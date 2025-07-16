O GENIUS Act: Posicionamento estratégico da hegemonia do dólar americano na era cripto

Quando o Senado dos EUA aprovou uma votação processual sobre o GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) com uma maioria esmagadora , o mercado financeiro global imediatamente voltou sua atenção. Esta legislação, batizada de "GENIUS", aparentemente é uma estrutura regulatória para stablecoins, mas, em essência, representa uma mudança estratégica na hegemonia do dólar americano na era digital. Ela não apenas redefine o direito de emissão monetária, como também constrói um sistema financeiro oculto, porém poderoso, ao vincular estreitamente stablecoins a títulos do Tesouro dos EUA.









O GENIUS Act foca na emissão e circulação de stablecoins. Suas disposições centrais incluem:





1) Requisitos de ativos de reserva: Emissores de stablecoins devem manter 100% de seus lastros em caixa e títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 90 dias ou menos.

2) Transparência de auditoria: Emissores devem enviar relatórios mensais de auditoria de terceiros, com provas de reservas em cadeia atualizadas em tempo real.

3) Acesso ao mercado: Stablecoins estrangeiras precisam estabelecer uma entidade legal nos EUA e manter uma reserva de risco de 20%.





Julgando por suas disposições centrais, a intenção política do GENIUS Act vai além do simples controle de risco. Ao exigir que emissores de stablecoins detenham títulos do Tesouro dos EUA, o Act cria diretamente uma demanda estrutural pelo dólar e por títulos públicos. Essa demanda não só traz novos compradores para o mercado de títulos, como também reforça a posição do dólar no sistema financeiro global.









Esse vínculo obrigatório cria uma dupla dependência: controla a "dolarização" do mundo cripto por meio de reservas lastreadas em moeda fiduciária e garante novos compradores para o sempre crescente mercado de títulos dos EUA.





Dados mostram que, enquanto a participação de grandes compradores tradicionais, como China e Japão, caiu de 34% para 26% entre 2014 e 2024, os títulos detidos por emissores de stablecoins dispararam 470% nos últimos três anos, atingindo US$ 120 bilhões — equivalente às reservas de um país como a Bélgica. Isso indica que emissores e entidades de stablecoins se tornaram um dos principais compradores no mercado de títulos dos EUS.









O vínculo entre stablecoins e títulos do Tesouro dos Estados Unidos criou um ecossistema oculto, porém poderoso. Até o final de maio de 2025, a capitalização de mercado global de stablecoins ultrapassou US$ 249,8 bilhões. Entre elas, a USDT (Tether) domina com US$ 152,7 bilhões em circulação, seguida pela USDC (Circle) com US$ 61,5 bilhões.









Dados mostram que stablecoins em conformidade detêm US$ 132 bilhões em títulos do Tesouro, representando 18% do volume médio diário de negociação no mercado de títulos. Desses, 67% estão em títulos de curto prazo (com vencimento em até três meses) - significativamente acima dos 34% detidos por fundos soberanos. Essa alta proporção de dívida de curto prazo permite que stablecoins respondam rapidamente a mudanças de mercado e ajustem sua estrutura de ativos de reserva.





Impulsionado pelo GENIUS Act, o mercado de stablecoins não só formou um ecossistema estreito com os títulos do Tesouro, como também passou por uma "segunda evolução" no processo de conformidade regulatória. Uma clara divergência estrutural está surgindo no cenário das stablecoins:





1) Segmento regulado: Stablecoins como USDC e PAX ajustaram rapidamente suas estruturas de reserva, aumentando os títulos de curto prazo para US$ 32,4 bilhões e US$ 5,8 bilhões, respectivamente.

2) Zona cinzenta: A stablecoin em euro emitida offshore, EURT, cresceu 142% em apenas três meses, atingindo um suprimento total de US$ 4,7 bilhões.

3) Atualizações técnicas: 85% das stablecoins em conformidade adotaram "sistemas dinâmicos de gestão de reservas", ajustando algoritmicamente os vencimentos dos títulos à demanda de resgate.





O mercado respondeu positivamente a essa mudança com ações decisivas. No primeiro semestre de 2025, a participação no volume de negociação das stablecoins em conformidade subiu de 68% para 79%, enquanto a fatia de produtos parcialmente não conformes, como a USDT, caiu 9 pontos percentuais para 58%.





O Standard Chartered prevê que, até o final de 2028, a capitalização de mercado em circulação das stablecoins lastreadas em dólar pode disparar para US$ 2 trilhões. Já a análise do Citigroup sugere que, em um cenário de "alta", o mercado de stablecoins pode atingir US$ 3,7 trilhões até 2030. Isso implica que, em alguns anos, emissores de stablecoins podem deter mais títulos do Tesouro do que muitas nações soberanas - tornando-se participantes-chave nesse mercado.









O impacto mais profundo do GENIUS Act está em como ele usa stablecoins como ferramenta para reestruturar a distribuição global de poder financeiro.





1) Soberania monetária: Países como El Salvador adotaram Bitcoin como moeda legal, enquanto mercados emergentes na África e América Latina usam cada vez mais stablecoins atreladas ao dólar para pagamentos transfronteiriços. Dados mostram que, em 2024, o volume de transações com stablecoins na África cresceu 400%, e na América Latina, 300%. A fatia dos pagamentos tradicionais processados pelo sistema SWIFT está sendo corroída por stablecoins, especialmente em transações pequenas e de alta frequência. A liquidação instantânea das stablecoins as tornou a escolha preferida para remessas e liquidações comerciais internacionais.





2) Competição por poder regulatório: Emissores com capitalização acima de US$ 1 bilhão ficam sob supervisão do Federal Reserve, enquanto emissores menores são regulados por governos estaduais. Essa estrutura regulatória em camadas garante supervisão eficaz sem interferência excessiva na inovação. Agências reguladoras monitoram emissores em tempo real por meio de auditorias de reservas e regras de combate à lavagem de dinheiro. Embora isso aumente a transparência dos fluxos de capital globais, também levanta preocupações sobre privacidade.





3) Domínio de padrões técnicos: Stablecoins líderes como USDC e USDT detêm grande fatia de mercado, levando desenvolvedores a priorizá-las ao criar aplicações. Essa concentração efetivamente concede aos principais emissores controle de facto sobre padrões técnicos. Novos entrantes enfrentam altas barreiras tecnológicas.









O GENIUS Act pode se tornar um grande ponto de virada na história monetária. Ele não é uma simples inovação regulatória nem uma forma pura de proteção de mercado - representa uma transformação institucional cuidadosamente projetada. Nessa transformação:





1) Estados Unidos: Por meio da legislação de stablecoins, os EUA estão transformando o mercado cripto em uma rede de distribuição de títulos do Tesouro, ao mesmo tempo que usam tecnologia para monitorar fluxos de capital globais em tempo real. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, projetou que ativos digitais podem gerar até US$ 2 trilhões em demanda adicional por títulos dos EUA nos próximos anos. Essa demanda não só traz novos compradores, como também fortalece ainda mais a posição do dólar.





2) Mercados emergentes: Apesar de se beneficiarem da conveniência das stablecoins, essas regiões enfrentam o risco de perder autonomia monetária. África e América Latina são a linha de frente da expansão das stablecoins. Em resposta, alguns bancos centrais começaram a pesquisar CBDCs (moedas digitais de banco central) como contramedida. No entanto, desenvolver e implantar CBDCs exige tempo e recursos, tornando difícil competir com sistemas maduros de stablecoins no curto prazo.





3) Investidores globais: Com stablecoins cada vez mais atreladas aos títulos do Tesouro, os investidores enfrentam um novo paradigma de investimento. Como os títulos servem de colateral implícito para stablecoins, modelos tradicionais de avaliação de risco precisam ser reestruturados. Inovações como títulos de curto prazo tokenizados e protocolos de renda fixa on-chain estão remodelando a lógica do investimento em renda fixa. Investidores precisam reavaliar perfis de risco-retorno e se adaptar a esse ambiente em evolução.





A aprovação do GENIUS Act marca a entrada formal da hegemonia do dólar em uma nova era 2.0. Nesse jogo financeiro, stablecoins não são mais apenas um caso de uso de criptomoedas — elas se tornaram uma ponte entre o mundo financeiro tradicional e o digital, além de uma ferramenta-chave para os EUA manterem seu domínio monetário global.





À medida que a tecnologia avança e o mercado amadurece, espera-se que stablecoins desempenhem um papel cada vez mais importante no sistema financeiro futuro. A implementação do GENIUS Act servirá como uma lente crucial para observar essa tendência.





Para investidores globais, plataformas como a MEXC serão portais vitais para participar dessa transformação histórica, oferecendo um ambiente seguro e transparente para negociar e ajudar investidores a aproveitar as oportunidades da era das moedas digitais.





Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou qualquer outro serviço relacionado, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário.



