cria oportunidades vantajosas para jogadores, marcas e investidores. Com lançamento em DEX realizado em abril de 2025, o GNESS está pronto para se tornar o elo fundamental entre os mundos virtual e real, inaugurando uma era de soberania do usuário nos eSports.





O token GNESS já está disponível na MEXC . Para comprar GNESS na MEXC, siga os passos abaixo:





1) Acesse o aplicativo MEXC ou inicie sessão no site oficial

2) Digite GNESS na barra de pesquisa e selecione a negociação Spot

3) Escolha o tipo de ordem, insira a quantidade e o preço desejado, e conclua a transação.









Você também pode visitar a página do evento Airdrop+ da MEXC para participar de eventos de depósito e negociação. Basta concluir algumas tarefas simples para concorrer a recompensas.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter ativos. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para fins de referência e não configura consultoria de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



