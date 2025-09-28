Veja seus pares favoritos de negociação de Futuros na MEXC e acompanhe os movimentos de preços em tempo real no mercado cripto





MEXC oferece uma ampla seleção de pares de Futuros, com suporte a mais de 1.300 pares de negociação e alavancagem ajustável de 1x até 500x. Com taxas de negociação ultrabaixas , a MEXC se consolidou como a plataforma preferida para traders de Futuros. Para ajudar os usuários a navegar entre as inúmeras opções disponíveis, a MEXC disponibiliza o recurso de "Favoritos", facilitando a filtragem e visualização dos pares mais utilizados ou monitorados.









Ao utilizar o recurso "Favoritos", os usuários podem adicionar pares de Futuros importantes ou frequentemente utilizados a uma lista personalizada, permitindo acesso rápido e gerenciamento mais eficiente. As principais vantagens incluem:





Maior eficiência: economize tempo evitando buscas repetidas entre diversos pares de negociação e acesse rapidamente as páginas principais.

Monitoramento facilitado: visualize preços em tempo real, volatilidade e dados de negociação de seus pares selecionados em um só lugar, apoiando decisões mais informadas.

Agrupamento personalizado: no aplicativo, os usuários podem organizar os tokens favoritos em grupos por estratégia ou categoria, facilitando a visualização.

Suporte à tomada de decisão: combinada com os recursos de ordenação e gráficos, sua lista de favoritos torna-se um painel de observação dinâmico, adaptado às suas necessidades.













Futuros e selecione Futuros USDT-M ou Futuros Coin-M. Neste exemplo, utilizaremos Futuros USDT-M. Acesse o site oficial da MEXC e faça login na sua conta. No menu superior, vá atée selecione. Neste exemplo, utilizaremos Futuros USDT-M.





Na página de negociação, passe o cursor sobre o ícone ▼ ao lado do par atual para abrir a lista de pares disponíveis. Clique no ícone ☆ ao lado de um par para adicioná-lo aos favoritos.





Se o par desejado não aparecer, use a barra de pesquisa para encontrá-lo. Após localizar, clique no ícone ☆ para adicioná-lo à sua lista de favoritos.

















Abra o aplicativoda MEXC e inicie sessão na sua conta. Toque em Mercados na parte inferior da tela inicial, vá em Favoritos > Futuros, e toque no botão Adicionar aos Favoritos.





Na barra de busca, digite o nome do par de Futuros que deseja adicionar, como BTC. Em seguida, toque no ícone ☆ ao lado de BTC USDT Perpetual para adicioná-lo à sua lista.





















Na página de negociação de Futuros onde você adicionou seus pares favoritos, clique em Favoritos para exibir os pares selecionados. A página mostra informações detalhadas, como nome do contrato, último preço, variação percentual e volume negociado. Você pode ordenar a lista por último preço, variação de preço ou volume, em ordem crescente ou decrescente.









Você também pode rolar até a parte inferior da página e clicar em ≡ → Favoritos e populares para exibir rapidamente seus pares de Futuros favoritos na parte inferior da tela.





Pares marcados com ★ são seus favoritos, enquanto os marcados com 🔥 estão entre os Futuros mais populares no momento.





Use as setas < e > para navegar e visualizar mais pares de Futuros.









No canto inferior direito da página, clique em Editar para reorganizar seus pares favoritos arrastando-os com o ícone ☰. Também é possível ativar a opção Mostrar Preços para exibir dados de preço antes da variação percentual tanto para pares favoritos quanto para os em alta. Clique em Confirmar para salvar as alterações.













Na página Mercados do aplicativo, você pode visualizar seus pares favoritos em Favoritos → Futuros. A tela exibe dados detalhados, incluindo o nome do par, último preço, variação percentual e volume negociado. É possível ordenar a lista em ordem crescente ou decrescente com base no último preço, variação de preço ou volume de negociação.





Ao tocar no ícone “+” à direita, você pode criar grupos personalizados e categorizar seus pares de Futuros favoritos de acordo com seus próprios critérios. Isso facilita a visualização de dados específicos para diferentes tipos de pares de Futuros.

















A MEXC oferece a negociação de Futuros como um tipo de negociação de derivativos com milhares de criptomoedas como ativos de investimento. Os investidores podem utilizar alavancagem para ampliar seu capital e alcançar os retornos esperados. Isso também exige que os investidores selecionem cuidadosamente os ativos de negociação e o momento de entrada. Portanto, uma plataforma de negociação de Futuros deve fornecer aos usuários uma ampla variedade de pares de negociação, velocidade rápida de listagem e uma capacidade rigorosa de avaliação de projetos. Os produtos de MEXC Futuros são, sem dúvida, a primeira escolha para muitos traders de Futuros. Até julho de 2025, a MEXC já listou mais de 1.300 pares de negociação de Futuros, abrangendo Futuros perpétuos USDT-M, Futuros perpétuos USDC-M e Futuros Coin-M, para atender às diversas necessidades dos usuários com diferentes preferências de negociação.









Na MEXC , a taxa maker para Futuros perpétuos é de 0,00%, e a taxa taker é de 0,02%. Para mais detalhes sobre as taxas da MEXC, consulte a tabela de taxas oficial. As taxas podem variar de acordo com o país e região, portanto, acesse a página de taxas para obter as informações mais precisas.





Comparando as taxas de negociação de contratos perpétuos com margem em USDT disponíveis para usuários comuns, os produtos da MEXC Futuros são altamente competitivos no setor.





Plataforma de negociação MEXC Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Taxa Maker 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% Taxa Taker 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





Os quatro concorrentes listados acima estão entre as 20 maiores exchanges de criptomoedas classificadas pelo CoinMarketCap . Essa comparação direta mostra claramente a vantagem de taxas da MEXC. Considerando apenas as taxas taker, as taxas dos concorrentes variam de 0,045% a 0,06%, ou seja, 2,25 a 3 vezes maiores do que a taxa da MEXC.





Por exemplo, suponha que uma usuária chamada Alice planeje investir 10.000 USDT utilizando alavancagem de 10x, abrindo uma posição como maker e fechando como taker. As taxas que Alice pagaria nessas cinco plataformas (calculadas sobre um valor de posição de 100.000 USDT, desconsiderando variações de preço) seriam:





Plataforma de negociação MEXC Concorrente 1 Concorrente 2 Concorrente 3 Concorrente 4 Taxa Maker (USDT) 0 18 20 20 20 Taxa Taker (USDT) 20 45 50 60 60 Total de taxas (USDT) 20 63 70 80 80





Essa comparação prática de taxas demonstra a vantagem significativa de economia ao negociar Futuros na MEXC.





Além disso, a partir de 22 de julho de 2025, a MEXC lançou o evento Festa do Trader com Taxa 0 , no qual mais de 140 pares de negociação de Futuros contam com taxas maker e taker zeradas, oferecendo benefícios abrangentes para usuários em todo o mundo.





Se você é usuário do ecossistema Solana , também pode participar do evento Mês do Ecossistema Solana, negociando tokens da rede Solana com taxas zero e fazendo staking de SOL com retorno de até 999% APR.









Desde sua fundação, a MEXC tem sido elogiada por descobrir projetos de alta qualidade e listar rapidamente novos tokens. Com anos de experiência no setor e uma reputação sólida, a MEXC acumulou milhões de usuários e se tornou a primeira escolha para muitos traders iniciantes e experientes, operando em mais de 170 países e regiões ao redor do mundo.

A grande base de usuários garante excelente profundidade de mercado para os produtos da MEXC Futuros, níveis de contrato equilibrados e preços justos e transparentes. Nas últimas 24 horas, o volume de negociação de Futuros na MEXC ultrapassou 40,6 bilhões de USD . Essa profundidade garante negociações suaves durante condições extremas de mercado e ajuda a evitar liquidações inesperadas. (Nota: Dados de 22 de julho de 2025, segundo CoinMarketCap)









Tomando como exemplo o par de negociação BTCUSDT , ao calcular o volume total de ordens limitadas dentro de ±5 pontos-base ao redor do preço médio no livro de ordens de Futuros BTCUSDT, a MEXC apresenta aproximadamente 79,57 milhões de USDT, enquanto outro concorrente global entre os três principais registra cerca de 18,42 milhões de USDT. A profundidade da MEXC é aproximadamente 4,3 vezes maior do que a do líder do setor.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, tributação, jurídico, financeiro, contábil, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem representam recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece estas informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e aja com cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.







