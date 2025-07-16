O impacto combinado do "Big, Beautiful Bill" da Casa Branca, o retorno das tarifas e a ordem executiva sobre criptomoedas

Em julho de 2025, três políticas de grande peso nos EUA estão avançando quase simultaneamente: a proposta orçamentária do "Big Beautiful Bill" deve ser finalizada, a suspensão de tarifas recíprocas está chegando ao fim, e a ordem executiva sobre criptomoedas entra em sua janela de implementação. Embora essas medidas pareçam pertencer a domínios distintos - política fiscal, comércio e tecnologia -, elas estão profundamente interligadas, formando um sinal multifacetado para a indústria de criptomoedas que antecipa mudanças profundas.





Em um momento em que o capital global está altamente sensível, os ativos cripto, como uma força financeira emergente, estão diante de uma encruzilhada. O impacto combinado dessas três políticas provavelmente desencadeará uma reprecificação profunda dos ativos cripto. Não se trata apenas de oscilações de preço de curto prazo, mas de uma redefinição da narrativa do setor. A antiga história centrada no idealismo tecnológico e na descentralização está desaparecendo, enquanto novas narrativas girarão em torno de regulação, supervisão soberana e mudanças na ordem financeira global.









No primeiro semestre de 2025, o plano orçamentário " Big Beautiful Bill " dos EUA avançou com grande dificuldade em meio a debates acalorados. O plano prevê cortes de impostos de US$ 4 trilhões na próxima década, compensados por reduções de pelo menos US$ 1,5 trilhão em gastos federais: uma transformação abrangente na história financeira dos EUA. Seu cerne são investimentos sem precedentes em infraestrutura, defesa, inovação tecnológica e desenvolvimento de IA, todos voltados para estimular o crescimento e a competitividade de longo prazo.





Embora as criptomoedas não sejam o foco principal do projeto, elas são explicitamente mencionadas pela primeira vez: o governo se compromete a apoiar a infraestrutura de blockchain e fortalecer os marcos regulatórios para ativos digitais. Isso marca a transição gradual das criptomoedas de uma "área cinzenta" para um regime regulatório formal.





Embora o orçamento não ofereça benefícios fiscais diretos para o mercado cripto, seus efeitos indiretos são significativos. Por um lado, a expansão fiscal pode minar a confiança no dinheiro fiduciário tradicional, incentivando investidores a alocar mais em "ativos não soberanos", como Bitcoin, para se proteger contra inflação e riscos sistêmicos. Por outro lado, os cortes de impostos aumentam o apetite de investidores institucionais e de alto patrimônio por criptomoedas, especialmente porque alguns projetos em conformidade começam a receber apoio governamental ou são categorizados como investimentos em tecnologia.





Crucialmente, o enorme apoio do projeto à IA também deve impulsionar o crescimento de projetos de "IA + Web3". Com incentivos políticos intersetoriais, projetos on-chain que combinam sofisticação tecnológica e conformidade regulatória podem se tornar alvos-chave para o capital institucional no próximo ciclo.









Em 9 de julho, os EUA e as principais economias asiáticas (China, Japão, Coreia do Sul) veem seus acordos de suspensão recíproca de tarifas expirarem . Embora a Casa Branca tenha prorrogado imediatamente a suspensão até 1º de agosto para permitir negociações finais, os mercados já estão precificando o próximo "choque comercial".





A reintrodução de tarifas terá efeitos profundos nos padrões de comércio global e nas estruturas de arbitragem on-chain da indústria cripto. A arbitragem cross-chain e entre plataformas depende de discrepâncias de preço entre redes e da livre circulação de capital em todo o mundo.





Se as tarifas retornarem, esses modelos de arbitragem minuciosamente ajustados serão perturbados. Por exemplo, o fluxo de criptomoedas atreladas ao dólar (USDT, USDC ) para a Ásia pode ser restringido, afetando a demanda por liquidez no Japão, Coreia e Sudeste Asiático. Enquanto isso, fabricantes de equipamentos de mineração na China e na Coreia enfrentariam custos mais altos, elevando o custo de implantação de novo hashrate e potencialmente ameaçando a estabilidade de projetos PoW. Mais amplamente, isso sinaliza o fim da era da arbitragem global multi-etapas no mercado cripto. Projetos DeFi baseados na exploração de diferenças geográficas enfrentarão pressões de reprecificação, enquanto exchanges locais em conformidade, redes de pagamento e sistemas de liquidação on-chain podem ganhar bases políticas mais estáveis.









Em março de 2025, a Casa Branca emitiu uma ordem intitulada " Estabelecimento da Reserva Estratégica de Bitcoin e do Acervo de Ativos Digitais dos Estados Unidos ". Ela determina que o Tesouro, Comércio, Energia e outros departamentos federais concluam revisão de ativos, planejamento de reservas, interfaces regulatórias e preparação de infraestrutura em 60 dias.





Agora em sua fase final de implementação, a ordem está prestes a atingir um ponto de decisão crítico este mês: se os EUA adotarão formalmente um modelo de "criptomoedas detidas pelo Estado". Essa abordagem significa que o governo manterá diretamente uma quantidade específica de Bitcoin e outros ativos cripto em suas reservas nacionais.





Estrategicamente, esta é a primeira vez que o governo dos EUA reconhece formalmente o valor do Bitcoin e de outras criptomoedas como ativos estratégicos e se compromete com um modelo de "reserva não custodial": mantendo as chaves privadas ou endereços multisig em vez de depender de exchanges. Sob esse modelo, a gestão de ativos cripto dos EUA se tornará mais transparente e auditável on-chain, potencialmente estabelecendo um novo paradigma para "holdings soberanos de Bitcoin". Ainda mais significativo, a ordem propõe um sistema de lista branca de ativos digitais: apenas projetos aprovados podem ser incluídos nas reservas federais ou ecossistemas de pagamento. Isso daria a tokens em conformidade um endosso em nível governamental, impulsionando sua capitalização de mercado e liquidez. Enquanto isso, moedas anônimas, projetos sem entidades reais ou sem auditorias podem enfrentar marginalização ou exclusão.









Essas três medidas políticas não são apenas mudanças macroeconômicas de fundo: elas são catalisadores diretos para uma reprecificação sistêmica dos ativos cripto.





Evento Impacto no setor Volatilidade de curto prazo Oportunidade de médio/longo prazo "Big Beautiful Bill" Positivo para projetos em conformidade e infraestrutura on-chain de IA Alta Crescimento de ecossistemas on-chain centrados nos EUA Fim da suspensão de tarifas Perturbação de modelos de arbitragem cross-border Média-alta Transformações na Ásia / Migração de stablecoins Implementação da ordem executiva Sistema de reserva nacional dos EUA implementado Alta

Ativos estratégicos on-chain, "nacionalização" do Bitcoin





Juntas, essas forças estão remodelando o mapa de poder do mercado cripto: elas mudam a lógica de investimento e forçam os participantes do mercado a se reposicionarem estrategicamente em termos de conformidade, tecnologia e geopolítica.









O crescimento explosivo anterior do mercado cripto foi alimentado por políticas de juros zero e utopismo tecnológico. Hoje, o triplo impulso político da Casa Branca sinaliza não apenas um novo ciclo fiscal e regulatório, mas também a reintegração da inovação tecnológica no marco de governança estatal. A Web3 não será mais uma utopia antissistema, mas uma nova plataforma financeira moldada pela colaboração entre governo, capital industrial e comunidades técnicas.





Embora esse novo ciclo traga desafios, ele também recompensa projetos com profundidade tecnológica genuína, adaptabilidade regulatória e tração de ecossistema.










