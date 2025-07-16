Lei STABLE de 2025: Estabelecendo o marco regulatório dos EUA para stablecoins de pagamento

Lei STABLE de 2025 (Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025). A legislação visa estabelecer um marco jurídico claro para emissão, circulação e supervisão de stablecoins de pagamento nos Estados Unidos. Este artigo detalha os principais pontos do projeto de lei, ajudando você a entender seus objetivos, relevância e possíveis impactos no mercado. À medida que os ativos digitais evoluem rapidamente, as stablecoins ganharam destaque no sistema financeiro. Esses ativos digitais lastreados em moeda fiduciária desempenham um papel cada vez mais relevante em pagamentos internacionais, transferências de fundos e inovação financeira. No entanto, a expansão acelerada do mercado de stablecoins também evidenciou desafios como falta de transparência e lacunas regulatórias. Para lidar com essas questões, os representantes dos EUA Bryan Steil (presidente do Subcomitê de Ativos Digitais da Câmara) e French Hill (presidente do Comitê de Serviços Financeiros) apresentaram, em março de 2025, a(Stablecoin Transparency and Accountability Boosting Ledger Economy Act of 2025). A legislação visa estabelecer um marco jurídico claro para emissão, circulação e supervisão de stablecoins de pagamento nos Estados Unidos. Este artigo detalha os principais pontos do projeto de lei, ajudando você a entender seus objetivos, relevância e possíveis impactos no mercado.













Lei STABLE de 2025 busca garantir transparência, responsabilidade e prevenção de atividades ilícitas (como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo) no mercado norte-americano de busca garantir transparência, responsabilidade e prevenção de atividades ilícitas (como lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo) no mercado norte-americano de stablecoins de pagamento. Por meio de uma estrutura regulatória rigorosa, a proposta pretende: salvaguardar a estabilidade financeira, proteger os interesses dos consumidores e promover a adoção de ativos digitais em conformidade regulatória. Diante da crescente dependência do sistema financeiro em tecnologia, a lei também enfatiza interoperabilidade e padronização de mercado para stablecoins, criando bases para um crescimento econômico digital global mais estável.









O projeto de lei define claramente a definição de stablecoins de pagamento, o que é essencial para entender seu quadro regulatório. De acordo com o projeto de lei, as stablecoins de pagamento são ativos digitais projetados para pagamentos ou liquidações, geralmente atrelados a moedas fiduciárias (como o dólar). As stablecoins de pagamento não se limitam apenas ao uso como meio de pagamento, mas também incluem aquelas que podem ser trocadas, resgatadas ou recompradas a uma taxa fixa. Diferentemente dos valores mobiliários, as stablecoins de pagamento são principalmente ferramentas de transação, não instrumentos de investimento. Portanto, essas stablecoins não são classificadas como valores mobiliários e não possuem as características de investimento associadas a esses instrumentos.













A Lei STABLE de 2025 estabelece padrões rigorosos de conformidade para a emissão de stablecoins de pagamento. De acordo com a legislação, apenas instituições autorizadas pelo governo federal ou estadual podem emitir esses ativos, garantindo que as stablecoins em circulação no mercado sejam devidamente lastreadas por ativos e atendam aos requisitos de transparência. Especificamente, os emissores qualificados incluem: subsidiárias de instituições de depósito seguradas, emissores de stablecoins de pagamento não bancários certificados a nível federal e emissores de stablecoins de pagamento com certificação estadual.









Requisitos de reservas: Cada stablecoin deve ser lastreada 1:1 com caixa ou ativos altamente líquidos (ex: títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo, depósitos bancários).

Transparência: Os emissores devem publicar relatórios mensais de reservas auditados por firmas independentes de contabilidade. Os relatórios devem ser assinados pelo CEO e CFO.

Mecanismo de resgate: O processo de conversão para moeda fiduciária deve ser claramente divulgado ao público, garantindo que os usuários possam resgatar stablecoins pelo valor de referência.













A Lei STABLE de 2025 atribui autoridade regulatória ao Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ao Federal Reserve e à Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Especificamente:

Bancos e subsidiárias: sujeitos à regulamentação federal.

Cooperativas de crédito e subsidiárias: supervisionadas pela NCUA.

Emissores não bancários de stablecoins de pagamento: regulados pelo OCC.





A Lei STABLE de 2025 também define os requisitos regulatórios para stablecoins emitidas no exterior e negociadas no mercado dos EUA:





Emissores estrangeiros devem cumprir os padrões dos EUA, se submeter a auditorias e alinhar suas operações com a legislação norte-americana.

O Departamento do Tesouro poderá publicar uma lista de emissores estrangeiros qualificados, a fim de facilitar a cooperação internacional.









A Lei STABLE de 2025 estabelece de forma clara os mecanismos de penalidade para emissores de stablecoins de pagamento que violem as regulamentações pertinentes. As principais penalidades incluem:





Multas civis: Qualquer entidade que emitir stablecoins de pagamento sem autorização poderá ser multada em até 100.000 dólares por dia. Além disso, emissores que não cumprirem os requisitos da lei estarão sujeitos a sanções civis mais severas.

Sanções criminais: A apresentação de relatórios falsos sobre reservas poderá resultar em até 20 anos de prisão e multa de 5 milhões de dólares.

Medidas regulatórias: Caso o emissor viole as disposições da Lei STABLE de 2025, os órgãos reguladores federais poderão aplicar medidas como suspensão ou revogação da autorização de emissão.









A Lei STABLE de 2025 não apenas estabelece um regime regulatório abrangente para stablecoins de pagamento, como também define diversas exigências complementares. Em primeiro lugar, a lei garante que stablecoins de pagamento não sejam classificadas como valores mobiliários, evitando assim a aplicação das complexas normas da legislação de valores mobiliários. Em segundo lugar, a lei enfatiza a interoperabilidade dessas stablecoins, exigindo que agências federais desenvolvam padrões técnicos que assegurem a compatibilidade entre diferentes plataformas. Além disso, a legislação prevê períodos de transição regulatória e define claramente os mecanismos de penalização para condutas irregulares, incluindo sanções civis e criminais. Essas medidas visam aprimorar ainda mais o arcabouço jurídico do mercado de ativos digitais, promovendo seu crescimento estável e em conformidade com a lei.





Ao mesmo tempo, para garantir que o mercado tenha tempo suficiente para se adaptar às novas exigências, a Lei STABLE de 2025 estabelece períodos de transição para emissores e custodians de stablecoins de pagamento que ainda não estejam em conformidade. Conforme o texto legal, o processo de adequação dos emissores deverá ser iniciado em até 12 meses após a entrada em vigor da lei, enquanto os custodians terão até 2 anos para cumprir os requisitos regulatórios. Já a proibição das chamadas “stablecoins colateralizadas de forma algorítmica” entra em vigor imediatamente, com aplicação gradual ao longo de dois anos.









A Lei STABLE de 2025 estabelece um marco regulatório robusto para stablecoins de pagamento, promovendo maior transparência, proteção ao consumidor e estabilidade de mercado. À medida que o projeto avança, espera-se que ele traga regras mais claras e diretrizes operacionais mais precisas, fortalecendo a confiança no ecossistema de ativos digitais dos EUA e impulsionando o crescimento econômico global.





