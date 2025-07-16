Tanssi Network: Visão abrangente do protocolo de infraestrutura para appchains e do token TANSSI

O setor de blockchain evoluiu de sistemas de cadeia única para um ecossistema multichain com blockchains especializadas para aplicações específicas. Com o suporte da estrutura de segurança compartilhada da Polkadot, a Tanssi é um protocolo de infraestrutura para application-chains (appchains) que utiliza a tecnologia ContainerChain para permitir implantações de blockchain mais rápidas e seguras. Essa abordagem supera os desafios de escalabilidade e custo das blockchains de propósito geral, oferecendo aos desenvolvedores flexibilidade para personalizar a infraestrutura conforme suas necessidades.













As ContainerChains da Tanssi são construídas usando o framework Substrate, conhecido por sua arquitetura modular que permite alto nível de personalização. Embora a versatilidade do Substrate seja uma vantagem, sua curva de aprendizado pode ser acentuada. A Tanssi reduz essa barreira técnica oferecendo templates com componentes essenciais pré-instalados.





Principais vantagens do Substrate:





Arquitetura modular: Os desenvolvedores podem integrar apenas os componentes relevantes para o seu caso de uso específico, reduzindo redundâncias e melhorando o desempenho. O Substrate é um SDK modular poderoso utilizado dentro do ecossistema Polkadot, oferecendo um conjunto completo de ferramentas e bibliotecas que abstraem funcionalidades complexas de blockchain, permitindo que os desenvolvedores se concentrem na inovação.





Flexibilidade de execução: O framework suporta atualizações de execução contínuas sem a necessidade de hard forks, garantindo que as cadeias de aplicativos implantadas possam continuar a evoluir e melhorar. Componentes da rede, como modelos de governança, máquinas virtuais ou transições de estado, podem ser atualizados de forma independente, mantendo a rede adaptável sem restrições rígidas.





Hereditariedade de segurança: As cadeias de aplicativos implantadas via Tanssi se beneficiam do modelo de segurança comprovado do ecossistema Substrate, eliminando a necessidade de cada cadeia iniciar independentemente o seu próprio conjunto de validadores.









Através do protocolo ContainerChain, a Tanssi permite a criação de runtimes completos do Substrate encapsulados dentro de parachains existentes. Esta abordagem inovadora permite que várias cadeias de aplicativos coexistam dentro de um único slot de parachain, reduzindo significativamente os custos e a complexidade de implantação.





As principais características da arquitetura ContainerChain incluem:





Eficiência de recursos: Várias cadeias de aplicativos compartilham a infraestrutura subjacente, mantendo a isolação lógica e as capacidades de personalização.

Implantação simplificada: Os desenvolvedores podem se concentrar na lógica do aplicativo sem gerenciar as complexidades da infraestrutura de blockchain, redes de validadores ou mecanismos de consenso.

Modelo de segurança compartilhada: Todas as ContainerChains se beneficiam da segurança coletiva da parachain principal, que se estende às garantias de segurança da Polkadot Relay Chain.









A integração da Tanssi com o ecossistema Polkadot oferece diversas vantagens estratégicas:





Comunicação entre chains (cross-chain): A Tanssi suporta comunicação direta com outras chains dentro do ecossistema Polkadot, permitindo interoperabilidade contínua e transferência de valor entre redes.

Segurança compartilhada: O mecanismo de consenso Nominated Proof of Stake (NPoS) da Polkadot fornece segurança robusta para todas as parachains conectadas e suas ContainerChains.

Caminho para atualizações (upgrade path): O sistema de leilões de parachains e os mecanismos de renovação de slots oferecem um caminho claro para o crescimento do ecossistema e sustentabilidade a longo prazo.













A Tanssi permite uma integração acelerada por meio de uma rede simbiótica protegida por restaking de nível Ethereum, possibilitando a implementação em minutos em vez de meses. Essa velocidade é impulsionada por várias inovações-chave:





Modelos pré-configurados: Os repositórios oficiais da Tanssi oferecem templates prontos para uso de application chains, simplificando o desenvolvimento e a implementação. Esses modelos incluem componentes essenciais de blockchain, como mecanismos de consenso, processamento de transações e estruturas de governança.





Configuração automatizada: A plataforma automatiza processos complexos típicos da implementação de blockchains, incluindo configuração de nós, inicialização da rede e definição de parâmetros de segurança.





Hub de integração: Uma vez integrada como uma ContainerChain da Tanssi, os projetos ganham acesso a um conjunto completo de ferramentas e serviços — produção de blocos, disponibilidade de dados, mensagens entre chains (cross-chain messaging) e conexão com redes externas — além de carteiras, indexadores, endpoints RPC, exploradores e outros componentes essenciais de infraestrutura.









A Tanssi oferece um fluxo de trabalho de implementação automatizado e sem permissões (permissionless), simplificando o desenvolvimento sem depender de protocolos off-chain. Essa automação abrange camadas operacionais críticas:





Produção de blocos: A produção automatizada de blocos garante operação contínua da rede sem intervenção manual ou coordenação de validadores. Disponibilidade de dados: Soluções integradas asseguram que os dados das transações permaneçam acessíveis e verificáveis dentro da rede. Mensagens entre chains (cross-chain messaging): Protocolos automatizados permitem comunicação contínua entre diferentes blockchains, suportando aplicações multi-chain complexas.









Desenvolvida com o robusto framework Substrate em Rust, a Tanssi oferece alto desempenho para aplicações blockchain exigentes. Sua arquitetura modular permite fácil personalização dos containers de application chains, incluindo:





Módulos de runtime: Os desenvolvedores podem adicionar, remover ou modificar módulos de runtime para implementar funcionalidades específicas exigidas por sua aplicação. Mecanismos de consenso: Embora herdem segurança da chain principal, application chains individuais podem definir regras de consenso personalizadas para ordenação e validação interna de transações. Modelos econômicos: Cada application chain pode projetar sua própria estrutura de tokenomics e taxas, mantendo-se interoperável com o ecossistema mais amplo.













O setor de jogos é um dos casos de uso mais promissores para a infraestrutura de application chains da Tanssi. A Ajuna implementou uma application chain na testnet Dancebox, focando na otimização de desempenho e experiência do usuário — demonstrando a adequação da plataforma para mecânicas de jogo personalizadas, com alta taxa de transferência (throughput) e baixa latência.





As gaming application chains para jogos permitem:

Sistemas personalizados de ativos para itens e moedas dentro do jogo

Mecanismos de consenso especializados para jogabilidade em tempo real

Integração com infraestrutura tradicional de jogos e sistemas de pagamento

Portabilidade e interoperabilidade de ativos entre diferentes jogos









Com requisitos específicos para taxa de transferência de transações, previsibilidade de taxas e conformidade regulatória, aplicações DeFi se beneficiam significativamente de uma infraestrutura dedicada de application chains. A Tanssi permite que projetos DeFi:





Implementem estruturas de taxas personalizadas e proteção contra MEV (Maximal Extractable Value)

Integrem-se a sistemas financeiros tradicionais mantendo a descentralização

Otimizem modelos de instrumentos financeiros e gestão de riscos específicos

Melhorem a experiência do usuário com confirmações mais rápidas (faster finality) e latência reduzida









A D.E.B.T. implementou sua application chain na testnet Dancebox da Tanssi, pioneira na tokenização de RWA, destacando a força da Tanssi nesse segmento. Entre os principais benefícios estão:





Recursos de conformidade regulatória adaptados a jurisdições específicas

Integração com infraestrutura financeira tradicional

Mecanismos de governança personalizáveis para gestão de ativos

Maior privacidade e capacidades avançadas de relatórios de conformidade









A application chain planejada pela VWBL no ecossistema Tanssi visa aprimorar criptografia, escalabilidade e integração comunitária para NFTs — demonstrando a adequação da plataforma para casos de uso envolvendo NFTs e arte digital. Os benefícios incluem:





Recursos avançados de criptografia e privacidade para ativos digitais

Mecanismos otimizados de armazenamento e recuperação de conteúdo multimídia

Funções personalizadas para marketplaces e sistemas de distribuição de royalties

Compatibilidade e interoperabilidade entre diferentes plataformas













O TANSSI é o token nativo da rede Tanssi. Como um protocolo de infraestrutura sem permissões (permissionless) para lançar application chains descentralizadas, a Tanssi utiliza segurança garantida pela Ethereum, sequenciamento descentralizado, disponibilidade de dados (Data Availability - DA) e mensagens entre chains (cross-chain messaging). A TANSSI serve como a base econômica do ecossistema, suportando funções essenciais relacionadas a segurança, operações e governança.





Utilidades principais





Staking e segurança: Distribuído a todos os restakers (operadores e sequenciadores), a TANSSI ajuda a proteger a rede Tanssi e suas application chains. O staking incentiva comportamento honesto e alinha os interesses de validadores e operadores com o sucesso da rede. Participantes precisam fazer staking de TANSSI para participar da produção de blocos e consenso.





Pagamento por serviços: A TANSSI é necessária para implantar application chains, produzir e finalizar blocos e processar mensagens entre chains. Conforme mais aplicações são lançadas na Tanssi, isso gera demanda sustentada. Seu modelo de taxas é projetado para ser previsível e escalável, permitindo que desenvolvedores estimem custos operacionais com precisão.





Participação na governança: Detentores do token podem votar em decisões de governança e alocações do tesouro (treasury), garantindo que a rede evolua de acordo com os interesses de desenvolvedores, validadores e usuários.





Incentivos a operadores e sequenciadores: Operadores e sequenciadores fazem staking de TANSSI para receber recompensas e garantir posições ativas na rede, criando um ambiente competitivo para oferecer serviços de alta qualidade e manter a confiabilidade da rede.









Fornecimento total e distribuição:





O fornecimento inicial (genesis supply) do TANSSI é de 1 bilhão de tokens, projetado para garantir descentralização, incentivar participação e financiar crescimento a longo prazo. A estratégia de alocação equilibra múltiplas prioridades:





Descentralização: Distribuição ampla evita centralização de controle.

Incentivos: Participantes são recompensados por proteger e contribuir com o ecossistema.

Financiamento do crescimento: Reservas estratégicas impulsionam desenvolvimento e expansão do ecossistema.





Alocação detalhada:





A distribuição dos tokens reflete uma estratégia abrangente para o desenvolvimento do ecossistema.





Comunidade e iniciativas do ecossistema (39,7%): Suporta crescimento sustentável por meio de airdrops para contribuidores (ex: recompensas da mainnet e LFL), incentivos de liquidez, market making, P&D, parcerias, subsídios (grants) e programas baseados em atividades — demonstrando forte comprometimento com a expansão comunitária.





Apoiadores iniciais (24%): Alocados a investidores iniciais que financiaram o desenvolvimento precoce, distribuídos em duas rodadas com cronogramas de lockup idênticos. Projetado para recompensar contribuições iniciais, minimizando impacto no mercado por meio de vesting.





Contribuidores principais (22%): Reservado para construtores e colaboradores iniciais do protocolo, garantindo alinhamento com o sucesso de longo prazo.





Reserva da Fundação (10%): Gerenciado pela fundação para financiar desenvolvimento, operações e sustentabilidade, oferecendo estabilidade financeira e suporte a iniciativas estratégicas.





Venda comunitária (2,3%): Oferta pública antes do TGE (Token Generation Event), com preço equivalente a 5% do fornecimento total e um FDV (Fully Diluted Valuation) de US$ 45 milhões — alinhado à avaliação da rodada privada recente da Moondance Labs.





Comunidade inicial (2%): Distribuído a contribuidores da testnet "Let’s Forkin’ Dance" para recompensar engajamento precoce e impulsionar crescimento comunitário.





Cronograma de vesting e liberação:





A liberação dos tokens é projetada para equilibrar liquidez e estabilidade a longo prazo:





Iniciativas comunitárias: 30% liberados no TGE; 70% restantes distribuídos mensalmente ao longo de 3 anos.





Venda comunitária: Totalmente liberada 40 dias após o TGE para estabilização de preço e participação acessível.





Comunidade inicial: 20% liberados no TGE, 80% liberados linearmente em 60 dias — recompensando participantes da testnet enquanto gerencia dinâmicas de mercado.





Reserva da Fundação: 30% liberados no TGE; 70% restantes distribuídos mensalmente em 3 anos, garantindo financiamento contínuo.





Apoiadores iniciais: Cliff de 1 ano, seguido por liberação de 40%, com o restante distribuído mensalmente em 1 ano — alinhando interesses com metas de longo prazo.





Contribuidores principais: Cliff de 1 ano, 30% liberados, com 70% distribuídos mensalmente em 2 anos — promovendo comprometimento prolongado.









A tokenomics do TANSSI é projetada para criar um ciclo auto-reforçado de crescimento da rede e geração de valor:





Demanda impulsionada pelo uso da rede: Conforme mais application chains são lançadas, a demanda por TANSSI aumenta por meio de pagamentos por serviços e requisitos de staking.





Recompensas de staking incentivam participação: Detentores são incentivados a fazer staking, reduzindo oferta circulante e contribuindo para a segurança da rede.





Participação na governança: Detentores de tokens moldam a direção do protocolo e gastos do tesouro, alinhando a evolução da rede com interesses das partes envolvidas.





Mecanismo deflacionário: Taxas de transação são direcionadas ao tesouro do protocolo para bens públicos e desenvolvimento. Conforme o uso cresce, isso pode introduzir pressão deflacionária.













A Tanssi atua no mercado em rápido crescimento de infraestrutura para application chains, competindo com vários players estabelecidos:





Parachains da Polkadot: Embora a Tanssi seja construída na Polkadot, ela elimina a complexidade e os custos associados à aquisição de um parachain slot, tornando o lançamento de blockchains mais acessível.

Cosmos SDK: O Cosmos oferece capacidades semelhantes para blockchains dedicadas, mas a tecnologia ContainerChain da Tanssi permite uso mais eficiente de recursos e segurança compartilhada.

Soluções de Layer 2 (L2) da Ethereum: L2s melhoram a escalabilidade, mas não oferecem o mesmo nível de personalização das application chains.

Subnets da Avalanche: A Avalanche fornece funcionalidade comparável, mas a integração da Tanssi com o ecossistema Polkadot oferece interoperabilidade superior e segurança compartilhada.









As vantagens competitivas da Tanssi incluem:





Implantaçāo rápida: Configuração de blockchains em minutos, em vez de meses, comparado a ciclos tradicionais de desenvolvimento.





Modelo de segurança compartilhada: Segurança de nível empresarial pronta para uso, sem a necessidade de criar uma rede independente de validadores.





Eficiência das ContainerChains: Múltiplas application chains compartilham custos de infraestrutura, mantendo total personalização.





Integração abrangente: Acesso nativo a infraestruturas essenciais, como carteiras, indexadores, endpoints RPC e bridges entre chains.













O roadmap da Tanssi foca em áreas-chave:





Melhor compatibilidade com EVM (Ethereum Virtual Machine): Aprimorar integração para suportar mais aplicações e facilitar migração de projetos existentes da Ethereum.

Interoperabilidade entre chains (cross-chain): Expandir capacidades de bridging para incluir redes além do ecossistema Polkadot.

Otimização de desempenho: Melhorar continuamente throughput de transações, tempo de finalização (finality) e eficiência de recursos.

Ferramentas para desenvolvedores: Aprimorar frameworks, ferramentas de debugging e ambientes de teste para reduzir ainda mais as barreiras de implantação.









Desenvolvimento de parcerias: Estabelecer colaborações estratégicas em jogos (gaming), DeFi e adoção empresarial de blockchain para impulsionar casos de uso reais.

Programas de grants: Oferecer financiamento para projetos inovadores construídos na infraestrutura Tanssi.

Recursos educacionais: Disponibilizar documentação abrangente, tutoriais e materiais de aprendizado para acelerar o onboarding de desenvolvedores.

Fortalecimento comunitário: Lançar iniciativas para atrair e expandir uma comunidade ativa de desenvolvedores e usuários no ecossistema Tanssi.









Isenção de responsabilidade: As informações fornecidas neste material não constituem aconselhamento sobre investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem servem como recomendação para comprar, vender ou manter quaisquer ativos. O Aprendizado MEXC oferece essas informações apenas para fins de referência e não fornece orientação de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tome cuidado ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.







