O retorno do SUSHI em julho: Como o protocolo DeFi veterano reconquistou a atenção do mercado

Em julho de 2025, o mercado cripto vivenciou um ressurgimento de volatilidade e impulso. Em meio a uma combinação de fatores macroeconômicos e narrativas internas em evolução, diversos protocolos veteranos de DeFi antes “marginalizados” estão ensaiando retornos expressivos, nenhum mais notável que o SushiSwap e seu token nativo, o SUSHI . Antes ofuscado pelo Uniswap, o SushiSwap demonstrou uma recuperação surpreendente neste mês. Em julho de 2025, o token SUSHI passou por uma valorização significativa, com seu preço subindo de cerca de $0,60 no início do mês para um pico de aproximadamente $1,09. A atividade de negociação também registrou um aumento considerável, sinalizando um renovado interesse do mercado nesse protocolo de longa data.





















Arbitrum, Sushi, abreviação de SushiSwap, é uma exchange descentralizada (DEX) construída na Ethereum que opera utilizando um mecanismo de maker de mercado automático (AMM). Diferentemente das exchanges tradicionais baseadas em livro de ordens, o Sushi permite que os usuários forneçam tokens para pools de liquidez, com contratos inteligentes realizando as negociações com base em algoritmos predefinidos, possibilitando a troca de ativos peer-to-peer, sem intermediários. O Sushi é compatível com diversas blockchains, incluindo Ethereum Avalanche , e BNB Chain , oferecendo forte compatibilidade multichain.





Como participante pioneiro do DeFi, o Sushi teve um papel fundamental no ecossistema. Apesar de ter perdido visibilidade ao longo do tempo devido a problemas internos de governança e lentidão em atualizações técnicas, desde o segundo semestre de 2024 a equipe do Sushi vem reestruturando seu roadmap, atualizando seus produtos modulares e expandindo suas parcerias no ecossistema, reconstruindo gradualmente sua imagem como uma plataforma DeFi multidimensional.









SUSHI é o token nativo do ecossistema SushiSwap e desempenha um papel duplo: serve como recompensa para os usuários que fornecem liquidez ao protocolo e também como token de governança, permitindo que os detentores participem de propostas, votações e decisões de alocação de recursos.





O SUSHI possui uma oferta máxima definida e é emitido em fases, com o objetivo de equilibrar a eficácia dos incentivos com a preservação de valor no longo prazo. Além da mineração de liquidez, os usuários também podem fazer staking de SUSHI para obter recompensas adicionais, o que aumenta o bloqueio dos tokens e a fidelidade ao ecossistema.









O SushiSwap é uma plataforma descentralizada de negociação de criptomoedas na rede Ethereum que utiliza o modelo AMM. Por meio de contratos inteligentes, os usuários podem negociar diversos criptoativos sem intermediários. É possível depositar ativos em pools de liquidez, que são utilizados para facilitar negociações com preços de mercado em tempo real. Os provedores de liquidez também recebem tokens SUSHI como incentivo adicional através da mineração de liquidez.









O SushiSwap continua atraindo investidores graças a várias principais vantagens:





1) Diversidade de pares de negociação: Suporta dezenas de pares de tokens, incluindo ativos de grande capitalização e também tokens menos conhecidos, oferecendo opções de negociação flexíveis.





2) Ecossistema DeFi modular: Além de ser uma DEX, o Sushi oferece soluções de empréstimos, gestão de ativos, plataformas de lançamento de tokens, marketplaces de NFTs e mais, atendendo a diversas necessidades financeiras.





3) Interface intuitiva: O Sushi aposta em um design amigável, acessível tanto para iniciantes quanto para usuários avançados.





4) Mecanismos de recompensa: Através da mineração de liquidez, staking e incentivos de governança, o Sushi garante oportunidades sustentadas de rendimento para participantes de longo prazo.





5) Comunidade global: O Sushi conta com uma comunidade global aberta e ativa, com governança transparente, permitindo que os detentores de tokens proponham e votem em melhorias, promovendo uma forte coesão e uma cultura de descentralização.













No início de julho, a SushiSwap lançou o Programa de Recompensas Katana em colaboração com a KatanaDEX. Com essa iniciativa, pools de liquidez selecionados passaram a gerar recompensas tanto em SUSHI quanto em KAT. Até 400 milhões de tokens KAT estão sendo distribuídos durante a campanha. Isso não apenas proporciona um rendimento adicional para os detentores de SUSHI, como também diversifica o ecossistema da SushiSwap com a introdução do token KAT.









O mercado cripto mais amplo apresentou uma recuperação em julho, com o BTC ultrapassando $120,000 e o ETH superando $3,800 , impulsionando o setor de DEXs como um todo. Como um ativo veterano, com uma narrativa clara e uma oferta circulante moderada, o SUSHI foi beneficiado pelo retorno do sentimento de FOMO.













Desde 2024, o Sushi vem acelerando sua implementação multichain. Atualmente, já oferece suporte a diversas blockchains líderes e emergentes, o que ampliou significativamente a acessibilidade ao protocolo e a composibilidade dos ativos. Paralelamente, o SushiXSwap, produto de swap entre cadeias, tem registrado um crescimento constante no número de usuários ativos diários, evidenciando o papel do Sushi como uma verdadeira rede de liquidez multichain na era das Layer 2 e do DeFi modular.









Essa alta não é aleatória, ela reflete uma estratégia multifacetada do Sushi. Melhorias na arquitetura, inovação contínua nos produtos, recuperação dos indicadores on-chain e um consenso comunitário mais forte estão alimentando um novo otimismo no mercado. À medida que temas como Layer-2s, modularidade e interoperabilidade cross-chain dominam as narrativas atuais, o Sushi está bem posicionado para evoluir de um AMM tradicional para uma infraestrutura DeFi multifuncional de nova geração.





Apesar da impressionante valorização do SUSHI em julho, sua jornada de recuperação está longe do fim. O que definirá seu valor a longo prazo não é apenas uma alta pontual, mas sua capacidade de cumprir com a visão técnica e os compromissos com o ecossistema nos próximos trimestres. Se o Sushi continuar executando sua estratégia DeFi modular com governança transparente e agilidade técnica, poderá retomar seu lugar de destaque no universo DeFi, servindo como um exemplo de renascimento bem-sucedido de um veterano.









Isenção de responsabilidade: Esta informação não constitui aconselhamento em investimentos, impostos, questões legais, financeiras, contábeis ou qualquer outro serviço relacionado, nem deve ser interpretada como recomendação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. O conteúdo do Aprendizado MEXC é apenas para fins informativos e não representa conselho de investimento. Certifique-se de entender completamente os riscos envolvidos e tenha cautela ao investir. A MEXC não se responsabiliza pelas decisões de investimento dos usuários.



