TEN: Uma solução layer-2 revolucionária para privacidade e escalabilidade na Ethereum





TEN é uma solução layer-2 criptografada inovadora no ecossistema Ethereum, projetada para transformar a privacidade e escalabilidade das blockchains por meio de criptografia em nível de hardware. Assim como o protocolo HTTPS revolucionou a segurança da Web 2.0, a TEN está construindo a infraestrutura de próxima geração para a Web3 - oferecendo criptografia de ponta a ponta para dados de transações, estados de contratos inteligentes e processos de execução, tudo isso mantendo as garantias de segurança da Ethereum Mainnet. Essa inovação aumenta a velocidade das transações em mais de 10 vezes e reduz as taxas de gas em 90%, estabelecendo uma base sólida para a adoção em massa de aplicações descentralizadas (dApps).













A TEN integra exclusivamente a tecnologia Trusted Execution Environment (TEE) em sua arquitetura blockchain, proporcionando criptografia em nível de chip para garantir:





1) Transações criptografadas de ponta a ponta: desde a iniciação até a confirmação on-chain, todos os dados permanecem criptografados e visíveis apenas para partes autorizadas.

2) Execução privada de contratos inteligentes: o código e os estados dos contratos são processados dentro do TEE, impedindo que os nós visualizem a lógica de negócios ou parâmetros sensíveis.

3) Resistência quântica: incorpora algoritmos criptográficos avançados para proteção contra futuras ameaças da computação quântica.









Como um protocolo Rollup descentralizado, a TEN alcança milhões de transações por segundo (TPS) por meio de várias inovações técnicas:





1) Proteção contra MEV: um algoritmo proprietário de "ordenação justa" elimina o valor extraível pelo minerador (MEV), garantindo justiça nas transações.

2) Aleatoriedade confiável: o VRF (Verifiable Random Function) baseado em TEE gera aleatoriedade on-chain à prova de manipulação, ideal para cunhagem de NFTs, jogos e mais.

3) Ponte de alta velocidade: transferências de ativos entre a Ethereum e a TEN são 5 vezes mais rápidas do que em Optimistic Rollups tradicionais.









1) Interação no nível da Web2: os usuários podem acessar dApps criptografadas sem instalar plugins; a proteção de privacidade é totalmente transparente no frontend.

2) Adaptada para desenvolvedores: totalmente compatível com a EVM e suporta migração com um clique de contratos inteligentes em Solidity, reduzindo drasticamente o tempo de adaptação e a curva de aprendizado.





O TEN é o token utilitário nativo da rede, com funções em governança, staking, operações do ecossistema e incentivos iniciais:





1) Governança da rede: holders do token podem participar de votações sobre upgrades do protocolo, cronograma técnico e alocação de fundos do ecossistema.

2) Incentivos ao staking: validadores precisam fazer staking de tokens TEN para obter direitos de produção de blocos, enquanto stakers compartilham as receitas das taxas de transação.

3) Combustível do ecossistema: todas as operações on-chain - como transações privadas e transferências entre chains - consomem tokens TEN como gas.

4) Mineração de liquidez: primeiros usuários são recompensados com tokens TEN por fornecer liquidez ou participar de programas na testnet.









A TEN é desenvolvida por uma equipe de classe mundial com ampla experiência em segurança blockchain e criptografia. O time principal reúne talentos de projetos enterprise blockchain e líderes da Web3:





Comitê técnico: liderado por um ex-arquiteto da R3 Corda, inclui veteranos com experiência na construção de plataformas blockchain corporativas, com forte foco em TEE e zero-knowledge proofs.

Especialistas em criptografia: o design do protocolo é liderado por um pesquisador do Technion – Israel Institute of Technology, detentor de várias patentes internacionais em sistemas criptográficos.

Ecossistema e operações: membros com passagem por projetos como ConsenSys e Aave, trazendo expertise em relações com desenvolvedores, crescimento de ecossistema e estruturas de conformidade regulatória.













Q3 2024: lançamento da mainnet com zkBridge integrado, permitindo interoperabilidade com zkSync, StarkNet e outras redes baseadas em zk.

Q1 2025: lançamento de templates de protocolos DeFi com preservação de privacidade, suportando empréstimos anônimos e trading de derivativos.

Q4 2025: lançamento de soluções enterprise para nós TEE, expandindo os casos de uso para setores de alta sensibilidade, como saúde e gestão de cadeia de suprimentos.









Programa de subsídios para desenvolvedores: fundo de incentivo de US$ 100 milhões para apoiar o desenvolvimento de dApps focadas em privacidade.

Parcerias de conformidade: colaborações com reguladores da UE e Cingapura para explorar padrões de conformidade em privacidade on-chain.

Aliança de hardware: parcerias com Intel, AMD e outros fabricantes para otimizar a integração de hardware TEE e reduzir a barreira de operação de nós.









Isenção de responsabilidade: as informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimento, impostos, jurídico, financeiro, contábil ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece aconselhamento de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.