Wave: Revolucionando as negociações e as finanças Web3 para a era inteligente on-chain









Wave World (WAV) é o token nativo de um ecossistema abrangente construído na blockchain SUI, oferecendo experiências de negociação, entretenimento e finanças no espaço Web3. Com mais de 3,5 milhões de usuários on-chain, mais de 300 mil endereços ativos diariamente e 500 mil transações por dia, a Wave World demonstra sua força através de um sistema versátil e eficiente.





O projeto foi criado para simplificar a interação dos usuários com carteiras EOA, integrando-se diretamente a plataformas populares como o Telegram. Isso não só expande seu alcance do Web2 para o Web3, como também garante uma experiência fluida e conveniente. A Wave World não é apenas uma plataforma de negociação de tokens, mas também oferece uma ampla gama de utilidades superiores, como:





Agente de negociação com IA: Fornece insights de mercado em tempo real, ajudando os usuários a tomar decisões de negociação precisas.

Meme World: Permite o lançamento e negociação facilitada de memecoins, atingindo milhões de usuários.

Acesso baseado em redes sociais: Permite negociar tokens diretamente por redes sociais, sem necessidade de aplicativos adicionais.

Sniping automático: Executa transações automaticamente com alta precisão, garantindo que os usuários não percam oportunidades de lucro.

Integração com todas as DEXs: Consolida todas as exchanges descentralizadas em uma única plataforma para uma negociação rápida e eficiente.

Negociação segura: Verificação on-chain antes da execução de transações, garantindo um ambiente seguro.





Com a visão de se tornar uma porta de entrada completa tanto para novos usuários quanto para traders profissionais, a Wave World está consolidando sua posição no mercado blockchain, oferecendo múltiplas oportunidades de ganho através de negociação, staking, yield farming e outros produtos financeiros.













A Wave World opera como um ecossistema integrado com diversos serviços, incluindo:

Negociação de tokens : Usuários podem negociar WAV em pares como WAV/USDT em exchanges de renome como a MEXC.

Play-to-earn: Jogos integrados permitem que os jogadores se divirtam e ganhem tokens WAV como recompensa.

DeFi e staking: O sistema DeFi permite que os usuários façam staking, pratiquem yield farming e ganhem renda passiva com produtos financeiros descentralizados.













A Wave World (WAV) possui um fornecimento máximo de 1,000,000,000 WAV, distribuído entre as seguintes categorias:

Rodada seed: 10%

Rodada privada: 12%

Rodada pública: 1,5%

Liquidez: 4%

Ecossistema: 30%

Airdrop (Temporada 1): 10%

Comunidade: 15%

Consultores e contribuintes iniciais: 8%

Equipe: 9,5%









As rodadas Seed, Privada e Pública possuem um período de “cliff” antes do desbloqueio linear. As rodadas seed e privada têm cliff de 12 e 9 meses, respectivamente, enquanto que a rodada pública desbloqueia completamente após 4 meses

Os tokens de liquidez são desbloqueados integralmente no TGE (Token Generation Event), garantindo uma negociação fluida.





Os tokens do ecossistema são desbloqueados gradualmente ao longo de 60 meses, e a temporada 1 de airdrop é totalmente distribuída em 4 meses.





Tokens da comunidade ficam bloqueados por 5 meses e depois são desbloqueados ao longo de 55 meses.





Tokens para consultores, contribuintes iniciais e equipe possuem bloqueio de 1 ano, com liberação gradual ao longo de 24 e 48 meses. Esse mecanismo ajuda a manter o crescimento estável e reduz a pressão de venda no mercado.









Os tokens WAV servem como muito mais do que um simples meio de pagamento: oferecem diversas utilidades tanto para usuários quanto para desenvolvedores dentro do ecossistema:





Moeda principal de pagamento: WAV é a moeda central do ecossistema Wave, utilizada em transações em dApps, jogos play-to-earn, produtos DeFi e na plataforma de trading da Wave.





Taxas de transação e integração com dApps: dApps e jogos de terceiros integrados ao ecossistema Wave precisam utilizar WAV para taxas de transação, criando uma demanda real pelo token.





Geração de lucro e staking: Detentores de WAV podem fazer staking em produtos DeFi da Wave para ganhar juros e recompensas, otimizando a renda passiva.





Acesso exclusivo a memecoins: Através do WavePad e do WaveStaking, os holders de WAV podem ter acesso antecipado a pré-vendas de tokens meme, ampliando oportunidades de investimento antes de listagens públicas.





Mecanismo de recompra e queima: A Wave se compromete a utilizar receitas da plataforma para recomprar e queimar tokens WAV, ajudando a controlar a inflação e aumentar o valor de longo prazo.





Com essas utilidades diversificadas, o WAV deixa de ser apenas um ativo de negociação para se tornar um pilar do crescimento de todo o ecossistema Wave.









A Wave possui um potencial de crescimento significativo, ao expandir seu ecossistema blockchain na rede Sui, integrando DeFi, trading com IA, memecoins e dApps. O projeto pretende também adotar uma funcionalidade multichain, aumentando a liquidez e o alcance global.





O desenvolvimento da negociação com inteligência artificial trará ferramentas de análise de mercado em tempo real, ajudando os usuários a otimizar suas estratégias de negociação. No roadmap futuro, a Wave World se concentrará na expansão de seus dApps, criando uma base sólida para o desenvolvimento sustentável de longo prazo.









Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, aspectos legais, financeiros, contábeis ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representam uma recomendação de compra, venda ou manutenção de quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para fins de referência e não oferece aconselhamento financeiro. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e invista com cautela. A plataforma não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.