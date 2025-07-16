Guia do utilizador TON DeFi: Como obter rendimentos em criptodólares

Com o lançamento oficial do protocolo de rendimento estável da Ethereum Ethena, na rede TON , o ecossistema TON DeFi expandiu-se significativamente. Utilizando USDe (criptodólares on-chain) e a sua forma de staking tsUSDe, os usuários podem participar em finanças descentralizadas (DeFi) e obter retornos consideráveis sem enfrentar riscos elevados de volatilidade. Esta inovação não só reduz a barreira de entrada para novos participantes, como também fornece à TON infraestrutura crítica para uma camada de ativos estáveis.





Este artigo explicará detalhadamente como utilizar o TON DeFi sob quatro perspectivas: seleção de carteira, aquisição de ativos, processo de staking e estratégias de rendimento, ajudando os usuários a acessar eficientemente ao sistema de rendimento estável on-chain.









Antes de participar no TON DeFi, os usuários precisam de selecionar uma carteira mainstream que suporte TON, incluindo principalmente:





TON Space (carteira nativa do Telegram @Wallet) : Acessível através da secção "Wallet" nas definições do Telegram ou pesquisando "@Wallet".

MyTonWallet : Disponível através do download da aplicação ou acedendo à mini-app enviando uma mensagem a "@MyApp" no Telegram.

TonHub : Baixe diretamente a aplicação da carteira TonHub.

TONKeeper: Acesso através do download da aplicação TONKeeper ou enviando uma mensagem a @TonKeeper no Telegram.





Todas estas carteiras suportam a recebimento de USDe e tsUSDe e integram funcionalidades de staking DeFi.









USDe é um ativo USD on-chain emitido pelo protocolo Ethena. Os usuários podem adquirir USDe através dos seguintes três métodos:





Bridging cross-chain: Os usuários podem comprar USDe na Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana ou Base e transferi-lo para a rede TON via LayerZero e : Os usuários podem comprar USDe na Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana ou Base e transferi-lo para a rede TON via LayerZero e Stargate.





Compra direta na TON: Os usuários podem utilizar a funcionalidade de swap integrada nas carteiras ou conectar-se a exchanges descentralizadas (como DeDust e StonFi) para trocar USDT ou outros ativos diretamente por USDe.





Saque via exchanges centralizadas: Após a compra de USDe em plataformas suportadas como a Após a compra de USDe em plataformas suportadas como a MEXC, os usuários podem sacar diretamente para as suas carteiras auto-custodiadas TON, como TON Space ou TONKeeper.





Nota: Certifique-se de ter tokens TON preparados antecipadamente para cobrir as taxas de transação da rede durante as operações.









tsUSDe é um ativo certificado de rendimento recebido quando os usuários fazem staking de USDe no protocolo Ethena para participar no mecanismo de rendimento estável. O processo de aquisição varia ligeiramente consoante a carteira utilizada:





TON Space: Os usuários acedem à secção USDe dentro da carteira, entram na área Ethena Staking e clicam em "Stake" ou "Start Earning" para converter USDe em tsUSDe.

MyTonWallet: Ao clicar no saldo de USDe ou no botão "Earn", os usuários entram na interface de staking para completar a conversão de USDe para tsUSDe.

TonHub : Dentro da secção "Earnings", clique em "Start Earning", selecione USDe e depois clique em "Top Up" para fazer staking. Dentro da secção "Earnings", clique em "Start Earning", selecione USDe e depois clique em "Top Up" para fazer staking.

TONKeeper: Os usuários da Os usuários da TONKeeper precisam de utilizar uma aplicação de staking dedicada fornecida pela StonFi . Dentro desta app, podem fazer staking do USDe existente ou comprar USDe utilizando USDT diretamente na aplicação e fazer staking para receber tsUSDe. Após o staking, o tsUSDe aparecerá automaticamente na carteira sem passos adicionais.









O protocolo Ethena na TON oferece ativos estáveis e um caminho completo de rendimento através de tsUSDe e módulos de liquidez. Os usuários podem escolher entre as seguintes três estratégias, consoante a preferência de risco e facilidade de operação, para obter retornos on-chain:









tsUSDe é um ativo nativo com juros que acumula recompensas do protocolo automaticamente:





Os rendimentos são distribuídos a cada 8 horas, com uma taxa anualizada base atual de aproximadamente 8%.

Incentivos adicionais em Toncoin (TON) podem ser obtidos através de vinculação de carteira ou interações de incentivo, aumentando o rendimento anualizado total para 15%–20%.

Plataformas suportadas incluem TON Space, MyTonWallet, TonHub e TONKeeper.













Utilize a funcionalidade @Wallet no Telegram para depositar USDT em vaults suportados pela Ethena, fazer staking e receber rendimentos periódicos.

Não são necessárias swaps ou conversões cross-chain complexas, tornando-o amigável para iniciantes com retornos estáveis.













Os usuários podem emparelhar USDe ou tsUSDe com USDT e fornecer liquidez em exchanges descentralizadas como StonFi e DeDust para obter:





Taxas de transação.

Incentivos do protocolo Ethena.

Incentivos de liquidez em Toncoin (sujeitos a calendários de atividade).





Nota: Certifique-se de ter ativos equivalentes na sua carteira ao adicionar liquidez para minimizar o slippage.









Perguntas Respostas Como podem os usuários adquirir USDe na rede TON? USDe pode ser adquirido através de levantamentos em exchanges centralizadas, bridging cross-chain ou swaps de ativos diretamente na rede TON. Qual é o processo para obter tsUSDe? tsUSDe é obtido exclusivamente através do staking de USDe em carteiras TON suportadas; não é possível mintar tsUSDe diretamente. Quais métodos qualificam para obter recompensas por fazer hold de tsUSDe? As recompensas por manter tsUSDe aplicam-se apenas a ativos armazenados em carteiras mainstream suportadas; exchanges descentralizadas ou endereços sem custódia não são elegíveis.









A implementação da Ethena na rede TON marca um passo significativo para a adoção mainstream de ativos de rendimento estável nos ecossistemas blockchain. Através de USDe e tsUSDe, os usuários podem participar no DeFi e obter retornos on-chain sem enfrentar riscos elevados de volatilidade. Isto não só reduz a barreira de entrada, como também aumenta a composabilidade e valor prático dos ativos on-chain.





Com os contínuos melhoramentos na infraestrutura de carteiras TON, tecnologia de bridging cross-chain e protocolos DeFi, a Ethena está preparada para se tornar uma solução chave de ativos estáveis dentro da rede TON. Para usuários que procuram rendimentos estáveis através de ativos USD on-chain, agora é um momento pivotal para se envolverem com o TON DeFi.



