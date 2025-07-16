TOKYO BEAST: Uma nova era do IP de entretenimento que une o virtual e a realidade

Tokyo Beast é o primeiro projeto de IP de Entretenimento Cripto desenvolvido por uma renomada equipe japonesa de criação de jogos. A plataforma integra ativos em blockchain, criação de propriedade intelectual e conteúdo de entretenimento em uma experiência voltada para o futuro. Aqui, os NFTs se transformam em formas de vida digitais com identidades e destinos únicos, deixando de ser itens meramente colecionáveis. Cada jogador ajudar a construir o ecossistema emergente de entretenimento cripto.





A evolução dentro do jogo e o domínio do destino na blockchain marcam o início de uma revolução no entretenimento impulsionada pela Web3.









TOKYO BEAST é o título principal do projeto de IP de Entretenimento Cripto, que combina tecnologias Web2 e Web3 para construir um ecossistema de entretenimento que une potencial de investimento com uma jogabilidade imersiva. O projeto apresenta uma estrutura com arquitetura dupla: BASE, voltada para o cultivo de ativos on-chain, e TRIALS, voltada para a participação em conteúdo.





Essa estrutura oferece aos jogadores propriedade real de ativos na blockchain, ao mesmo tempo em que proporciona experiências de jogo de alta qualidade. No centro do ecossistema está o TOKYO GAMES TOKEN (TGT) , que conecta todos os componentes de entretenimento, mecanismos de ativos e futuros lançamentos de jogos AAA, criando uma plataforma de cripto-entretenimento escalável e sustentável.









TOKYO BEAST é mais do que apenas um jogo. É um ecossistema completo composto por dois sistemas interconectados:





Sistema BASE: Focado na gestão de ativos dentro do jogo, fornecendo aos jogadores recursos de cultivar NFTs BEAST, adquirir recursos e negociar ativos.

Sistema TRIALS: Focado em jogabilidade competitiva e interativa, incluindo batalhas PvP, previsões de partidas e desafios de torneios.





Esses dois sistemas funcionam de forma independente, mas se conectam de maneira orgânica, oferecendo aos jogadores uma experiência dupla: curtir o jogo sem possuir tokens, manter tokens sem jogar ativamente ou combinar ambos para maximizar recompensas e diversão.









A equipe de desenvolvimento do TOKYO BEAST reúne membros-chave dos principais estúdios japoneses de jogos para console e dispositivos móveis, todos com experiência em títulos renomados, tanto no Japão quanto no exterior. Eles possuem uma expertise excepcional em criação de mundos e desenvolvimento de conteúdo. Apoiado por um orçamento ambicioso, o projeto tem como objetivo entregar a primeira IP Web3 de grande escala cuja qualidade de conteúdo rivaliza com as principais produções Web2.









A visão de TOKYO BEAST vai além de ser apenas um jogo Web3, o projeto busca se tornar uma IP de entretenimento verdadeiramente nativa do universo cripto. Sua missão inclui:





Romper as barreiras entre Web2 e Web3

Equilibrar entretenimento imersivo com retorno sobre investimento

Entregar uma experiência futura onde "o jogo é o ativo e a IP é a marca"









Como principal ativo do TOKYO BEAST e de toda a plataforma TGT , o TGT não apenas incorpora o valor intrínseco do ecossistema, como também viabiliza uma ampla gama de usos funcionais em todo o ecossistema.









Os jogadores podem usar TGT para adquirir os dois principais tokens do jogo, Jewels(Jóias) e Gems(Gemas), que são utilizados para aprimorar personagens, comprar itens, desbloquear funcionalidades e realizar outras atividades essenciais da jogabilidade.









Os holders podem ganhar recompensas duplas ao fazer staking de TGT:





Ganhe recompensas de staking de TGT

Ganhe uma chance de receber NFTs raros de BEAST RAWDISK





Esse mecanismo aumenta os incentivos para manter o TGT a longo prazo, elevando sua escassez e o valor em circulação.









O projeto destina uma parte da receita obtida com a venda de tokens do jogo para recomprar TGT, criando um ciclo de valor fechado e um modelo deflacionário que sustenta o preço de mercado do token.





Nota: O TGT é emitido pela Play3 Ltd.; a equipe de desenvolvimento de TOKYO BEAST não é diretamente responsável por nenhum aspecto relacionado ao TGT.









TOKYO BEAST é o pilar central do ecossistema ampliado da plataforma TGT, estendendo a utilidade do token por meio de diversos módulos de conteúdo:





CLASH: Interações Diárias de Previsão: Além das "Palpites do Campeão" aos fins de semana, os jogadores podem participar de previsões diárias durante a semana, fazendo stake de TGT para fazer palpites e misturando conteúdo com engajamento em ativos .

FUSION: Colaborações de NFT Co-branded: Parcerias com projetos populares de NFT, animes e franquias de jogos para lançar juntos o "BEAST NFTs", aumentando seu apelo cultural e valor colecionável.

ITEMIZE: Produtos físicos: Desenvolvimento de roupas, acessórios e outros produtos temáticos de Tokyo Beast, permitindo que os usuários mostrem sua identidade virtual no mundo real .

CARDS: Batalhas com cartas físicas colecionáveis Transformação dos personagens BEAST em cartas colecionáveis físicas, permitindo que os usuários as colecionem e participem de jogos competitivos leves, conectando o online ao offline.

ANIMATION: Expansão da narrativa visual: Produção de conteúdo animado e outras mídias visuais para aprofundar a história do mundo e dos personagens de Tokyo Beast, preenchendo lacunas narrativas não exploradas no gameplay do TRIALS.

PARTY: Eventos offline da comunidade: Organização de grandes eventos presenciais, como sessões coletivas e encontros VIP exclusivos para detentores de NFT, fortalecendo os laços da comunidade e os rituais do projeto.

SPACE: Lojas conceitos temáticas e parcerias: Lançamento de lojas conceito com a marca Tokyo Beast e colaborações com marcas comerciais tradicionais, reduzindo as barreiras de entrada para o envolvimento com o Web3.









TOKYO BEAST combina entretenimento, cultura e criptoativos em uma única plataforma. O projeto atua tanto como uma propriedade intelectual (IP) quanto como uma vitrine de como levar conteúdo em blockchain ao público mainstream. Muitos jogos baseados em blockchain ainda dependem do modelo básico de "Play-to-Earn". O TOKYO BEAST vai além disso, com uma equipe de conteúdo especializada, tokenômica sólida e extensões modulares de entretenimento que integram jogos, IP, comércio e blockchain.





À medida que a plataforma TGT cresce, TOKYO BEAST tem como objetivo tornar-se uma referência no entretenimento Web3, envolvendo criadores e usuários em uma experiência verdadeiramente cripto-nativa.





A MEXC listou TGT para negociações Spot Futuros . Para comprar TGT:





1) Abra e inicie a sessão no aplicativo da MEXC ou visite o site oficial

2) Na barra de pesquisa, insira TGT e selecione negociação Spot ou Futuros.

3) Selecione o tipo da sua ordem, insira a quantidade e o preço e conclua a transação.









Os usuários também podem visitar a página do evento do Airdrop+ da MEXC para participar do airdrop do TGT e ganhar recompensas adicionais.





TOKYO BEAST é uma revolução no entretenimento altamente aguardada e o ponto de partida para possibilidades ilimitadas na plataforma TGT.



