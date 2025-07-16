Jantar cripto de Trump: manobra política ou jogada de poder no mundo cripto?

Em 22 de maio de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, realizou um prestigiado “Jantar Cripto” no National Golf Club, na Virgínia, movimentando a comunidade cripto global. O evento foi aberto exclEm 22 de maio de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, realizou um prestigiado “Jantar Cripto” no National Golf Club, na Virgínia, movimentando a comunidade cripto global. O evento foi aberto excl
16 de julho de 2025MEXC
Em 22 de maio de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, realizou um prestigiado “Jantar Cripto” no National Golf Club, na Virgínia, movimentando a comunidade cripto global. O evento foi aberto exclusivamente para os 220 principais detentores do token TRUMP, e rapidamente se tornou um ponto de colisão entre Washington, Wall Street e o mundo Web3. Ele destacou os laços cada vez mais estreitos entre a criptomoeda e a política, ao mesmo tempo em que gerou polêmica ética e jurídica.

1. O preço do ingresso: um token milionário para um lugar à mesa


O jantar teria sido co-organizado pela CIC Digital LLC e Fight Fight Fight LLC, ambas ligadas à família Trump. Foi promovido como “o convite mais exclusivo do mundo”, oferecendo aos participantes uma rara oportunidade de ouvir Trump falar sobre o futuro das criptomoedas.

O critério de entrada era claro: apenas os 220 principais holders do memecoin oficial Trump (TRUMP) poderiam participar. Em média, cada convidado gastou cerca de $1,78 milhão em TRUMP para se qualificar. A maior carteira teria investido quase $40 milhões. Na prática, foi um leilão por um assento na elite cripto.

Embora não tenha havido cobrança direta em dólares, esse modelo contornou efetivamente as normas tradicionais de arrecadação política por meio de um novo paradigma triplo: acesso via token, mecânica de valorização e visibilidade viral.

2. Dentro do evento: elite cripto em conversa privada com Trump


De acordo com relatos do The Wall Street Journal e da BlockBeats, o jantar seguiu o clássico modelo fechado de marketing de elite: Trump realizou uma conversa privada com 25 dos principais holders do token, seguida de um discurso para todos os convidados.

Seus principais pontos foram:

  • Compromisso de “encerrar a repressão da administração Biden ao setor cripto”
  • Declaração firme de que “Web3 é parte vital da estratégia nacional americana”

A lista de convidados incluía executivos de grandes VCs de blockchain, representantes de corretoras, artistas de NFTs e até o astro da NBA JaVale McGee - sinalizando a convergência crescente entre capital tradicional e o universo cripto.

3. O projeto revelado: token controlado pela família gera controvérsia


O token TRUMP não é um memecoin comunitário - ele foi emitido e controlado diretamente pela equipe de Trump.

As empresas organizadoras, CIC Digital LLC e Fight Fight Fight LLC, são efetivamente controladas pela família Trump e cobram uma taxa de 1% a 2% em cada transação do token. Dados on-chain mostram que, apenas no último mês, a equipe de Trump embolsou mais de $2 milhões com essas taxas.

Mais polêmico ainda: suspeita-se que a família Trump ainda detenha mais de 80% do fornecimento circulante do token, criando um ciclo fechado onde o preço do token impulsiona a influência política, que por sua vez amplia o poder de arrecadação. Críticos argumentam que isso não é apenas uma versão sofisticada de frontrunning cripto - pode configurar suborno de fato ou violação das leis de financiamento de campanha, segundo parlamentares dos EUA.

4. Tempestade política: democratas pedem investigação


Enquanto a comunidade cripto debate se a fusão entre política e tokens pode iniciar o próximo bull run, os democratas já estão reagindo.

O senador Chris Murphy e outros pediram formalmente ao Departamento de Justiça que investigue o token TRUMP e o jantar, citando preocupações como:

  • Possível violação da Lei Federal Antissuborno
  • Evasão de limites e regras de transparência de doações políticas
  • Risco de contribuições estrangeiras em criptoativos, possivelmente violando a Cláusula de Emolumentos Estrangeiros

Vale notar que a lista completa de convidados nunca foi divulgada, alimentando especulações sobre lavagem de dinheiro com cripto, lobby oculto e acordos políticos nos bastidores.

5. Frenesi no mercado: memecoins disparam


Apesar da polêmica, o mercado reagiu de forma direta: o token TRUMP disparou 60% por volta do evento, com volume de negociação de 24h ultrapassando $ 200 milhões - figurando entre os 3 maiores memecoins do mundo.

Mais importante ainda, o evento desencadeou um rali em outros memecoins políticos:

  • BODEN (temático de Biden) subiu 35%
  • KAMA (Simpson Harris) e RFK (Robert F. Kennedy Jr.) também registraram picos
  • Uma onda de NFTs com temática política dobrou de valor da noite para o dia

Estaria esse momento marcando a transição dos memecoins de narrativas sem sentido para ferramentas políticas? O mercado e os reguladores podem em breve enfrentar esse novo paradigma.

6. Reflexão mais profunda: quem realmente está usando a tecnologia cripto?


De uma perspectiva técnica, o jantar de Trump marcou uma transição dos experimentos descentralizados para a mobilização política hipercentralizada. Foi tanto uma ruptura com o financiamento de campanha tradicional quanto uma amostra das zonas cinzentas da indústria cripto. Independentemente do apoio a Trump, esse cruzamento entre blockchain e eleição presidencial levanta questões críticas:

  • A blockchain é uma ferramenta para descentralizar poder ou apenas um novo meio de concentrá-lo?
  • Quando ter tokens equivale a ter poder, sistemas “sem confiança” podem evitar se tornar sistemas “de confiança em pessoas”?
  • Sem regulação clara, o Web3 se tornará um kit de extração turbinado para políticos?

Não foi apenas um espetáculo de Trump - foi um espelho do futuro da cripto.

Dos mercados à política, o Web3 está sendo redefinido: Ainda é um instrumento de descentralização, ou apenas mais um palco para disputas de poder? O jantar cripto de Trump não é o fim - é um alerta. Quando a tecnologia é politizada, devemos voltar à pergunta fundamental da cripto: Em quem devemos confiar?

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões de investimento e seus resultados são de inteira responsabilidade do usuário.

