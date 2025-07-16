Guia do utilizador TON DeFi: Como obter rendimentos em criptodólares

Com o lançamento oficial do protocolo de rendimento estável da Ethereum, Ethena, na rede TON, o ecossistema TON DeFi expandiu-se significativamente. Utilizando USDe (criptodólares on-chain) e a sua forma de staking tsUSDe, os usuários podem participar em finanças descentralizadas (DeFi) e obter retornos consideráveis sem enfrentar riscos elevados de volatilidade. Esta inovação não só reduz a barreira de entrada para novos participantes, como também fornece à TON infraestrutura crítica para uma camada de ativos estáveis.
Este artigo explicará detalhadamente como utilizar o TON DeFi sob quatro perspectivas: seleção de carteira, aquisição de ativos, processo de staking e estratégias de rendimento, ajudando os usuários a acessar eficientemente ao sistema de rendimento estável on-chain.
Antes de participar no TON DeFi, os usuários precisam de selecionar uma carteira mainstream que suporte TON, incluindo principalmente:
TON Space (carteira nativa do Telegram @Wallet): Acessível através da secção "Wallet" nas definições do Telegram ou pesquisando "@Wallet".
MyTonWallet: Disponível através do download da aplicação ou acedendo à mini-app enviando uma mensagem a "@MyApp" no Telegram.
TonHub: Baixe diretamente a aplicação da carteira TonHub.
TONKeeper: Acesso através do download da aplicação TONKeeper ou enviando uma mensagem a @TonKeeper no Telegram.
Todas estas carteiras suportam a recebimento de USDe e tsUSDe e integram funcionalidades de staking DeFi. USDe é um ativo USD on-chain emitido pelo protocolo Ethena. Os usuários podem adquirir USDe através dos seguintes três métodos: Bridging cross-chain: Os usuários podem comprar USDe na Ethereum Mainnet, Arbitrum, Solana ou Base e transferi-lo para a rede TON via LayerZero e Stargate. Saque via exchanges centralizadas: Após a compra de USDe em plataformas suportadas como a MEXC, os usuários podem sacar diretamente para as suas carteiras auto-custodiadas TON, como TON Space ou TONKeeper.
Nota: Certifique-se de ter tokens TON preparados antecipadamente para cobrir as taxas de transação da rede durante as operações.
tsUSDe é um ativo certificado de rendimento recebido quando os usuários fazem staking de USDe no protocolo Ethena para participar no mecanismo de rendimento estável. O processo de aquisição varia ligeiramente consoante a carteira utilizada:
TON Space: Os usuários acedem à secção USDe dentro da carteira, entram na área Ethena Staking e clicam em "Stake" ou "Start Earning" para converter USDe em tsUSDe.
MyTonWallet: Ao clicar no saldo de USDe ou no botão "Earn", os usuários entram na interface de staking para completar a conversão de USDe para tsUSDe.
TonHub: Dentro da secção "Earnings", clique em "Start Earning", selecione USDe e depois clique em "Top Up" para fazer staking. TONKeeper: Os usuários da TONKeeper precisam de utilizar uma aplicação de staking dedicada fornecida pela StonFi. Dentro desta app, podem fazer staking do USDe existente ou comprar USDe utilizando USDT diretamente na aplicação e fazer staking para receber tsUSDe. Após o staking, o tsUSDe aparecerá automaticamente na carteira sem passos adicionais.
O protocolo Ethena na TON oferece ativos estáveis e um caminho completo de rendimento através de tsUSDe e módulos de liquidez. Os usuários podem escolher entre as seguintes três estratégias, consoante a preferência de risco e facilidade de operação, para obter retornos on-chain:
tsUSDe é um ativo nativo com juros que acumula recompensas do protocolo automaticamente:
Os rendimentos são distribuídos a cada 8 horas, com uma taxa anualizada base atual de aproximadamente 8%.
Incentivos adicionais em Toncoin (TON) podem ser obtidos através de vinculação de carteira ou interações de incentivo, aumentando o rendimento anualizado total para 15%–20%.
Plataformas suportadas incluem TON Space, MyTonWallet, TonHub e TONKeeper.
Utilize a funcionalidade @Wallet no Telegram para depositar USDT em vaults suportados pela Ethena, fazer staking e receber rendimentos periódicos.
Não são necessárias swaps ou conversões cross-chain complexas, tornando-o amigável para iniciantes com retornos estáveis.
Os usuários podem emparelhar USDe ou tsUSDe com USDT e fornecer liquidez em exchanges descentralizadas como StonFi e DeDust para obter:
Nota: Certifique-se de ter ativos equivalentes na sua carteira ao adicionar liquidez para minimizar o slippage.
Perguntas
Respostas
Como podem os usuários adquirir USDe na rede TON?
USDe pode ser adquirido através de levantamentos em exchanges centralizadas, bridging cross-chain ou swaps de ativos diretamente na rede TON.
Qual é o processo para obter tsUSDe?
tsUSDe é obtido exclusivamente através do staking de USDe em carteiras TON suportadas; não é possível mintar tsUSDe diretamente.
Quais métodos qualificam para obter recompensas por fazer hold de tsUSDe?
As recompensas por manter tsUSDe aplicam-se apenas a ativos armazenados em carteiras mainstream suportadas; exchanges descentralizadas ou endereços sem custódia não são elegíveis.
A implementação da Ethena na rede TON marca um passo significativo para a adoção mainstream de ativos de rendimento estável nos ecossistemas blockchain. Através de USDe e tsUSDe, os usuários podem participar no DeFi e obter retornos on-chain sem enfrentar riscos elevados de volatilidade. Isto não só reduz a barreira de entrada, como também aumenta a composabilidade e valor prático dos ativos on-chain.
Com os contínuos melhoramentos na infraestrutura de carteiras TON, tecnologia de bridging cross-chain e protocolos DeFi, a Ethena está preparada para se tornar uma solução chave de ativos estáveis dentro da rede TON. Para usuários que procuram rendimentos estáveis através de ativos USD on-chain, agora é um momento pivotal para se envolverem com o TON DeFi.
