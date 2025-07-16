Unite: A solução blockchain Layer 3 de próxima geração para jogos móveis









Unite é uma solução blockchain de Layer 3 desenvolvida especialmente para jogos móveis em larga escala, com o objetivo de transformar o cenário dos games Web3 para dispositivos móveis. A plataforma combina a segurança e descentralização das redes Layer 1 e Layer 2 com a velocidade e eficiência da Layer 3, proporcionando aos desenvolvedores um ambiente otimizado para experiências de jogo imersivas e escaláveis, elevando o potencial dos jogos em blockchain a um novo patamar.





A Unite foca em aprimorar a experiência dos jogadores por meio de recursos de ganhos dentro do jogo, oferecendo uma solução completa de L3 que abrange a infraestrutura blockchain, o cliente do jogo e o ecossistema, além de estabelecer uma infraestrutura física descentralizada (DePin) com base em bilhões de dispositivos móveis ativos diariamente ao redor do mundo.





Como uma cadeia L3 projetada com um propósito específico, a Unite adota a tecnologia de Rollup otimista para oferecer alta escalabilidade, confirmações de transações quase instantâneas e taxas de gas extremamente baixas. Suas taxas otimizadas e limitações de contratos, somadas à compatibilidade com a EVM, permitem que desenvolvedores criem mundos de jogo ricos e complexos, com integração perfeita a redes descentralizadas. Com uma filosofia de design pensada exclusivamente para o ambiente mobile e uma arquitetura técnica avançada, a Unite está pronta para redefinir o futuro dos jogos Web3 em dispositivos móveis, oferecendo aos jogadores do mundo todo uma experiência única de jogo.









A Unite Mainnet foi construída sobre a blockchain Base e representa uma solução de Layer 3 de alto desempenho, projetada para lidar com grandes volumes de transações, oferecer taxas de gas ultrabaixas e garantir segurança robusta, oferecendo uma solução para atender às necessidades dos jogos móveis em massa da nova geração Web3.





Com escalabilidade excepcional, a Unite Mainnet é ideal para dApps que exigem interações frequentes, como jogos móveis com dezenas de milhões de usuários ativos diariamente. Essa capacidade estabelece as bases para inovações revolucionárias nos jogos blockchain.





Taxas de gas extremamente baixas : A partir de apenas 21.000 Wei (aproximadamente $0,000000000084 por transação).

Parcerias estratégicas: A Unite L3 colabora com Alchemy e Syndicate, e faz parte da comunidade Metabased, construída sobre o Arbitrum Orbit. Ao utilizar o Metabased Sequencer, a Unite consegue escalar para um número ilimitado de shards e oferecer suporte a uma quantidade ilimitada de jogos, garantindo alto desempenho para cada um enquanto mantém a interoperabilidade com a Unite Mainnet e os parceiros do ecossistema Metabased.









A UNITE é o token nativo da blockchain Unite e o elemento central do ecossistema de jogos móveis da plataforma. O fornecimento total de tokens UNITE é de 30 bilhões, com a seguinte distribuição:









Categoria Alocação Detalhes Desenvolvimento da comunidade 30% 30% dos tokens são destinados ao desenvolvimento da comunidade para garantir que o ecossistema Unite permaneça vibrante, atrativo e inclusivo. Esses fundos apoiarão diversas iniciativas como eventos comunitários, airdrops de tokens e campanhas de marketing, que são essenciais para atrair novos usuários e fortalecer o senso de pertencimento entre os membros existentes. Ecossistema

25% Os tokens designados para o ecossistema darão suporte ao desenvolvimento e à expansão da plataforma Unite, incluindo parcerias, integrações e colaborações com outros projetos no espaço Web3. Esses recursos garantirão que a Unite continue na vanguarda da inovação, aproveitando as vantagens do ecossistema descentralizado para entregar valor contínuo aos usuários. Investidores 20% 20% dos tokens serão alocados para investidores que apoiam a visão e o desenvolvimento da Unite. Essa alocação oferece os recursos necessários para o crescimento contínuo do projeto, assegurando sua sustentabilidade a longo prazo. Equipe 19,9% A alocação para a equipe reconhece o trabalho árduo e a dedicação dos membros do projeto. Esses fundos servirão para motivar a equipe a continuar promovendo inovação e desenvolvimento no ecossistema Unite, garantindo que a plataforma permaneça competitiva no dinâmico cenário dos jogos Web3 e centrada no usuário. Reserva de tesouro 5,1% A reserva do tesouro funciona como o fundo de reserva da Unite, oferecendo flexibilidade e estabilidade em caso de oscilações de mercado ou imprevistos. Esses fundos apoiarão metas de longo prazo como pesquisa e desenvolvimento, melhorias na infraestrutura e investimentos estratégicos.













Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, tributos, questões legais, financeiras, contábeis, consultorias ou quaisquer outros serviços relacionados, nem representa uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender plenamente os riscos envolvidos e invista com cautela, pois todas as decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.