6 Principais vantagens da negociação de Futuros Perpétuos: Como aproveitar oportunidades no mercado de criptomoedas

16 de agosto de 2025MEXC
À medida que o mercado de criptomoedas evolui rapidamente, a Negociação de Futuros Perpétuos tornou-se a escolha preferida de muitos investidores e traders profissionais. Em comparação com outros instrumentos de negociação, os contratos perpétuos oferecem maior flexibilidade, sendo especialmente populares entre traders de curto prazo e alta frequência.

Este artigo explora em detalhes as principais vantagens dos Futuros Perpétuos, ajudando investidores a compreender melhor essa poderosa ferramenta financeira e como utilizá-la para navegar no dinâmico cenário cripto.

1. O que é Negociação de Futuros?


A negociação de Futuros é um tipo de negociação de derivativos que permite lucrar com movimentos de preço sem precisar possuir o ativo cripto subjacente. Em termos simples, possibilita operar comprado (long) ou vendido (short) de acordo com a sua visão de mercado.

Ao contrário da Negociação Spot, a negociação de Futuros oferece alavancagem, permitindo controlar uma posição maior com uma quantidade menor de capital, ampliando os lucros potenciais (assim como os riscos). A forma mais comum é o contrato futuro perpétuo, que não possui data de vencimento, permitindo manter posições pelo tempo que desejar. Graças à sua flexibilidade e eficiência de capital, a negociação de Futuros tornou-se uma ferramenta essencial para muitos investidores de criptomoedas.

Saiba mais: O que é Negociação de Futuros? Descubra em 3 minutos

2. 6 Principais vantagens da Negociação de Futuros


2.1 Sem vencimento, gestão flexível de posições


Um dos destaques dos Futuros Perpétuos é que eles não têm data de vencimento. Isso significa que o trader pode manter a posição indefinidamente, sem se preocupar com liquidação ou expiração do contrato. Essa flexibilidade permite entrar e sair do mercado exclusivamente com base nas condições, oferecendo mais controle sobre o tempo e a execução da estratégia.

2.2 Alta alavancagem, maximizando a eficiência de capital


Os Futuros Perpétuos normalmente oferecem alta alavancagem, tornando-se uma ferramenta poderosa para amplificar retornos. Isso é especialmente atraente para traders com maior tolerância ao risco. Com a alavancagem, o investidor pode controlar posições grandes com uma quantidade relativamente pequena de capital, maximizando os lucros potenciais (ao mesmo tempo em que aumenta o risco).

Na MEXC, é possível acessar até 500x de alavancagem, com modos de negociação simplificado e avançado disponíveis. Os traders podem personalizar os níveis de alavancagem long/short e o modo de margem de acordo com a sua estratégia, possibilitando uma gestão de capital mais refinada.


2.3 Modo Hedge, lucro em mercados de alta e baixa


Os Futuros Perpétuos operam em um modelo T+0 bidirecional, o que significa que o investidor pode abrir posição long (comprada) ou short (vendida) a qualquer momento. Isso permite lucrar não apenas quando o mercado sobe, mas também quando cai, ao abrir posições vendidas. A capacidade de operar nos dois sentidos oferece oportunidades consistentes de lucro em qualquer condição de mercado.

Para apoiar traders de curto prazo que buscam aproveitar oscilações rápidas de preço, a MEXC oferece recursos avançados como "Take-Profit Reverse" e "Stop-Loss Reverse". Essas ferramentas ajudam a reverter posições automaticamente, capturando lucros de ambos os lados da volatilidade do mercado.

Saiba como funciona: Definir Take-Profit e Stop-Loss para Negociação de Futuros

2.4 Mecanismo de Taxa de Financiamento (Funding Rate)


Para manter o preço dos Futuros Perpétuos alinhado ao mercado Spot, as corretoras utilizam um mecanismo de taxa de financiamento (funding rate). Esse sistema transfere periodicamente taxas entre traders comprados (long) e vendidos (short), com base na diferença de preço entre o contrato perpétuo e o preço no mercado Spot. O objetivo é manter o preço do contrato próximo ao ativo subjacente.

Na MEXC, a própria plataforma não cobra taxas de financiamento - elas são trocadas diretamente entre usuários com posições abertas. Por padrão, o pagamento da taxa de financiamento ocorre a cada 8 horas, especificamente às 00:00 UTC, 08:00 UTC e 16:00 UTC.

Para mais detalhes sobre a frequência da taxa de financiamento e atualizações, consulte a seção Comunicados de Futuros no Centro de Ajuda.

2.5 Alta liquidez, execução rápida e com slippage mínimo


Graças à popularidade dos Futuros Perpétuos, esses mercados geralmente contam com alta liquidez. Isso permite que os traders entrem e saiam de posições com mais facilidade, reduzindo o risco de derrapagem de preço (slippage). Para investidores que priorizam velocidade e precisão na execução, essa é uma vantagem fundamental. Na MEXC, a liquidez está entre as mais altas do mundo, garantindo execução mais rápida de ordens, spreads mais estreitos e uma experiência de negociação mais estável.

2.6 Proteção eficaz contra riscos


Ao contrário da Negociação Spot, que permite apenas posições compradas (long), a negociação de Futuros possibilita abrir posições compradas e vendidas, tornando-se uma ferramenta valiosa para gestão de risco. Em um mercado de baixa ou durante correções de preço, traders de Spot podem ser forçados a aceitar prejuízos ou vender com perda, enquanto os contratos perpétuos oferecem a flexibilidade de lucrar com tendências de queda.

Por exemplo, se um investidor compra e mantém 1 BTC em Spot na MEXC, ele pode abrir uma posição vendida (short) de 1 BTC em um Futuro Perpétuo Coin-M para se proteger contra o risco de queda. Se o mercado cair, as perdas da posição Spot podem ser compensadas pelos ganhos da operação vendida em Futuros, mitigando efetivamente o risco de mercado.

A negociação de Futuros Perpétuos continua atraindo um número crescente de investidores devido às suas vantagens: sem vencimento, alta alavancagem, modo hedge, mecanismos de funding rate, liquidez profunda e capacidade de proteção. Para traders profissionais e operadores de alta frequência, esses recursos ampliam as oportunidades e oferecem flexibilidade em mercados voláteis ou de baixa.

À medida que o mercado de criptomoedas continua amadurecendo, os Futuros Perpétuos permanecerão como um instrumento essencial para os traders. Hoje, começar a negociar na MEXC é mais simples do que nunca: basta entrar na sua conta, acessar Futuros, configurar a posição, escolher o modo de margem e o nível de alavancagem, selecionar o tipo de ordem, definir os parâmetros e clicar em Abrir Long ou Abrir Short para executar a operação.

Para instruções passo a passo, consulte:
Tutorial de Negociação de Futuros (Versão Web) Guia de Negociação de Futuros (Versão App)
Esses recursos ajudarão você a negociar Futuros com confiança em todas as etapas.

Leitura recomendada:

1) Por que escolher os Futuros MEXC? Obtenha uma compreensão mais profunda das vantagens e recursos exclusivos dos Futuros MEXC para se manter à frente no mercado.
2) O que é negociação de Futuros? Descubra em 3 minutos Uma introdução rápida e abrangente para ajudar você a entender o básico da negociação de Futuros.
3) Explicação da terminologia na página de negociação de Futuros: Um detalhamento completo dos termos mais comuns usados na interface de negociação para melhorar sua eficiência.

Isenção de responsabilidade: Este material não constitui aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões jurídicas, finanças, contabilidade, consultoria ou quaisquer outros serviços relacionados, nem é uma recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC fornece informações apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as decisões e resultados de investimento são de inteira responsabilidade do usuário.

