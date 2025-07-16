Term Finance (TERM): Mecanismo inovador de leilão a prazo fixo redefinindo o paradigma de empréstimos a taxa fixa no DeFi

O Term Finance é um protocolo de empréstimos a taxa fixa baseado na blockchain Ethereum, projetado para oferecer serviços de empréstimo a taxa fixa transparentes, seguros e eficientes por meio de um mecanismo de leilão programado.









As plataformas tradicionais de finanças descentralizadas (DeFi), como Maker, Compound e Aave, adotam principalmente modelos de taxas de juros flutuantes, onde as taxas de empréstimo variam com base na oferta e demanda do mercado. Essa volatilidade pode gerar incerteza nos custos de empréstimo, dificultando o planejamento financeiro dos usuários. Em resposta, o mercado viu o surgimento de protocolos de empréstimos a taxa fixa, entre os quais o Term Finance se destaca como um exemplo proeminente.









O Term Finance é um protocolo de empréstimos a taxa fixa não custodial e escalável que utiliza um modelo de leilão único para suportar empréstimos a taxa fixa e prazo fixo em grande escala. Os usuários podem acessar liquidez a um custo de juros fixo sem comprometer taxas, slippage, custódia ou confiança.













Assim como outros protocolos de empréstimo DeFi, o Term Finance armazena garantias em contratos inteligentes on-chain e não custodiais. Os ativos são verificáveis em tempo real e não estão sujeitos a riscos de contraparte. O que diferencia o Term Finance de outras plataformas de empréstimo DeFi é o uso inovador de leilões programados on-chain (ou leilões duplos) para determinar taxas de juros fixas para transações entre tomadores e credores. Os credores enviam ofertas para emprestar, enquanto os tomadores fazem lances para tomar empréstimos. Ao final do leilão, o protocolo determina uma taxa de compensação de mercado. Todos os tomadores que oferecerem lances iguais ou superiores à taxa de compensação recebem os empréstimos, e todos os credores que oferecerem lances iguais ou inferiores à taxa de compensação emprestam a essa taxa. Como o leilão programado é liquidado a uma única taxa de compensação de mercado, o Term Finance evita as grandes variações de taxas de juros comumente vistas em protocolos tradicionais de empréstimo DeFi.









Taxas de juros e prazos fixos : O Term Finance estabelece taxas de empréstimo por meio de leilões programados, garantindo que tanto tomadores quanto credores desfrutem de taxas previsíveis durante um prazo fixo, eliminando a incerteza associada às taxas de juros flutuantes.

Mecanismo de leilão programado : O processo de leilão do Term Finance é composto por três fases: a data de anúncio, a janela de leilão e o período de revelação. Uma semana antes do início do leilão, detalhes como tipos de garantia, ativos de empréstimo e outros parâmetros do leilão são anunciados. Durante a janela de leilão, tomadores e credores enviam lances criptografados usando um algoritmo de hash para permitir lances selados antes da definição da taxa. Na fase de revelação, todos os lances são divulgados on-chain, e a taxa final de compensação é determinada por um algoritmo on-chain. Esse algoritmo é projetado para encontrar o ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, maximizando o volume total de empréstimos.

Modelo de recompra tripartite: Os tomadores devem fornecer garantias suficientes antes de tomar empréstimos. Essas garantias são gerenciadas por contratos inteligentes e permanecem bloqueadas durante o prazo do empréstimo, garantindo que os tomadores sejam responsáveis.









Processo de empréstimo : Os tomadores enviam solicitações de empréstimo especificando o valor desejado, o prazo e a taxa de juros máxima aceitável. Os provedores de liquidez enviam ofertas indicando o valor que estão dispostos a emprestar e a taxa de juros mínima aceitável. Ao final do leilão, o sistema determina uma taxa de compensação de mercado e combina tomadores e credores de acordo. Os tomadores devem fornecer garantias suficientes, que são gerenciadas por contratos inteligentes. Os empréstimos devem ser pagos ao final do prazo, ou a garantia será liquidada.

Processo de empréstimo (credores) : Os credores depositam fundos e especificam a taxa de juros mínima aceitável. Durante o leilão, seus fundos são combinados com tomadores elegíveis. Uma vez que um empréstimo é combinado com sucesso, o credor receberá o principal e os juros na data de vencimento.

Mecanismo de liquidação: Se o tomador não pagar o empréstimo no vencimento, o contrato inteligente inicia automaticamente a liquidação. A garantia do tomador é liquidada para compensar o credor por quaisquer perdas. O processo de liquidação é transparente e realizado de acordo com regras predefinidas.









O Term Finance, por meio de seu modelo inovador de empréstimos a taxa fixa, oferece uma experiência de negociação segura, eficiente e amigável ao usuário, aproveitando a implantação em múltiplas cadeias, design modular, um motor de compensação eficiente e mecanismos de isolamento de risco. Ele proporciona ao DeFi uma ferramenta financeira mais estável. À medida que o mercado DeFi continua a evoluir, o Term Finance está posicionado para se tornar uma das principais plataformas de empréstimos a taxa fixa, oferecendo aos usuários serviços de empréstimo e tomada de empréstimos confiáveis e eficientes.





Isenção de responsabilidade: Este material não oferece aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis, consultoria ou qualquer outro tipo de orientação relacionada, nem constitui uma recomendação para comprar, vender ou manter qualquer ativo. O Aprendizado MEXC fornece essas informações apenas para fins de referência e não constitui aconselhamento de investimento. Certifique-se de compreender totalmente os riscos envolvidos e invista com cautela. Todas as ações de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário e não têm relação com esta plataforma.