Panorama das stablecoins em transformação: USDC dispara, USDe surge como novo destaque

Nos últimos anos, com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain e das finanças descentralizadas (DeFi), as stablecoins se tornaram uma parte cada vez mais importante do sistema financeiro global. Segundo o relatório State of Stablecoins 2025, publicado conjuntamente pela Dune e Artemis, o mercado de stablecoins passou por um crescimento sem precedentes no último ano, além de mudanças significativas em sua estrutura. Em especial, o aumento da participação de mercado da USDC e a ascensão acelerada da USDe sinalizam um movimento claro rumo à diversificação no ecossistema de stablecoins.













Em fevereiro de 2025, o mercado de stablecoins atingiu uma capitalização de mercado de 214 bilhões de dólares, com um volume anual de transações de 35 trilhões de dólares. USDC USDT continuam dominando, mas a USDC se destacou, dobrando sua capitalização para 56 bilhões de dólares - sendo uma das stablecoins com crescimento mais rápido do mercado.





Esse crescimento da USDC se deve, em grande parte, ao alinhamento regulatório, especialmente sob estruturas como a MiCA na União Europeia e a DIFC nos Emirados Árabes Unidos. A adição de grandes parceiros, como Stripe e MoneyGram, também ampliou os casos de uso global da USDC, especialmente em pagamentos e remessas internacionais.





Esse impulso reflete a preferência institucional por stablecoins em conformidade, e à medida que as regulamentações globais de cripto ficam mais claras, a transparência e a postura regulatória da USDC a tornam uma das principais escolhas para usuários institucionais.









Ao contrário do sucesso regulatório da USDC, a USDe - uma nova stablecoin descentralizada - também mostrou forte crescimento no mercado. Lançada pela Ethena Labs , a capitalização de mercado da USDe saltou de 146 milhões para 6,2 bilhões de dólares desde sua estreia, tornando-se a terceira maior stablecoin em capitalização de mercado.





O crescimento da USDe é atribuído ao seu modelo exclusivo de rendimento (yield-backed) e ao mecanismo de hedge delta-neutro, que permitem manter seu valor estável sem depender do sistema financeiro tradicional.





Impulsionada pela expansão do ecossistema DeFi, a influência da USDe continua crescendo. Ao contrário das stablecoins centralizadas, a USDe foca em descentralização e inovação estrutural, sendo especialmente atrativa para usuários DeFi. À medida que o mercado DeFi amadurece, a USDe está bem posicionada para consolidar ainda mais sua presença.









Embora a USDT continue sendo a maior stablecoin em capitalização de mercado, atingindo 146 bilhões de dólares, sua participação de mercado está claramente em declínio.





O crescimento da USDT desacelerou, em parte, devido à menor adoção por parte de instituições, que estão migrando para opções mais alinhadas à conformidade, como a USDC, ou para stablecoins descentralizadas.





A estratégia da USDT também está mudando, afastando-se do segmento institucional e focando mais em remessas P2P e pagamentos globais. Apesar de amplamente utilizada em mercados emergentes - especialmente em remessas e pagamentos de baixo valor - sua fatia no espaço financeiro institucional vem sendo pressionada. Essa mudança evidencia a crescente diversificação e competição no mercado de stablecoins.









A evolução do mercado de stablecoins reflete não só uma disputa entre stablecoins centralizadas e descentralizadas, mas também a interação entre inovação financeira e conformidade regulatória.





As stablecoins tradicionais, como a USDC, com laços estreitos ao sistema financeiro tradicional, possuem vantagens claras em áreas como regulamentação e pagamentos internacionais. Por outro lado, stablecoins descentralizadas como a USDS e USDE demonstram grande potencial no DeFi, atraindo usuários com arquitetura descentralizada e mecanismos inovadores.





Por trás dessa disputa está a crescente integração entre tecnologia blockchain e mercados financeiros tradicionais.





À medida que o DeFi continua crescendo, espera-se que as stablecoins descentralizadas ganhem ainda mais participação de mercado. Ao mesmo tempo, os desafios de conformidade obrigam as stablecoins centralizadas a se adaptarem e inovarem para atender às novas exigências regulatórias globais.









As stablecoins se tornaram parte essencial da infraestrutura do mercado cripto e estão exercendo um papel cada vez mais relevante na inovação financeira tradicional. Especialistas do setor mantêm uma visão otimista sobre seu futuro, acreditando que essas moedas não apenas impulsionam soluções de pagamento transfronteiriço, mas também abrem novas oportunidades no sistema financeiro global.





Rob Hadick, sócio da Dragonfly, afirmou: "As stablecoins são a força vital do mercado cripto e um supercondutor para o sistema financeiro. Elas abrem novas oportunidades para os mercados globais, especialmente em áreas de inovação que as finanças tradicionais ainda não alcançaram."





Neodaoist, chefe de produto da Base, destacou as vantagens claras das stablecoins em remessas internacionais, dizendo: "Esperamos que a Base possa oferecer suporte a mais stablecoins de moedas locais, permitindo que usuários em todo o mundo transacionem on-chain usando as moedas com as quais estão familiarizados — impulsionando, assim, uma adoção mais ampla da tecnologia blockchain."





Além disso, "As novas stablecoins precisam ser mais robustas diante da volatilidade do mercado," disse Conor Ryder, chefe de pesquisa da Ethena Labs. "A principal vantagem da USDe está em seu mecanismo de estabilidade lastreado em rendimento, garantindo aos usuários acesso a uma alternativa confiável ao dólar."





Para Andrew Hong, fundador e analista de dados da Herd, o ponto-chave está na infraestrutura: "A liquidez das stablecoins depende da qualidade da infraestrutura subjacente: baixo custo, execução rápida e demanda real. Em blockchains públicas como a Solana, a necessidade de pares de negociação líquidos com memecoins e liquidação instantânea tornou as stablecoins um componente essencial."





A adoção de stablecoins também está se expandindo por várias blockchains. Segundo Sam Elfarra, porta-voz da comunidade TRON DAO: "A TRON se tornou a principal blockchain para transações com stablecoins, com volumes diários na casa dos bilhões. A adoção de USDT na TRON está impulsionando a atividade econômica globalmente, especialmente em mercados emergentes, onde tem sido cada vez mais utilizada para pagamentos e poupança."





Com o crescente apoio de redes como Solana e TRON, as stablecoins estão prontas para alcançar ainda mais liquidez e eficiência de negociação, posicionando-se como uma ponte essencial entre o DeFi e as finanças tradicionais.









O mercado de stablecoins está passando por uma transformação profunda. Com a USDC dobrando sua participação, a ascensão acelerada da USDe e a mudança estratégica da USDT, o setor está redesenhando o panorama financeiro global. A tendência é clara: stablecoins centralizadas ou descentralizadas, exercerão papéis cada vez mais relevantes nas finanças globais.





Com inovação contínua e maior clareza regulatória, as stablecoins servirão como ferramentas financeiras eficientes, seguras e em conformidade. Elas impulsionarão o avanço em pagamentos internacionais, gestão de ativos e muito mais. No longo prazo, serão pontes críticas entre o universo cripto e o sistema financeiro tradicional, acelerando o crescimento econômico global.





