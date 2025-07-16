Unite: A solução blockchain Layer 3 de próxima geração para jogos móveis

Categoria
Alocação
Detalhes
Desenvolvimento da comunidade
30%
30% dos tokens são destinados ao desenvolvimento da comunidade para garantir que o ecossistema Unite permaneça vibrante, atrativo e inclusivo. Esses fundos apoiarão diversas iniciativas como eventos comunitários, airdrops de tokens e campanhas de marketing, que são essenciais para atrair novos usuários e fortalecer o senso de pertencimento entre os membros existentes.
Ecossistema
25%
Os tokens designados para o ecossistema darão suporte ao desenvolvimento e à expansão da plataforma Unite, incluindo parcerias, integrações e colaborações com outros projetos no espaço Web3. Esses recursos garantirão que a Unite continue na vanguarda da inovação, aproveitando as vantagens do ecossistema descentralizado para entregar valor contínuo aos usuários.
Investidores
20%
20% dos tokens serão alocados para investidores que apoiam a visão e o desenvolvimento da Unite. Essa alocação oferece os recursos necessários para o crescimento contínuo do projeto, assegurando sua sustentabilidade a longo prazo.
Equipe
19,9%
A alocação para a equipe reconhece o trabalho árduo e a dedicação dos membros do projeto. Esses fundos servirão para motivar a equipe a continuar promovendo inovação e desenvolvimento no ecossistema Unite, garantindo que a plataforma permaneça competitiva no dinâmico cenário dos jogos Web3 e centrada no usuário.
Reserva de tesouro
5,1%
A reserva do tesouro funciona como o fundo de reserva da Unite, oferecendo flexibilidade e estabilidade em caso de oscilações de mercado ou imprevistos. Esses fundos apoiarão metas de longo prazo como pesquisa e desenvolvimento, melhorias na infraestrutura e investimentos estratégicos.
