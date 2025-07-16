Explosão do ecossistema TON: MEXC inicia campanha de verão com distribuição de 1 milhão de TON

O mundo blockchain está novamente passando por transformações, e o ecossistema TON vem ganhando rapidamente os holofotes do mercado. Com o crescimento expressivo de usuários, expansão do ecossistema e valorização do token, cada movimento da TON atrai atenção significativa dos investidores.









O ecossistema TON está vivenciando um período de expansão. O preço do TON subiu recentemente, atingindo uma máxima de 3.6 USDT, com volume de negociação de 24 horas superior a 200 milhões de USDT. A atividade do mercado e a liquidez permanecem fortes.













A MEXC, uma exchange de criptomoedas reconhecida globalmente, vem expandindo ativamente sua atuação dentro do ecossistema TON. Em 2023, a MEXC Ventures anunciou um investimento estratégico na TON com o objetivo de explorar o desenvolvimento do ecossistema blockchain de forma conjunta, construindo um ciclo completo do trading à aplicação. Desde então, as duas partes vêm trabalhando juntas para impulsionar o crescimento de usuários da carteira integrada ao Telegram, TON Space. Em paralelo, a MEXC lançou uma zona de negociação com taxa zero para TON, reduzindo significativamente a barreira de entrada e apoiando a expansão do ecossistema.









Para facilitar o engajamento e os benefícios dos usuários com o ecossistema TON, a MEXC está lançando múltiplos eventos entre 21 de maio de 2025, às 11:00 (UTC-3) e 20 de junho de 2025, às 11:00 (UTC-3).





TON/USDC, Durante o período do evento, os usuários da MEXC poderão negociar com taxa zero os seguintes pares de Spot: TON/USDT TON/EUR , além disso, TONUSDT Futuros também terá taxas de negociação zeradas. Saques de TON USDE e outros tokens da rede TON também serão isentos de taxa.





Durante o evento, novos usuários que fizerem staking de TON poderão acessar até 400% APR.





A rede TON agora oferece suporte para depósitos e saques de USDE . Durante o evento, usuários com pelo menos 0.1 USDE na carteira Spot poderão obter até 8% APR diariamente.





Usuários que concluirem as tarefas de negociação Spot de TON durante o evento poderão ganhar parte de um prêmio total de 32,500 TON, com base no volume negociado.





Durante o evento, ao realizar pelo menos uma negociação de TONUSDT Futuros , o usuário se qualifica para a tarefa de "Bônus de boas-vindas para novos usuários de Futuros", com 50,000 USDT em bônus. Além disso, ao participar da tabela de classificação de Futuros, os usuários terão a chance de ganhar outros 50,000 USDT em bônus.





"Triunfo TON" e aproveite recompensas exclusivas e tarefas emocionantes! Participe do eventoe aproveite recompensas exclusivas e tarefas emocionantes!





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem representa uma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para fins de referência e não constitui recomendação de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de total responsabilidade do usuário.



